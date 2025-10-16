רוצים לקנות דירה? שיבושים במאגר העסקאות המקוון של רשות המסים

מידע

במשך שבועות: שיבושים במאגר העסקאות המקוון של רשות המסים

גולשים שניסו בשבועות האחרונים להיכנס למאגר "מידע נדל"ן" של רשות המסים נתקלו בקשיים בגלישה, שנבעו מתקלה טכנית. פעמים רבות לא ניתן היה להיכנס למאגר, ובפעמים שבהם ניתן היה להיכנס, החיפוש לא העלה תוצאות.

לאורך השבועות האחרונים ערכנו גם אנחנו בגלובס ניסיונות רבים להיכנס לאתר המאגר, אך כאמור, במקרים רבים קיבלנו מסכים שונים של תקלה, או שהמערכת לא הגיבה כלל. לעיתים, רק אחרי ניסיונות רבים הצלחנו להיכנס לאתר. השיבושים מתרחשים מסוף חודש ספטמבר האחרון, לכל הפחות.

אתר "מידע נדל"ן" הוא מאגר הנתונים הממשלתי המקוון המרכזי לאיתור ולהצגת עסקאות נדל"ן המתבצעות בישראל. ככזה, הוא מרכז נתונים ומספרים חשובים אשר יכולים לסייע בניתוח המצב בענף ובאיתור מגמות בו - גם אם העסקאות מתעדכנות בו בעיכוב מסוים ביחס למועד העסקה בפועל. עוד נציין כי האתר הקיים גם כך מיושן למדי, ולא פעם קשה לתפעול ולהתמצאות, אף בימים שבהם הוא פועל באופן תקין.

כבר לפני יותר משבועיים הבאנו את דבר התקלה לידיעת רשות המיסים, אך שם לא מיהרו לטפל בבעיה. רק אתמול (ד'), לאחר תלונה נוספת, נראה כי התקלה אכן טופלה, וניתן היה להיכנס למאגר ללא בעיות מיוחדות - אך מתברר כי התיקון "החזיק" זמנית בלבד, וכבר הבוקר שוב חזרו התקלות להופיע, והשימוש באתר מתאפיין שוב בשיבושים רבים ובעבודה איטית במיוחד.

ברשות המיסים הסבירו כי אי הטיפול בתקלה נבע מכך שמשרדי הממשלה לא עבדו בשבועות האחרונים, עקב חופשות החגים. בתגובת הרשות הרשמית נכתב: "אנו מודעים לתקלה, ומטפלים בה בהקדם האפשרי".

נדל"ן מניב

יוחננוף מקימה מרכז מסחרי ולוגיסטי באור יהודה בהשקעה של 280 מיליון שקל

רשת יוחננוף דיווחה היום על הסכם קומבינציה עם שותף קבלני לצורך הקמת פרויקט נדל"ן רחב היקף באור יהודה. הפרויקט יוקם על קרקע בשטח של כ-18.5 דונם שבבעלות הרשת, ויכלול מרכז מסחרי ושטחים לוגיסטיים בהיקף בנוי מוערך של כ-69 אלף מ"ר - מתוכם כ-49 אלף מ"ר שטחי השכרה

השותף יממן את מרבית עלויות ההקמה, שמוערכות בכ-280 מיליון שקל, עד להשלמת הבנייה, כאשר מחציתם מהוות את התמורה לחברה בעסקה בגין מחצית מהקרקע. עם סיום הפרויקט. עם השלמת הפרויקט, יוחננוף תחזיק ב-50% מהמתחם אשר עתיד לכלול חנות מכר גדולה של יוחננוף בשטח של כ-6,000 מ"ר, וכן מרכז לוגיסטי חדיש ורב-קומתי בשטח של כ-29 אלף מ"ר. עוד דווח כי יוחננוף תשכור את מרבית שטחי ההשכרה לתקופה של כ-25 שנה ותנהל את המתחם לאחר השלמתו.

לצד זאת, יוחננוף שומרת לעצמה זכויות בנייה נוספות בהיקף של כ-35 אלף מ"ר, וכן יתרת קרקע בשטח של 13 דונם באור יהודה. לדברי המנכ"ל, איתן יוחננוף, מדובר בצעד משמעותי כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של הרשת .

מהלך זה מצטרף לכניסתן של קמעונאיות נוספות לעולם הנדל"ן, ובהן שופרסל, שחתמה לאחרונה על עסקת ענק עם ביג בראשון לציון . במסגרת העסקה שופרסל תמכור לביג מחצית מהשטח עליו ממוקם המטה שלה בראשון לציון תמורת כ-200 מיליון שקל, כאשר השתיים יפעלו יחד לקידום תב"ע חדשה בקרקע, שמכוחה יתאפשר להקים מרכז ביג פאשן על שטח של כ-50 דונם. ביתרת הקרקע, כ-60 דונם, תקים שופרסל פרויקט מגורים יחד עם שותף אחר שייבחר בעתיד.

