האם הגיע הזמן למכור את S&P 500 - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
עיבוד: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, Shutterstock
האם הגיע הזמן למכור את מדד S&P 500 - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מי שהימרו על המדד האמריקאי נשארו הרחק מאחור, בעיקר בגלל התחזקות השקל מול הדולר וסאגת המכסים של טראמפ • תוכנית טראמפ הובילה לזינוק חסר תקדים במניות הנדל"ן המקומיות • המניות שנשארו במדד הדגל של הבורסה • ולמה השם של מפתחת ChatGPT מלהיב את המשקיעים?

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: ap, Samuel Corum
מדד S&P 500 | ניתוח

מכסים מצד אחד, השקל מהצד השני: האם למכור את מדד S&P 500?
איתן גרסטנפלד 15.10.2025
סיום המלחמה הקפיץ את מניות הנדל''ן / צילום: Shutterstock
נדל"ן: נדל"ן מניב

המניות שקפצו ב-30% בשבעה ימי מסחר, והאם עוד כדאי להשקיע בהן?
איתן גרסטנפלד 16.10.2025
סם אלטמן, מייסד OpenAI, ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה, ליסה סו, מנכ''לית AMD / צילום: רויטרס - Tom Williams
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

אבק הכוכבים של OpenAI: המניות שזינקו בזכות דיווח על עסקה אחת
שירי חביב-ולדהורן 16.10.2025
צדיק בינו, שלמה אליהו, יגאל דמרי / איור: גיל ג'יבלי
עדכון מדדים

דמרי בפנים, ומי בחוץ? השינויים במדדים של בורסת ת"א
נתנאל אריאל 16.10.2025
השוק השורי חוגג שלוש שנים / צילום: Shutterstock
וול סטריט

השוק השורי חוגג שלוש שנים. מה מלמדת ההיסטוריה לגבי ההמשך?
שירות גלובס 15.10.2025