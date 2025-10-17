עדכונים שוטפים

07:13 - כוחות צה"ל סיכלו אתמול ניסיון הברחה של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. הלוחמים זיהו רחפן שחצה לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה, ואיתרו אותו כשעליו שני נשקים ושלוש מחסניות

07:03 - ישראל במוקד: העימות הסוער בין המועמדים לראשות עיריית ניו יורק

המועמדים לראשות העיר ניו יורק התייצבו לעימות פומבי - והתקוטטו לגבי ישראל. ממדאני כינה מעשיה של ישראל בעזה "רצח עם" וסירב שוב להכיר בזכותה להתקיים כמדינה יהודית. "למה הוא מסרב לגנות את חמאס?", תהה המועמד העצמאי קואומו. המועמדים החליפו מהלומות במהלך העימות כולו, וגם סוגיית האנטישמיות בעיר עלתה לדיון. לכתבה המלאה

06:13 - כמעט שבוע להפסקת האש: רה"מ נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו על הצעדים הבאים בעזה

כמעט שבוע עבר מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בעזה, ונראה שהקשיים שהיו צפויים מתחילים להתממש. רה"מ בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחחו אמש (חמישי) על הצעדים הבאים בעזה. בקהיר מודים שהדרך לשלב ב' רצופה מוקשים: ממשבר הגופות, דרך שאלת הפירוז ועד לדרישה לפריסת הכוח הבין-לאומי. למרות שחמאס שחרר את כל החטופים החיים, 19 חללים עדיין מוחזקים בעזה.

הנשיא טראמפ נשאל הערב על ידי עיתונאים על האיום שפרסם ברשת החברתית שלו נגד חמאס והוא השיב: "אנחנו יודעים שהשכונה קשה, חמאס אמרו שהם יתנהגו כמו שצריך". לאחר מכן כשנשאל מי הגורם שייכנס "לחסל" את חמאס הוא השיב שכוחות אמריקאים לא ייכנסו - "אבל גורם אחר ייכנס וזה יתבצע תחת המטריה שלנו".

00:34 - "עשרות פעמים עם כדור בראש עוד שנייה": העדות הדרמטית מהשבי של יוסף חיים אוחנה

שורד השבי תיאר איך פעם אחר פעם הצליח "להכניס לשובים מחשבה הגיונית", ולמנוע מהם לרצוח אותו. אביו: "הוא אמר למחבל - 'לפני שאתה יורה בי, מה ייצא לך מזה? לא ייצא לך מזה כלום'". יוסף חיים גם הצליח להתל בשוביו ולגרום להם לחשוב ששירותו הצבאי היה חסר משמעות. לכתבה המלאה

00:32 - חמאס בהצהרה רשמית: "השבת גופות החטופים החללים הישראלים עשויה לקחת זמן, מפני שחלקן נקברו במנהרות שישראל הרסה ואחרות עדיין תחת הריסות המבנים שהוחרבו. חילוץ יתר הגופות דורש ציוד כבד לפינוי ההריסות שאינו זמין כרגע מפני שישראל מונעת את כניסתו"

23:24 - בצל העיכוב בהשבת החללים: חמאס מנסה לשדר שהוא פועל לאיתור הגופות ופרסם באמצעות אל-ג'זירה תיעוד של כלים כבדים מח'אן יונס

23:02 - בתום "דיון מבצעי" - גל הירש למשפחות החללים החטופים: "הלחץ על חמאס יתעצם, לא אכנס לפרטים"

21:54 - צבא ארה"ב: צבא לבנון השמיד בשנה האחרונה יותר מעשרת אלפים רקטות ו-400 טילים של חיזבאללה

21:17 - מקורות תימנים לאל-ערביה: עבד אל-כרים אל-חות'י, שר הפנים החות'ים ואחיו של מנהיגו, נפצע בתקיפה באוגוסט שבה חוסל הרמטכ"ל. נטען כי הוא שרוי בתרדמת, מאז שנפצע לפני יותר משישה שבועות

20:32 - נתניהו בדיון המצומצם: "יודע בדיוק בכמה חללים החמאס מחזיק - אם לא נקבל אותם, נפעל בהתאם"

גורם מדיני: ישראל שיתפה מודיעין לאיתור החטופים החללים. על רקע אי-השבת כל החטופים החללים, הגורם טען כי בתיאום עם ארה"ב והמתווכות, ישראל מפעילה לחצים להשלמת ההליך. גורם מדיני הוסיף כי נתניהו יכנס את הצמרת הביטחונית לדון בנושא. לפי הגורם המדיני, "ישראל שיתפה את המתווכות במודיעין שמצוי בידה לאיתור החללים והשלמת פעולה זו". שר החוץ סער: "אנו יודעים בוודאות שחמאס יכול בקלות לשחרר מספר משמעותי של חטופים - בהתאם להסכם".

18:10 - פרטים חדשים על השבי של איתן מור: לימד את שוביו לבשל - וביקש מהם ללמד אותו ערבית

שורד השבי איתן מור חזר הביתה לאחר 738 ימים בשבי חמאס. ארבעה ימים לפני ששוחרר נאמר לו שיש עסקה - אבל רק כשנתנו לו להחליף בגדים, להתקלח ולהסתפר - הוא האמין שזה קורה. במהלך השבי למד איתן לקרוא, לכתוב ולדבר בערבית: "הוא לקח חמאסניק וביקש ממנו ללמד אותו את האותיות בערבית והוא התחיל לחבר אותיות ומילים, הוא הקדיש את השנתיים האלו ללימוד השפה", סיפר אביו. לכתבה המלאה