תכנון

ועדת המשנה תדון בעשרות התנגדויות לתוכנית להרחבת העיר בית שמש

ועדת המשנה להתנגדויות בוועדה המחוזית בירושלים תדון בשבוע הבא בעשרות התנגדויות שהוגשו לתוכנית להקמת שכונה ו'1 במזרח העיר בית שמש. במורדות הפתוחים שבין שכונות העיר הקיימות, בית העלמין ומושב זנוח, לבין כביש אזורי 3855, בשטח של כ-664 דונם. התוכנית מציעה בניית 2,600 יחידות דיור וכ- 150,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, במבנים שברובם יהיו עד תשע קומות ובחלקם עד 18 קומות .

לתוכנית הוגשו התנגדויות מצד תושבי העיר, מצד תושבי המושבים הסמוכים, וכן מצד החברה להגנת הטבע.

בחברה להגנת הטבע טוענים כי יש למצות תחילה את האפשרות להתחדשות עירונית בתוך בית שמש בטרם פוגעים בשטחים פתוחים, ומציינים כי בעיר ניתן לקדם כ-10,000 יחידות דיור בהתחדשות עירונית. עוד הם טוענים כי השכונה תיבנה ללא תכנון למערכת הסעת המונים ואינה פותרת את בעיית הקירבה למרכזי תעסוקה.

הם טוענים גם כנגד הפגיעה בשטחים הפתוחים: "בית שמש התברכה בסביבה טבעית שמקיפה אותה ונותנת לעיר את הייחודיות שלה. אבסורד הדבר שהשטח הערכי שצמוד לעיר ייהרס לטובת בינוי. זאת כאשר ניתן לצופף את התוכנית בצורה שתיטיב עם השכונה העיר ותשמור על השטחים הפתוחים שלה".

מבין תושבי בית שמש, יש שהגישו התנגדויות נגד הבנייה הגבוהה בטענה שיש מחסור בדיור מתאים לחרדים, והבניינים הגבוהים אינם מתאימים למשפחות חרדיות מרובות ילדים שכן צריך ללוות את הילדים במעלית, ומשום שאין מספיק מקום למרפסות סוכה.

תושבי מושב זנוח הסמוך מבקשים מהוועדה לדחות את התוכנית כליל או לפחות לשנותה. לטענתם, בהתנגדות שהוגשה ע"י עו"ד שחר פטל, "ככל שתאושר התוכנית הרי שהיא צפויה לדרוס את פרנסתם, את מטה לחמם ואת אופי החיים החקלאי שלהם, אשר הם ומשפחותיהם מנהלים עשרות שנים".

זאת ועוד, "מהתשריט של המצב התכנוני המוצע ניתן לראות בצורה ברורה ביותר, כי מדובר בשלב בדרך ל"בליעת " או "חניקת" המושב על ידי העיר בית שמש; יצירת עומס תחבורתי בלתי סביר על המושב באמצעות כביש מחבר שיהווה עורק יציאה של תושבי בית שמש אל כביש 3855 דרך כביש הכניסה של המושב; הריסת היער המיוחד הירוק והפעיל שנמצא בגבולו הצפוני של המושב (ממש לא יער מופר כפי שמבקשים מקדמי התוכנית לצייר); חיסול החקלאות שצמודה למושב תוך פגיעה אנושה במטה לחמם של המתנגדים ; והריסת מבנים חקלאיים רבים, ובהם לולים הכוללים גם מערכות סולאריות על הגגות, כרמים, מטעי זיתים וגידולי שדה עונתיים שונים".

והם מסכמים: "השטחים, שהינם בחלקם ציבוריים, נגזלים למעשה מכלל הציבור, הן מתושבי הסביבה והן ממטיילים רבים מכל הארץ ותיירים רבים, כשהמרחבים הנגזלים הינם מרחבים ההולכים ומצטמצמים". לעמדת המתנגדים, קיימים אינטרסים מהותיים נוספים שיש לשקול בעת עריכת וקידום תוכנית , שעומדים בפני עצמם ובעלי משקל עצמאי ומשמעותי, דוגמת שימור החקלאות, בטחון המזון למדינת ישראל המצויה במלחמות, שימור שטחים פתוחים, שמירה על זכויות קניין ופרנסה, צביון כפרי, תיירות ועוד, ואין להתייחס לקידום בניית נדל"ן כמראית הכל".