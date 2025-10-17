הערבה מתבססת כיעד אטרקטיבי: הקיבוץ והמלון שזכו בהכרה עולמית

הערבה הדרומית מבססת את מעמדה על מפת התיירות הבינלאומית: קיבוץ נאות סמדר נבחר לרשימת Best Tourism Villages לשנת 2025 של ארגון התיירות העולמי של האו״ם (UNWTO) - ומצטרף בכך לרשימה מצומצמת של 250 כפרים ברחבי העולם שנבחרו בזכות קידום תיירות בת קיימא, קהילתיות ושימור תרבותי. זהו המקום השני בישראל שנכלל ברשימה, אחרי כפר כמא שנבחר בשנת 2022.

במכתב הזכייה נכתב: ״אנו שמחים לברך אתכם על ההישג הזה, שמכיר בעושרה התרבותי והטבעי של נאות סמדר ובמחויבותה לקיימות על שלושת היבטיה - אקולוגי, חברתי וכלכלי. קיבוץ נאות סמדר נבחר מבין למעלה מ-270 מועמדויות מ-65 מדינות - הוכחה ברורה לערכים יוצאי הדופן שלה ולפעולותיה לקידום תיירות כפרית".

קיבוץ נאות סמדר שוכן בערבה הדרומית ונוסד ב-1989. בקיבוץ חיים כ-250 תושבים: חברי קיבוץ, משפחות, ילדים ומתנדבים מהארץ ומהעולם. הוא מציע חוויה תיירותית הכוללת בית אומנויות, שנבנה במשך 15 שנה, על ידי חברי הקהילה, יקב בוטיק אורגני, פונדק עם תוצרת מקומית, חדרי אירוח מדבריים, סדנאות אמן, תצפיות כוכבים לצד טלסקופ הסקר של מכון ויצמן וסיורים מודרכים.

משרד התיירות יזם והוביל את מועמדותו של הקיבוץ לפרס, כחלק ממדיניות כוללת לקידום קהילות ייחודיות בישראל בזירה הגלובלית.

ההכרה בנאות סמדר מגיעה בזמן שבו האזור כולו זוכה לתשומת לב גוברת גם מצד תיירות היוקרה העולמית. לצד הקיבוץ, השבוע גם מלון Six Senses שחרות נבחר על ידי מגזין Condé Nast Traveler לאחד מעשרת אתרי הנופש הטובים במזרח התיכון. שילובם של ריזורט מדברי מהמובילים בעולם עם קהילה שיתופית המקדמת קיימות ואמנות, ממקם את הערבה כמרחב ייחודי שבו תיירות מדברית, רוחניות ויוקרה נפגשות.