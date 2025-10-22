סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:45

אסיה

באסיה, הבורסות רושמות בעיקר ירידות שערים, כאשר המשקיעים בעיקר בוחנים את ההשפעות הצפויות של ההנהגה החדשה ביפן, כמו גם את נתוני היצוא שפרסמה המדינה. הניקיי ירד בכ-0.1%, ההנג סנג נופל בכ-0.8%, מדד שנגחאי נסחר ביציבות והקוספי הוסיף לערכו כ-1.6%.

היצוא ביפן רשם היפוך מגמה לאחר ארבעה חודשים של ירידות, וטיפס בקצב שנתי של 4.2%, כאשר נרשמה צמיחה משמעותית במשלוחים לאסיה, מה שאיזן את הירידה ביצוא הסחורות לארה"ב.

וול סטריט

אמש, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, אם כי המדדים עדיין נסחרים סביב שיאים של כל הזמנים, בעוד שעונת הדוחות החזקה ממשיכה לתמוך באופטימיות המשקיעים. מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.5% ורשם במהלך המסחר שיא תוך־יומי, כשחצה את רף ה-47 אלף נקודות, מדד ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והנאסד"ק ננעל בירידה של כ-0.2%. שלושת המדדים איבדו קצת גובה לקראת סיום יום המסחר, לאחר שהנשיא טראמפ ציין כי ייתכן שבסוף לא יפגוש את נשיא סין שי ג'ינפינג, מה שהגביר את חוסר הוודאות לגבי הכיוון אליו הולכים יחסי המסחר עם המדינה.

בגזרת עונת הדוחות, ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה הלילה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2025. החברה דיווחה על הכנסות של 11.5 מיליארד דולר, ובכך עמדה בחזיות האנליסטים שעמדו על 11.51 מיליארד דולר. בשורת הרווח, נטפליקס דיווחה על רווח של 5.87 דולר למניה, ובכך פספסה בהרבה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 6.97 דולר למניה. שירות הסטרימינג ציין מחלוקת מתמשכת עם רשויות המס בברזיל כסיבה לתוצאות החלשות מהצפוי. בעקבות הדיווח, המניה נפלה בכ-6% במסחר המאוחר.

חברות גדולות נוספות שדיווחו במהלך יום המסחר החולף: ג'נרל מוטורס זינקה בכ-14%, לאחר שעקפה את ציפיות האנליסטים והעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. החברה ציינה גם כי היא מצפה לפצות על כ-35% מהפגיעה הצפויה מהמכסים של ממשל טראמפ. גם מניות קוקה קולה ו-3M קפצו בכ-4% ובכ-7%, בהתאמה, לאחר שהציגו תוצאות טובות מן הצפוי.

היום לאחר נעילת המסחר, טסלה תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025. לפי הערכות בלומברג, החברה צפויה לדווח על רווח מתואם למניה של 0.53 דולר והכנסות של 26.27 מיליארד דולר - עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המניה עלתה בכ-17% מתחילת השנה.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.2%.

שוקי החוב הגלובליים

מעבר לים נרשמת יציבות בתשואות האג"ח הממשלתיות, לאחר שביום ב' ירדה התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים מתחת לרף ה־4%, בין היתר, בשל אופטימיות בנוגע לצפי לסיומה של השבתת הממשל האמריקאי, והיא נותרה ברמה של 3.97%. תמונה דומה נרשמה גם בקרב האג"ח הקצרות יותר, כשהתשואה ל־5 שנים נתרה יציבה על 3.57% והתשואה לשנתיים על 3.46%.

שוקי הסחורות והמטבעות

בבנק ההשקעות השוויצרי יוליוס בר התייחסו להתחזקות הדולר שנרשמת מתחילת השבוע, וציינו כי "הזרמות ההון לשוק המניות בעקבות גל ה־AI היו הגורם המרכזי לעוצמתו האחרונה של הדולר, והסתירו את חולשת הרקע הכלכלי ואת הירידה ביתרון הריבית על רקע הורדות הריבית של הפד". עם זאת בבנק סבורים כי "גורמים אלו יחלישו את הדולר בטווח הארוך, כאשר האופוריה סביב ה־AI תדעך".

בשוק הסחורות, נרשמה צניחה חדה במחירי הזהב והכסף - הגדולה של הזהב מזה 12 שנים ושל הכסף מזה 14 שנה - לאחר ראלי ממושך שהביא את המתכות לרמות שיא. הרקע לירידות החדות הוא בעיקר מימושים והעלייה בשער הדולר. לאחרונה, היו בשוק מי שחששו שהוא מגיע לטריטוריה של קניית יתר ובמקביל, התחזקות הדולר האמריקאי הפכה את הזהב ליקר יותר עבור רוב הקונים בעולם. הבוקר הזהב נסחר במגמת יציבות, ולפי שעה, מחירו עומד על כ-4,140 דולר לאונקיה. זאת, כאשר בשיא שנרשם אתמול, המחיר עמד על כ-4,380 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט קופצים הבוקר בשיעור של עד 2%, לאחר שפגישה צפויה בין הנשיא טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוקפאה, מה שהגביר את החשש מפני שיבושים בשרשרת האספקה; זאת, על רקע הלחץ המשמעותי של ארה"ב להניא מדינות מיבוא הנפט הרוסי.

תחזית

על רקע החששות הגוברים מפני זליגת המשבר המתהווה בבנקים הקטנים בארה"ב לחלקים נוספים בשוק, בבנק אוף אמריקה סבורים שאם יגיעו סימני מצוקה נוספים בשוק האשראי, הדבר עלול להביא לירידה משמעותית בשוק המניות, שכן משקיעים בעלי מניות ארוכות־טווח, כולל קרנות פנסיה, ייאלצו למכור חלק מהנכסים.

"אם הקשיים בשוק ההלוואות הפרטיות יימשכו, קרנות פנסיות וכו' עלולות להיאלץ למכור קרנות סל כדי לעמוד בהתחייבויות שוטפות", אמרה סביטה סוברמניאן, ראש אגף מניות ארה"ב בבנק. לדבריה, השקעה פסיבית "שולטת במדד S&P 500", כך שירידה במדד תדחוף קרנות שעוקבות אחר מדדים למכור מניות. בסקירתה מציינת סוברמניאן, כי שישה מתוך עשרה סימני אזהרה מפני "שוק דובי" אחריהם עוקב הבנק התממשו.

בנוסף לסיכוני האשראי, בבנק אוף אמריקה ציינו סיכון נוסף לשוק השורי בן השלוש שנים, מהכיוון של הערכות השווי של שוק המניות. הבנק מציין כי מדד ה-S&P 500 הוא "יקר סטטיסטית", מה שבא לידי ביטוי ב-20 קריטריונים שונים של מדידה. "סימני השוק הדובי שאנחנו רואים - הטריגרים שלרוב מקדימים הגעה לפסגה של ה-S&P 500 - מציעים כי יש לנקוט במשנה זהירות נוסף", כתבה סוברמניאן. היא הוסיפה כי שש מתוך עשר סימני שוק דובי שהבנק עוקב אחריהם הופעלו, כאשר לרוב, ממוצע של כ-70% מהסימנים הללו מקבלים ביטוי בשוק לפני שהוא מגיע לשיא ומתחילה ירידה מתמשכת.