עסקת הענק בתעשיית הסייבר עליה דווח בחודש יולי, שבמסגרתה סייברארק הישראלית נמכרת לפאלו אלטו, מתבצעת ברובה במניות ורק חלק קטן מהתמורה הוא במזומן. כשדווח על העסקה בסוף יולי, שוויה של סייברארק במכירה עמד על 25 מיליארד דולר.

בימים הראשונים שלאחר ההודעה על העסקה, נראה היה כי השוק לא מרוצה: מניית הרוכשת, פאלו אלטו נטוורקס , נפלה ב-18% - וגררה איתה מטה גם את שוויה של סייברארק כפי שנקבע בעסקה. אלא שבהמשך התהפכה המגמה, מניית פאלו אלטו התאוששה, ונכון להיום השווי של סייברארק בעסקה כבר מגיע ל-26.7 מיליארד דולר. לשם השוואה, כשבוע אחרי שהחברות הודיעו על העסקה שוויה של סייברארק נפל ל-21.5 מיליארד דולר. נכון להיום, בעלי המניות של סייברארק יקבלו שווי גבוה ב-1.7 מיליארד דולר מזה שחתמו עליו בסוף יולי, אשר כמובן נתון לשינויים וייקבע סופית בעת השלמת העסקה. סייברארק זימנה אסיפת בעלי מניות לאישור המכירה ב-13 בנובמבר.

השווי במיזוג מטריקס־מג'יק טיפס ב־3 מיליארד שקל

העלייה במניית פאלו אלטו בשבועות האחרונים הובילה לכך שלפני מספר ימים היא קבעה שיא של כל הזמנים, שממנו נחלשה מעט. שווי השוק של ענקית הסייבר המנוהלת על-ידי ניקש ארורה, עומד היום על מעל 143 מיליארד דולר. בסקירה של בנק ההשקעות קנטור על תעשיית הסייבר מתחילת החודש, נכתב שפאלו אלטו מציגה ביצועים גבוהים מהציפיות וזוכה לגידול נרחב בכל הפלטפורמה שלה. סייברארק צפויה להוסיף לפאלו אלטו יכולות בתחום אבטחת הזהויות שבו היא מתמחה. סייברארק, בניהולו של מאט כהן, נסחרת בשווי של 25.3 מיליארד דולר, כשמחיר מנייתה בנאסד"ק נמוך כעת בכ-2% מהמחיר הנגזר מהעסקה.

עוד עסקת מיזוג שדווחה ועדיין לא הושלמה היא זו שבין חברות ה-IT מטריקס, שנסחרת בת"א, ומג'יק שנסחרת בנאסד"ק ובת"א. החברות דיווחו על העסקה בחודש מרץ וצפויות לזמן בקרוב אסיפות לאישור המיזוג, שמתבצע כולו בעסקת מניות. בזמן הדיווח על המיזוג, השווי המצרפי של שתי החברות היה 7.7 מיליארד שקל, אך מאז שתי המניות טיפסו וכעת השווי המצרפי מגיע ל-10.7 מיליארד שקל. בעלי המניות של מג'יק יחזיקו בכ-31.1% מהמניות אחרי המיזוג, כך שהשווי המשתקף לה בעסקה הוא כ-3.3 מיליארד שקל (כמיליארד דולר), דומה לשווי הנוכחי.