בתי החולים נערכים לקלוט את החטופים השבים. כך זה יעבוד

משרד הבריאות ערך היום תדרוך לקראת הקליטה הצפויה, בתקווה, של החטופים האחרונים מעזה במהלך סוף השבוע. השבים יקלטו במתחם רעים, שם יוערך מצבם והם יועברו לבתי החולים במרכז, אלא אם מצבם מחייב טיפול חירום ואז יועברו כאמור לסורורה וברזילי. תחילה יפגשו עם המשפחה הגרעינית ואנשים נוספים על פי בקשתם, בין היתר שבים שחזרו בסבבים הקודמים. בשלב זה תתבצע ההערכה הרפואית ותחילת ההזנה ההדרגתי על פי הפרוטוקול במיוחד.

● היכונו לשער דולר של 3 שקלים: עד לאן יתחזק המטבע הישראלי

● כותרות ראשיות מסעודיה ועד וושינגטון: איך מסקרים בעולם את ההסכם ההיסטורי?

השבים יאושפזו לתקופה שאורכה יהיה בהתאם להעדפתם, עד חודש. בעבר נאמר כי השבים לרוב ממהרים לחזור לביתם אך הניסיון הקודם הראה כי יש יתרון לשהות בבית החולים וחשיפה הדרגתית בחזרה לחיים. לאחר השחרור הם ימשיכו לקבל טיפול הן מבית החולים שבו אושפזו והן מקופות החולים.

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אמר היום: "זהו רגע מרגש, שאנחנו מקווים שיהיה נקודת סיום לאירוע שמתח את יכולות מערכת הבריאות עד הקצה". ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, אשר אחראית על המבצע הזה כמו על מבצעי השיבה הקודמים, הוסיפה כי מדובר באירוע מרגש, אך גם מורכב ביותר לאור הזמן שחלף והמידע שהתקבל עד כה על מצב החטופים.

בר סימן טוב: "אנחנו מנסים לתת להם את התחושה של שיבה הביתה. זה בית חולים אבל רוצים שהדגש יהיה על בית ולא על חולים. כבר יש לנו פרוטוקול כתוב לגבי העברת המקל בצורה הטובה ביותר לקהילה אחרי השחרור מבית החולים. נוצרה שיטת עבודה וגם יכולות מקצועיות ואמון מקצועי רב בין הגופים".

מזרחי ציינה כי השבים יקבלו חיסון לקורונה ושפעת, שכן מערכת החיסון שלהם צפויה להיות ירודה אחרי תקופת הרעב ותנאי השבי. בעבר אחד השבים חלה בשפעת שהוסיפה קושי לשיקומו.

מערכת הבריאות חידדה את הנהלים לגבי האכלה אחרי רעב

"אנחנו מוכנים גם עם יחידות הטיפול נמרץ תוך שמירה על הפרטיות שמאוד חשובה לנו, יחד עם האפשרות לשהות המשפחה יחד עם השב גם בטיפול נמרץ. בתי החולים נערכים לכך במיוחד, לאור כמות השבים הגדולה הצפוייה".

בר סימן טוב ציין כי כל חזרה של כל חטוף תוחקרה לעומק. "לא רק כל מבצע אלא כל סיפור של כל אחד מהשבים. נכתב תו"ל שנקווה שישמש בעתיד רק למאמרים אקדמיים".

מזרחי סיפרה כי מערכת הבריאות חידדה את הנהלים לגבי האכלה אחרי רעב. "מצאנו כי כמות גדולה של פחמימות היא המסוכנת ביותר אחרי החזרה. כמו כן חשוב כי השבים יקבלו תמהיל מדוייק של ויטמינים ומינרליים".

בר סימן טוב הוסיף כי: "כל מערכת הבריאות תיקח חלק בטיפול ובשיקום השבים. באירוע מעורב גם המכון לרפואה משפטית, שיעסוק בזיהוי החללים השבים, ויקבע גם את סיבת המוות. המצב של המכון השתפר בצורה משמעותית בשנים האחרונות. היום יש רשימת המתנה להתמחות במכון ואנחנו רוצים להרחיב את היכולת של המכון לקלוט עוד מתמחים. השנים האחרונות שמו את המכון במקום אחר, והוא מוכן לאירוע, במטרה לקצר ככל האפשר את הזמן עד שהמשפחות יקבלו תשובות".