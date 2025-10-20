ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בעלי השליטה באשטרום מכרו מניות ב-110 מיליון שקל. אלה הרוכשים
אשטרום | בלעדי

בעלי השליטה באשטרום מכרו מניות ב-110 מיליון שקל. אלה הרוכשים

רמי נוסבאום ודפנה לוי מכרו 1.4% ממניות החברה, בהנחה של כ-2% על מחיר המניה בשוק • לגלובס נודע כי הרוכשים הן חברות ביטוח וקרנות גידור • אשטרום לא ייצרה תשואה למשקיעים ב-3 השנים האחרונות

נתנאל אריאל 21:17
יו''ר קבוצת אשטרום, רמי נוסבאום / צילום: יוסי כהן
יו''ר קבוצת אשטרום, רמי נוסבאום / צילום: יוסי כהן

שני בעלי שליטה בחברת הבנייה והתשתיות אשטרום, היו"ר רמי נוסבאום, ודפנה לוי, אחותו של המנכ"ל גיל גירון ואשתו של הדירקטור יונתן לוי, מכרו הערב 1.4% ממניות החברה, בכמעט 110 מיליון שקל, כאשר נוסבאום מכר מניות ב-91 מיליון שקל ועוד כמעט 19 מיליון נמכרו ע"י לוי.

מחיר המכירה עמד על 72.2 שקל למניה, דיסקאונט קל של כ-1.7% על מחיר מניית החברה בבורסה. המכירה מגיעה על רקע ראלי של כ-70% במניית החברה מאז יוני 2024, אך מחיר המניה עדיין נמוך בכ-20% ממחירי השיא בהם נסחרה המניה בתחילת שנת 2022, רגע לפני העלאות הריבית במשק. את העסקה ביצעה רוסאריו קפיטל.

בשוק מסבירים כי המכירה מגיעה בימים של סיום המלחמה, עם תקווה לפריחה בענף הנדל"ן. לפי הגורמים, באשטרום קיבלו פניות מחברות ביטוח וקרנות גידור והסכימו למכור. טרם המכירה הנוכחית, החזיקה דבוקת בעלי השליטה בכ-58% ממניות החברה. יצוין כי בתחילת השנה, ביצעה אשטרום גיוס מניות בהיקף של 600 מיליון שקל, מתוכו בעלי השליטה הזרימו רק חלק קטן, כ-100 מיליון שקל.

מכירת המניות הקודמת של בעלי שליטה באשטרום בוצעה קודם לכן רק בשנת 2018, אז מכרו הבעלים 3.5% ממניות החברה לבית ההשקעות הלמן אלדובי ולחברת הביטוח הפניקס. המטרה בזמנו הייתה להשאיר את החברה במדדים, אחרי שרכשה 20% ממניות החברה מידי חברת אלייד של יצחק סוארי, קבוצת ההחזקות שהיא בעלת השליטה ביבואנית כלי הרכב צ'מפיון מוטורס, ועלתה להחזקה לאחוז בעלות גבוה מכדי להישאר במדדים.