מגמה חיובית באסיה; בורסת טוקיו מזנקת ב-3%

08:50

באסיה עליות הבוקר בכל הבורסות - טוקיו מזנקת ב-2.95% לשיא חדש בעקבות הפרסום שמפלגת "אישין" היפנית צפויה לקבל היום החלטה לגבי קואליציה עם מפלגת השלטון, ה-LDP. הונג קונג ב-2.5%, שנגחאי ב-0.6% ודרום קוריאה ב-1.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות של כ-0.3%.

השבוע שבפתח עומד להיות סוער למדי - המכסים שוב בכותרות, הממשל האמריקאי עדיין מושבת ועונת הדוחות עולה מדרגה עם דוחות של כמה מהענקיות של וול סטריט, ביניהן, נטפליקס, טסלה, אינטל קוקה קולה וגם לוקהיד מרטין.

בשבוע שעבר, אחרי שישה חודשי עליות רצופים, וול סטריט עברה שבוע תנודתי. ברקע - המתיחות המחודשת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, השבתת הממשל שנמשכת זה השבוע השלישי.

תחילתה של עונת הדוחות חושפת סדק פוטנציאלי בשוק - הלוואות מסוכנות מצד כמה בנקים אזוריים. מניות הבנקים האזוריים Zions Bancorp ו-Western Alliance Bancorp צנחו ביום חמישי לאחר שהחברות הודיעו כי נפלו קורבן להונאה בהלוואות לקרנות המשקיעות במשכנתאות מסחריות במצוקה. הגילויים הללו שלחו את מדד הבנקים KBW ליום הגרוע ביותר שלו מאז "סערת המכסים" בחודש אפריל.שילוב הגורמים הללו דחף את מדד הפחד. במהלך השבוע האחרון לשיא מאז חודש אפריל.

אל אלה יש לצרף את אמירתו של מנכ"ל גיי.פי.מורגן, ג’יימי דיימון, על "ג'וקים בכלכלה האמריקאית". ביום פרסום הדוחות של הבנק, מנכ"ל הבנק הגדול ביותר בארה"ב השמיע גם הבעת חרטה וגם אזהרה חריפה בעת שהתייחס להפסדים שחווה הבנק בעקבות קריסת חברת Tricolor Holdings , מלווה בתחום רכבי הסאב־פריים, ואמר כי מדובר ב־"לא ברגע הטוב ביותר שלנו. הבנק הודיע שמחק חוב של 170 מיליון דולר הקשורה לאשראי סיטונאי שהעניק ל־Tricolor. "החושים שלי מתחדדים כשדברים כאלה קורים," אמר ג’יימי דיימון בפני אנליסטים ביום שלישי בבוקר. "אני לא אמור לומר את זה, אבל כשאתה רואה ג’וק אחד - כנראה שיש עוד. כולם צריכים להיות מודעים לזה מראש", הוסיף.

למרות זאת, מדדי המניות סיימו את השבוע בעליות שערים. נאסד"ק טיפס ב-0.5% בדרכו לעלייה שבועית של 2.1%. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וטיפס ב-1.6% השבוע. מדד S&P 500 הוסיף 0.5% ו-1.7% בסיכום השבועי, המדד מרוחק כעת בכ-1.5% משיא סגירה של 6,753.7 נקודות שקבע בשבוע שעבר.

בשישי טראמפ הרגיע את הרוחות לקראת פגישתו הצפויה עם נשיא סין, הוא אמר שרוב המכסים שהתכוון להטיל על סין לא יישארו שם לאורך זמן. "אנחנו נהייה בסדר עם סין" הוא אמר. ולצד זאת, ישנם מספר גורמים שממשיכים לתמוך בשוק - הפחתות הריבית הצפויות של הפד, אופטימיות סביב הכרזות חדשות בתחום הבינה המלאכותית, צמיחה חיובית ברווחי החברות שדיווחו עד כה בעונת הדו"חות שיצאה לדרך, ומדיניות פיסקלית מרחיבה.

