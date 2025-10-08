תקלה במיטב טרייד: משתמשים לא יכלו לבצע עסקאות בני"ע זרים

אפליקציית המסחר הפופולארית של בית ההשקעות מיטב , השחקן החוץ בנקאי הגדול ביותר בענף, עם יותר מ-100 אלף לקוחות שדרכה מתבצע כ-9% ממחזור המסחר בבורסה, הפסיקה לעבוד ולא ניתן היה לבצע דרכה פעולות מסחר בשעות האחרונות.

בהודעה למשקיעים נכתב כי "אין הרשאה למסחר בניירות זרים. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בשעות הפעילות". אלא שמי שניסה להתקשר למוקד שירות הלקוחות נתקל בהודעה אוטומטית שהמוקד סגור כעת וניתן יהיה לפנות למוקד "ביום המסחר הבא", כלומר רק מחר וזאת כאשר כעת מתקיים מסחר בחו"ל. בסופו של דבר המשקיעים הופנו לחדר מסחר בניירות ערך זרים.

הסיבה לתקלה טרם ברורה נכון לשעת כתיבת שורות אלה.

נציין כי זו הפעם השניה בשנה האחרונה שזה קורה למשקיעים דרך האפליקציה של מיטב טרייד. הפעם הקודמת התרחשה בחודש מרץ האחרון, אז תקלה במערכת התקשורת של חברת FMR הובילה להשבתת אפליקציות המסחר של בתי ההשקעות מיטב ואי.בי.אי ולאחר מכן גם להשבתת המסלקה הפנסיונית שמשרתת את סוכני הביטוח. FMR היא מערכת שנמצאת מאחורי הקלעים ומאפשרת את זרימת הנתונים לגופים שונים.

בהמשך לאותה תקלה משתמשים הגישו בקשות לתביעות נגד מיטב במיליוני שקלים.

חברת FMR שייכת לבעלי סלייס (SLICE), משפחות גולדברג וטוקטלי, שמחזיקות כל אחת ב-50% מהחברה. המערכת של FMR הפכה לדומיננטית מאוד - בחברה התגאו בכך ש-30% מנפח המסחר היומי בבורסה עובר במערכות שלה, ובעבר פרופ' דיוויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים (רשות התחרות כיום), אף ניסה להכריז עליה כמונופול. כזכור, בפרשת סלייס נעלמו כספי חוסכים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, והיא נחשבת לאחת הפרשיות החמורות בתולדות שוק ההון בישראל.

התקלה הסתיימה כעת.