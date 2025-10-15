הגרלת הדירות הנוכחית במסגרת "דירה בהנחה" קובעת שיא במספר המשתתפים בה. עד כה נרשמו כ-128 אלף משקי בית להגרלת אחת מ-7,500 הדירות שמוצעות להגרלה במסגרת סבב ההגרלות הנוכחי, אך מדובר במספר לא סופי, שכן משרד השיכון הודיע על הארכת הרישום להגרלות עד לעוד שבוע.

הסבב הנוכחי של ההגרלות הוא ה-20 מאז החלה הממשלה להגריל דירות מוזלות במסגרת התוכנית הראשונה "מחיר למשתכן", ביוני 2017. להגרלות ההן נרשמו כ-42 אלף משקי בית, שהתמודדו על רכישת כ-15 אלף דירות.

מאז עבר הרבה על תוכנית ההגרלות, ובעוד שמספר משקי הבית שמתמודדים על האפשרות לרכוש דירה מוזלת נמצא בעלייה - מספר הדירות שמוגרלות לא שב לממדיו מההגרלה הראשונה, והתוצאה של זה היא סיכוי פחות לרכוש דירה. מצד שני, הזוכים בהגרלות מקבלים הנחות גדולות בהרבה מאלה שקיבלו הזוכים לפני 8 שנים, שחוצות פעמים רבות את רף המיליון שקל. מאידך, זמני איכלוס הדירות המוגרלות התארכו מאוד, ומשלוש-ארבע שנים שהיו נהוגות בתקופה הראשונה של "מחיר למשתכן" זמן האיכלוס קפץ פי 2 לפחות.

באפריל 2022 נקבע שיא משתתפים, שעה ש-119 אלף משקי בית נרשמו להגרלות של כ-10 אלף דירות, אך מחזור ההגרלות הנוכחי שובר את אותו שיא. כאמור, עד כה נרשמו 128 משקי בית להגרלות, ויש אפשרות שסיום המלחמה בעזה יעודד משקי בית נוספים לנצל את האורכה שעליה הכריז משרד השיכון, ולהירשם להגרלות.

ההגרלה הארוכה ביותר

במשרד מנמקים את החלטת ההארכה עד ליום רביעי הבא בחצות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל שאושרה אתמול (ד') לפיה שיעור בני המקום ביישוב קריית עקרון יעודכן ל־35%. התוצאה היא, שהגרלה זו תהיה הארוכה ביותר מבחינת התמשכותה, שכן היא החלה ב-10 באוגוסט.

בין היישובים שכלולים בהגרלות: נתניה, רעננה, קריית גת, קריית ביאליק, עכו, עפולה, נוף הגליל, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, ירושלים, יהוד, יבנה ועוד.

לראשונה יוקצו במסגרת הגרלה זו עד 50% מהדירות למשרתי מילואים פעילים, מתוכן כ־25% למערך הלוחם.

הערים המובילות עד כה בהרשמה להגרלות (לכל משק בית יש אפשרות להירשם לעד 3 ערים בהגרלות): באר יעקב, שלה נרשמו 52 אלף משקי בית, רעננה - 42 אלף, יבנה 35 אלף, נתניה 31 אלף ועפולה שלהגרלות בה נרשמו עד כה 22 אלף משקי בית.