המשקיעים יעקבו השבוע אחר עדכונים בנושא מדיניות הסחר לקראת הפגישה המתוכננת בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג’ינפינג, וכן אחר פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) של ספטמבר, שנדחה בשל השבתת הממשל, שצפוי ביום שישי - והוא כנראה הנתון המשמעותי האחרון שהפד יקבל לפני החלטת הריבית בשבוע הבא.

בתוך עונת הדוחות, טסלה , צפויה לפרסם את דוחותיה ביום רביעי, כאשר המנכ"ל אילון מאסק עשוי לשתף פרטים נוספים על התקדמות החברה בתחום הרובוטיקה והבינה המלאכותית - לאחר ראלי חד במנייתה בחודשים האחרונים. הדוח של אינטל , שצפוי להתפרסם ביום חמישי, יעמוד גם הוא במוקד, לאחר גל השקעות שהעלה את מניית יצרנית השבבים המתמודדת עם קשיים. מניות אינטל זינקו לאחר סדרת עסקאות, בהן מהלך שבו הממשל האמריקאי רכש נתח בחברה, וכן שותפות חדשה עם ענקית הבינה המלאכותית אנבידיה. הדוח של נטפליקס מחר יגיע זמן קצר לאחר שהחברה העלתה מחירים ושיפרה את תחזית ההכנסות שלה.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר ביום שישי בירידות, והתשואה על אג"ח לעשר שנים עלתה בשלוש נקודות בסיס, לרמה של 4%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבות לרגישות יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, טיפסה בארבע נקודות בסיס, לרמה של 3.5%, לאחר שבתחילת היום צנחה לרמתה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2022. למרות החששות מפני השפעת המכסים, ציפיות האינפלציה ירדו לאחרונה משמעותית. השוק מגלם בביטחון מלא שה-FED שוב יוריד ריבית בסוף החודש.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין מספר התפתחויות חשובות שמתייחסות לאג"ח הממשלתיות, אך לא זכו להתייחסות במדיה. "ראשית, בשבועות האחרונים נרשמה ירידה חדה בהחזקות הבנקים המרכזיים בעולם באג"ח ממשלת ארה"ב. בעבר הירידה החדה בהחזקות הבנקים המרכזים באג"ח האמריקאיות התרחשה במצבי משבר תוך כדי התחזקות חדה של הדולר, הפעם, להערכתנו, הירידה נובעת מהרצון להקטין חשיפה לארה"ב עקב עליית הסיכון שם".

נתון מעניין נוסף עליו מצביע זבז'ינסקי הוא "המחזיק הזר הגדול ביותר באג"ח ממשלת ארה"ב הוא לא מי שחשבנו, אלא קרנות הגידור הרשומות באי קיימן, מסתבר שהחזקתם הרבה יותר גדולה משל היפנים, שנחשבים לגדולים ביותר, ומחזיקים אג"ח ממשלת ארה"ב בסכום של 1.15 טריליון דולר". הנתון הזה הופך לפי זבז'ינסקי את לתנודתיות שלא נופלת מהמניות הספקולטיביות ביותר. לסיכום, "באירוע הבא" בשווקים הפיננסיים צפו להתפרקות חדה ומהירה של שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי עד להופעת "המושיע" מה-FED.

מחירי הנפט נפלו בכ־3% במהלך השבוע החולף, לאחר שסוכנות האנרגיה הבין־לאומית חזתה עלייה בהיצע הנפט העולמי, וכן על רקע פגישתם הצפויה של הנשיא טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בה ידונו במלחמת רוסיה־אוקראינה.

● WSJ | הזהב בדרך למפולת? הנתון המדאיג שמופיע לראשונה זה 40 שנה

הזהב נסחר הבוקר ב-4,260 דולר לאונקייה לאחר שירד ביום שישי ב-2%, ומחיר הכסף רשם את הנפילה היומית החדה ביותר מזה חמש שנים, לאחר שנשיא דונלד טראמפ הרגיע את חששות המשקיעים מפני הסלמה נוספת במלחמת הסחר עם סין. אבל בסיכום שבועי רשם הזהב את הזינוק החד ביותר מזה חמישה חודשים, והשלים את רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז שנת 2020, ומחיר הכסף קפץ ביותר מ-6% השבוע. זאת, על רקע התגברות הציפיות להמשך הורדת הריבית בארה"ב.

מאקרו בארה"ב, יו"ר הפד רמז כי בחודשים הקרובים הבנק המרכזי צפוי להפסיק את תהליך צמצום המאזן (סיום תהליך ההידוק המוניטרי שהחל בשנת 2022). בנוסף, פאוול הדגיש כי שוק העבודה ממשיך להיחלש, דבר שמחזק את הציפיות להפחתת ריבית נוספת כבר החודש כפי שמשתקף בשווקים (הסתברות מלאה להפחתה בסוף אוקטובר). אמנם דו"ח התעסוקה של ספטמבר טרם פורסם בעקבות השבתת הממשל, אך נתונים אלטרנטיביים מאותתים על המשך חולשה.

זבז'ינסקי ממיטב מחלק את הכלכלה האמריקאית לשניים: "לאחרונה נוהגים לכנות את הכלכלה האמריקאי בשם 'K-Shaped Economy'. הכוונה היא שחלק מהכלכלה מזנק, כמו הקו העולה של האות K והחלק האחר שוקע, כמו הקו היורד".

לחלק העולה שייכת בעיקר הפעילות שקשורה לתחום הבנייה של AI והשפעותיה הרחבות. לחלק הזה משייכים גם את משקי הבית העמידים שנהנים מעליות חדות בשווקים הפיננסיים. לחלק היורד של האות מתייחסים כל יתר הענפים ומשקי הבית ממעמד בינוני-נמוך. אלו מושפעים מאוד ממדיניות הממשל בתחום המכסים וההגירה. "הפערים בין שתי הכלכלות עצומים. במחצית הראשונה של השנה צמח התמ"ג האמריקאי בשיעור שנתי של 1.1%, אך התחומים שקשורים למהפכת AI צמחו בכ-23%. ללא תחומים אלה הצמיחה הסתכמה בכ- 0.1% בלבד. זה מצב חסר תקדים. אפילו תקופת הדוט.קום שמרבים להזכיר לאחרונה, הייתה שונה. מלבד התנפחות הבועה, גם הכלכלה מחוץ לתחום האינטרנט צמחה בקצב גבוה".

בצל התנודתיות ההולכת וגוברת בוול סטריט, מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, לצד החששות מפני חוסר־יציבות בסקטור הבנקים האמריקאי, בפורבס פורסמה ביום חמישי האחרון כתבה שכותרתה "האם ה-S&P 500 בדרך להתרסקות של 40%?". בפורבס מציינים כי מכפיל הרווח שהגה חתן פרס נובל לכלכלה פרופ' רוברט שילר - כלי לתמחור שוק המניות המתייחס לממוצע הרווחים הנע של 10 השנים האחרונות ומנטרל עיוותים הנובעים מאינפלציה - עומד כעת על קצת פחות מ-40 נקודות.

מכפיל הרווח הזה נחשב לגבוה באופן קיצוני, כאשר בשלושת המקרים בהיסטוריה בהם הוא עמד על מעל 32 נקודות נרשמו משברים קשים בשווקים: השפל הגדול של 1929 (נפילה של 83%), בועת הדוט-קום בשנת 2000 (נפילה של 49%) ומשבר הקורונה בין השנים 2021־2022 (נפילה של 25%). הכותב מציין כי הממוצע של ההתרסקויות בתקופות בהן מכפיל שילר עמד ברמתו הנוכחית עומד על כ־50%. לדבריו, השילוב בין הערכות השווי הקיצוניות בשוק המניות האמריקאי, יחד עם ריבוי של אתגרים כלכליים, מכשיר את הקרקע לקראת תסריט "סופה מושלמת". בשורה התחתונה, בפורבס צופים כי הסיכון הריאלי לדאונסייד בעבור S&P 500 נע בין 25% ל־50%.

