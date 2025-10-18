האם אלו האוזניות הטובות ביותר עבור אייפוניסטים?

בעבר נשמעה לא מעט ביקורת על האוזניות של אפל , בין היתר על המחיר ועל האיכות לעומת חברות הסאונד החזקות. כעת היא נותנת פייט עם ה־AirPods Pro 3.

מדי שנה בספטמבר חברת אפל משיקה את האייפונים החדשים שלה, וכך גם קרה השנה עם אייפון 17 פרו ואייפון אייר, אותם סקרנו במדור. אך בכל הנוגע לאוזניות שלה, ענקית הטכנולוגיה פועלת קצת אחרת. היא אינה משיקה אוזניות בהכרח בכל שנה, וגם אם יש הכרזה - אז היא על סדרות שונות.

כך, לדוגמה, לפני שלוש שנים השיקה אפל את דגם AirPods Pro 2, ובשנה שעברה חידשה את AirPods 4 הרגילות (בלי הסיליקון) ואת ה-AirPods Max שלה. השנה היא החליטה להשיק את הדור השלישי לאוזניות ה-AirPods Pro.

בעבר נשמעה לא מעט ביקורת ביחס לאוזניות של אפל - על המחיר הגבוה, על התחרות הקשה מול חברות סאונד חזקות, ובאופן כללי - על הקפיצה מעל הפופיק. בדגמים האחרונים אפל הראתה שהיא יודעת להשתמש במרפקים, וביעילות. בשבועיים האחרונים בדקנו את ה-AirPods Pro 3, וגילינו מוצר מעולה.

החידוש העיקרי: העיצוב והסאונד

יכול להיות שרובכם לא תרגישו הבדל מהותי, אבל העיצוב והסאונד בהחלט משפיעים משמעותית על החוויה עם האוזניות החדשות. במבט חטוף, הן דומות לדור הקודם, AirPods Pro 2, אך הקייס קצת יותר גדול ורחב. בדור הקודם היה בקייס כפתור אחורי שבעזרתו אפשר לאפס את האוזניות, ואילו הפעם החיישן הרלוונטי נמצא בקדמת הקייס, ממש על נורת החיווי.

לצד זאת, אפל גם הוסיפה מתאם חדש בגודל XXS, לצד המידות המוכרות - XS, S, M ו־L. המתאמים האלו עוזרים להתאים את האוזניות לאוזן שלכם, ולוודא שהן לא ייפלו בעת אימון ספורט או בזמן שימוש אינטנסיבי אחר.

המתאמים עצמם קשים יותר, מה שמאפשר התאמה טובה לאוזן - ולמרות שבדור הקודם לא היו בעיות של רופפות, האוזניות החדשות נותנות תחושה הרבה יותר טובה. עם זאת, יהיו כאלו שייקח להם זמן להתרגל לסגירה החדשה בתוך האוזן. אולי הודות לכך, גם החוויה תהיה שונה משמעותית: הסאונד נשמע "ממוקד" ומרוכז יותר, הבס נהדר, והצלילים הגבוהים בהירים יותר.

היתרון הבולט: בידוד הרעשים

אחד היתרונות הבולטים ביותר באוזניות של אפל הוא בידוד הרעשים האקטיבי של המכשיר. מדובר בפיצ'ר שחוסם את רעשי הסביבה, ומאפשר להתנתק ממנה ולהתרכז יותר בתוכן המושמע.

אפל הבטיחה שבדור החדש, בידוד הרעשים חזק פי שניים מבעבר. כיוון שלא ברור איך בדיוק מודדים את העניין, ניתן להתייחס להצהרה כהגזמה - אבל עדיין בידוד הרעשים מוצלח למדי.

אמנם האוזניות הצליחו להעלים רעשי מזגנים חזקים, ובחוץ הצליחו להרגיע את המולת הרחוב (אך לא לבלום לגמרי), כך שאי אפשר לטעון שיש ניתוק הרמטי מההתרחשויות במציאות.

ביצועים ו־AI: דרוש שיפור

השימוש באוזניות דומה לדור הקודם: כדי לענות או לנתק שיחות, להעביר שיר או לעצור אותו, צריך להפעיל לחץ על ה"גבעול" של האוזנייה או להחליק על גביו מעלה או מטה. גם המיקרופונים שבאוזניות שופרו, כך שישמעו אתכם הרבה יותר טוב במהלך שיחות טלפון.

