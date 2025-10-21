ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נשיא מאחורי הסורגים: סרקוזי נכנס לכלא לזמן לא ידוע
ניקולא סרקוזי

נשיא מאחורי הסורגים: סרקוזי נכנס לכלא לזמן לא ידוע

ניקולא סרקוזי, לשעבר נשיא צרפת, ייכנס ביום שלישי לכלא בעקבות גזר דין של בית משפט מקומי, ששלח אותו לחמש שנות מאסר בפרשת שחיתות פוליטיח

אסף אוני 09:58
ניקולא סרקוזי / צילום: דודי ועקנין
ניקולא סרקוזי / צילום: דודי ועקנין

הפוליטיקאי הצרפתי הפך לראש המדינה לשעבר הראשון באירופה שיימצא מאחורי סורג ובריח. החוק הצרפתי אוסר על חקירות משטרתיות על נשיאים מכהנים, אולם סרקוזי עמד בפני גל חקירות שהסתכמו בשלושה משפטים נגדו עד כה אחרי שפרש. הוא נידון בעבר לשנת מאסר על ניסיון לשחד שופט כדי שיסגיר פרטים על חקירה סמויה נגדו, אך המיר את גזר הדין בחצי שנה של מעצר בית וענידת אזיק אלקטרוני.

ביום שלישי, עם זאת, הוא יחל בריצוי עונש של חמש שנים שנגזר עליו בחודש שעבר, וייכלא בתא מיוחד השמור לאסירים הדורשים הגנה מיוחדת בבית סוהר בפריז. סרקוזי יוכל להגיש בקשה לערעור באופן מיידי אחרי כניסתו לבית הכלא, אולם לבית המשפט יש חודשיים לדון בה, והוא עשוי להשאיר אותו מאחורי סורגים או לשחרר אותו באופן זמני במהלך זמן זה.

סרקוזי הורשע בתום משפט שארך כתשעה חודשים בכך שניסה לקבל מיליוני אירו משליט לוב לשעבר מועמר קדאפי לטובת קידום קמפיין הבחירות שלו לנשיאות, בתמורה להלבנת התדמית הבינלאומית של המדינה. בית המשפט קבע כי בשל "חומרת העבירות" הוא ייכנס לכלא באופן מיידי, וגזר הדין לא יושהה עד לבירור הערעור שסרקוזי הודיע כי יגיש בעניין.

הנשיא הצרפתי לשעבר אמר כי זהו "רגע קשה בשבילי ובשביל משפחתי", אך כי יתמודד עם המאסר. הוא יורשה לצאת מהתא לחצר פנימית במשך שעה בלבד במהלך היממה. "החיים שלי הם כמו רומן, ועכשיו מתחיל פרק חדש", אמר סרקוזי בראיון לעיתון "לה פיגרו" לפני שנכנס לכלא.

סרקוזי טוען לחפותו ואמר כי מתנהל נגדו "ציד מכשפות", וכי מדובר בקנוניה פוליטית שנועדה לפגוע בו.