הנתון הזה מצטרף לשורה של אזהרות אחרות - מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן, ג'יימי דיימון, הדגיש את הטון הזה של זהירות ואמר שמחירי הנכסים הגבוהים הם "קטגוריה של דאגה".

"כשמחירי הנכסים גבוהים, יש לך יותר לאן ליפול", אמר, והוסיף ש"צרכנים עדיין מוציאים כסף וחברות עדיין מרוויחות", אך השוויים ומרווחי האשראי נותרו מתוחים. "יש הרבה נכסים שם בחוץ שנראים כאילו הם נכנסים לטריטוריית בועה", אמר. "זה לא אומר שאין עוד 20% לעלות - זה פשוט עוד מקור לדאגה".

בסקר מנהלי הקרנות הגלובלי האחרון של בנק אוף אמריקה, שפורסם בשבוע שעבר, צוינה "בועת מניות בינה מלאכותית" כסיכון מספר אחת - לראשונה בהיסטוריה של הסקר. הסקר, שבוחן כ-200 מנהלי קרנות שמנהלים יחד כמעט 500 מיליארד דולר, הראה גם שרמות המזומן ירדו ל-3.8% - קרוב מאוד לרמת ה"sell" של הבנק (3.7%). באופן היסטורי, רמות מתחת ל-4% מצביעות על תיאבון סיכון שיא, שמופיע לעיתים קרובות בשלבים המאוחרים של מחזורי שוק.

אותו אופטימיות ניכרת גם בנתוני הפוזיציות המוסדיות. מדד תיאבון הסיכון של סטייט סטריט (State Street), שצוטט על ידי DataTrek Research, מצביע על כך שמשקיעים מוסדיים גדולים - המכונים "Big Money" - נכנסו לרבעון הרביעי במצב רוח שורי במיוחד, לאחר שהוסיפו נכסים מסוכנים במשך חמישה חודשים רצופים. "בהיעדר זעזוע גדול מאוד, לא סביר שהם ישנו את עמדתם בקרוב," כתב ניקולס קולאס, מייסד-שותף של DataTrek.

סימן אזהרה נוסף: הקורלציות בין הסקטורים ירדו לרמתן הנמוכה ביותר מאז תחילת השוק השורי הנוכחי. קולאס ציין כי רמות נמוכות במיוחד כאלה נוטות להופיע כאשר הביטחון של המשקיעים גבוה מדי - תבנית שלרוב מקדימה תיקונים קצרים בשוק. "יש נתק"

ובזמן שהמשקיעים מכפילים סיכון, גם החברות פועלות באותה רוח ומזרימות מיליארדים ל-AI.

"אני בהחלט מאמין שאנחנו נמצאים בבועת AI", אמר מייקל או’רורק, האסטרטג הראשי של JonesTrading, ליאהו פייננס, כשהוא מצביע על עסקאות הטכנולוגיה האחרונות כסימן לחימום היתר בשוק. או’רורק הדגיש את פרויקט מרכז הנתונים של גוגל בהיקף 15 מיליארד דולר לצד תוכניות ההשקעה של OpenAI, שהיקפן מוערך בכ-1.5 טריליון דולר, וציין את הפער בין זאת לבין ההכנסות השנתיות של החברה - כ-13 מיליארד דולר בלבד - והיעדר רווחיות.

"זה המקום שבו המשקיעים צריכים להבין שיש נתק", אמר, והוסיף כי סבב הדוחות הבא של ענקיות הטכנולוגיה עשוי להראות האם ההוצאות על תשתיות AI מגיעות סוף סוף לתקרה.