עם זאת, החוויה עם האוזניות מעט מאכזבת, מכמה סיבות. ראשית, אפל מציעה פיצ'ר של מחוות עם הראש, משמע ניתן לענות לשיחות עם הנהון או לסרב לענות כשתנידו את הראש. אבל משהו בדרך התפספס, ולא הצלחנו לענות כך לשיחות שקיבלנו בעת שימוש באוזניות.

שנית, משהו בחיבוריות המכשיר לא עבד עד הסוף. אחד הדברים שאפל הכי מתגאה בהם הוא שהמכשירים שלה מתכתבים אחד עם השני. כך, אם אתם שומעים משהו באייפון ותתקרבו עם האוזניות למק, האוזניות יידעו לעבור לשם אוטומטית. עם זאת, לא מעט פעמים האוזניות עברו בין המכשירים בלי שהופעל שום אודיו במכשיר השני, כך שהסאונד שנשמע מהאוזניות נפסק ודרש התערבות של השומע - מה שכמובן פוגע בחוויה.

צריך גם לציין כי אם אתם משתמשי אנדרואיד, לא תוכלו ליהנות מכל החוויה כמו בעלי אייפון. אמנם תוכלו לחבר את האוזניות למכשיר שלכם ותקבלו איכות סאונד טובה, אבל חלק מהפיצ'רים לא יהיו זמינים, ואחרים יהיו זמינים בצורה פחות טובה.

נוסיף גם כי המכשיר מגיע עם כמה פיצ'רים חדשים בתחום הבינה המלאכותית והבריאות. ראשית, אפל מציעה אפשרות של תרגום חי - ללא תמיכה בעברית בשלב זה, כך שבדיקת פיצ'ר כזה פחות רלוונטית לישראלים. המכשיר תומך באנגלית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית וספרדית. שנית, האוזניות מודדות דופק, למשל עבור מי שרוצה לצאת לריצה ללא רכיבים נוספים. אם יש לכם גם שעון של אפל, תוכל לקבל קריאות מדויקות יותר לפי החיישן היציב יותר.

הסוללה: משחק הכיסאות

בקטגוריית הסוללה אפל עשתה קצת "משחק כיסאות". הדור הקודם אפשר 6 שעות האזנה עם ביטול רעשים אקטיבי באוזניות, והקייס מספק עוד 30 שעות. כעת, אפל הוסיפה לאוזניות עוד שעתיים, משמע 8 שעות האזנה, אבל הקייס יוסיף 24 שעות. במובן הזה, אפל נותנת "הרצה" ארוכה יותר של שימוש, בדומה למתחרות שלה, אבל זה על חשבון הסוללה של הקייס.

המחיר: לא זול

האיירפודס החדשים לא זולים בכלל. לפי מחירי היבואנית iDigital, עבור הדור השלישי של האוזניות החדשות מבית אפל תיאלצו לשלם 1,170 שקל. עם זאת, מדובר באוזניות In-Ear (נכנסות לתוך האוזן) שידועות במה שהן מבטיחות לצרכנים - סאונד טוב, ביטול רעשים איכותי ועיצוב יוקרתי.

אם תחזיקו את האוזניות החדשות לצד אלו של הדור הקודם, לא בטוח שתצליחו לזהות את ההבדלים הקטנים בין הדורות, אבל בסך הכול החוויה משופרת. עם זאת, חשוב לציין שאפל לא צירפה עם האריזה רכיבי טעינה - גם לא הכבל שמגיע בדרך כלל - מה שעלול לעורר תסכול מצד הלקוחות. שימו לב

המתחרה העיקרי: סמסונג וחברות הסאונד

שתי שאלות עומדות על הפרק: האם יש סיבה לרכוש את הדור החדש, ומה מציעות המתחרות. ראשית, לבעלי AirPods Pro 2, השיפורים לא מספיק משמעותיים כדי לשלם מעל אלף שקל. אך למי שרוצה להתקדם לאוזניות עם ביטול רעשים אקטיבי משמעותי, מומלץ לשקול.

שנית, אם יש לכם סמסונג , האיירפודס לא יעבדו טוב כמו עם אייפון. לכן, סמסונג מציעה את ה־Buds3 Pro (בתמונה), במחיר של 899 שקל, כמה מאות שקלים פחות מאפל - שנותנות פייט לחבילה המלאה של המתחרה. גם חברות כמו סוני, Bose ואחרות מציעות אוזניות ששווה לבחון.

*** גילוי מלא: חברת iDigital, יבואנית מוצרי אפל בישראל, סיפקה לגלובס את האוזניות לסקירה