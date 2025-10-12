סין הגנה הבוקר על החלטתה להטיל מגבלות יצוא חדשות על מתכות נדירות, וטענה כי מדובר בצעד "לגיטימי" בהתאם לחוק הבינלאומי - זאת בתגובה להאשמות מצד ארה"ב בדבר כפייה כלכלית, לאחר שוושינגטון הודיעה על חבילת מכסים והגבלות יצוא נרחבות.

משרד המסחר הסיני מסר כי התקנות, שנכנסו לתוקף ב-9 באוקטובר, נועדו לחזק את מנגנוני בקרת היצוא של בייג'ין ו"לתרום לשמירה על שלום עולמי ויציבות אזורית", על רקע סביבה ביטחונית עולמית אותה הגדיר כ"סוערת".

בנוסף, משרד החוץ הסיני מסר כי אם ארה"ב תמשיך בדרכה, סין תנקוט בנחישות באמצעים מתאימים כדי להגן על זכויותיה והאינטרסים הלגיטימיים שלה. בבייג'ינג האשימו כי וושינגטון היא זו שאחראית על העלאת המתיחות בנוגע להסכמי הסחר בין המדינות.

ההודעה של סין ב-9 באוקטובר גררה תגובה מיידית מצד וושינגטון: טראמפ הכריז על מכס נוסף של 100% על יבוא מסין, והודיע כי המכסים החדשים יתווספו לכל מכס קיים ויכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר. עם תגובתו הראשונה של טראמפ הבורסה נפלה.

"דברים מוזרים מאוד קורים בסין!", כתב טראמפ בראשית הפוסט שפרסם ב-Truth Social. "הם הופכים לעוינים מאוד, ושולחים מכתבים למדינות ברחבי העולם, על כך שהם רוצים להטיל בקרות יצוא על כל רכיב ורכיב בייצור הקשור למתכות נדירות, ולמעשה על כל דבר אחר שהם יכולים לחשוב עליו, גם אם הוא לא מיוצר בסין". בהמשך הוסיף: "אין שום סיבה שסין תורשה להחזיק את העולם 'בשבי'".

ההגבלות החדשות חלות לא רק על מתכות נדירות אלא גם על טכנולוגיות וקניין רוחני הקשורים בהן, והוכרזו שבועות ספורים לפני פגישה אפשרית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. בהקשר זה, טראמפ הוסיף כי ייתכן שיבוטל המפגש שתוכנן בין השניים בסוף החודש: ״כרגע אין סיבה לעשות זאת״.

"מדובר במנגנון פיקוח, לא באיסור יצוא", אמר דובר משרד המסחר הסיני. לדבריו, בקשות שיעמדו בדרישות יאושרו, וסין "בחנה לעומק את השפעת הצעדים על שרשראות האספקה ומשוכנעת שההשפעה תהיה מוגבלת מאוד".

בנוסף, נמסר כי בייג'ין עדכנה מראש "מדינות ואזורים רלוונטיים", והדגישה כי היא פתוחה לשיתוף פעולה נוסף בתחום בקרת היצוא - במטרה "להבטיח את ביטחון ויציבות שרשראות האספקה הגלובליות".