ברחוב בן יהודה בשכונה ב' בבאר שבע נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 88 מ"ר בקומה האחרונה בבניין בן שלוש קומות תמורת 880 אלף שקל. הדירה מושכרת לסטודנטים שלומדים בעיר תמורת 3,000 שקל לחודש.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.08 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כשלושה חודשים.

המוכרים הם משקיעים שרצו להתקדם לעסקה במרכז והקונים הם זוג צעיר לפני חתונה מהמרכז, שהבין שאינו יכול לרכוש דירה למגורים במרכז, ולכן השקיע את ההון שצבר בדירה להשקעה בבאר שבע.

דירת 4 חדרים בשכונה ב' בבאר שבע / צילום: פרטי

מי שרוצה למכור מתגמש במחיר

מזל עזרא, מרימקס + באר שבע שייצגה את הקונים בעסקה, מספרת כי "אמנם שכונה ב' בבאר שבע היא שכונה ישנה, אך מאוד מרכזית בעיר וייחודית בגלל האווירה הסטודנטיאלית שיש בה. מלבד הסטודנטים שגרים בה, בגלל הקרבה לאוניברסיטה והמחירים הנמוכים באופן יחסי, יש בה משפחות צעירות והאוכלוסייה שם טובה. בשכונה יש היצע קטן באופן יחסי של דירות במחיר של פחות ממיליון שקל והן בדרך כלל נקנות די מהר - עד חצי שנה - על ידי משקיעים.

"כמו בכל הארץ, גם השוק בבאר שבע נמצא כרגע בחוסר ודאות, וזאת הזדמנות עבור מי שמחפש לרכוש דירה ולעשות עסקאות טובות. כשהמצב יתבהר, גם הביקוש יחזור והמחירים יחזרו לעלות.

"ממה שאני רואה, בנכסים שהמחיר שלהם גבוה ממיליון שקל יש יותר גמישות במחיר כרגע. מי שרוצה למכור ומבין את מצב השוק מתגמש במחיר. תהליכי המכירה כרגע ארוכים יותר, כי אנשים מחפשים הזדמנויות ולא ממהרים לחתום על עסקה".

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב אנטיגונוס בצפון הישן, דירת 1.5 חדרים, 46 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב מעפילי אגוז בנוה חן, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב יעקב אפטר בתוכנית ל', דירת 4 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־4.1 מיליון שקל.

בשדרות ירושלים, דירת 3.5 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־2.34 מיליון שקל.

מודיעין עילית

בשדרות יחזקאל באחוזת ברכפלד, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.89 מיליון שקל.

ברחוב רשב"י בקרית ספר, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, נמכרה ב־2.25 מיליון שקל.

קצרין

ברחוב רימון ברובע אפק, בית בן 3 חדרים, 68 מ"ר, נמכרה ב־1.02 מיליון שקל.

ברחוב יראון ברובע אפק, בית בן 4 חדרים, 100 מ"ר, נמכרה ב־850 אלף מיליון שקל.

גבעתיים

ברחוב המבוא, דירת 2.5 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־2.4 מיליון שקל.

ברחוב שדה בוקר, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב־2.55 מיליון שקל.

ברחוב ערד, דירת 3 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־2.56 מיליון שקל.

אופקים

ברחוב דובדבן בשכונת רמת השקד, דירת 3 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.38 מיליון שקל.

ברחוב רש"י בשכונת בן גוריון, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.04 מיליון שקל.

ברחוב צאלון בשכונת רמת השקד, בית בן 6 חדרים, 149 מ"ר, נמכרה ב־2.15 מיליון שקל.

קרית מוצקין

ברחוב חשמונאים בלב העיר, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 15, נמכרה ב־1.34 מיליון שקל.

ברחוב שלום שבזי במשכנות האמנים, דירת 4 חדרים, 99 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, נמכרה ב־2.09 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים