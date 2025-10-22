לאחר לא מעט טלטלות בקומת ההנהלה שלה, התיישב לפני כחודש עופר ינאי, בעל המניות המרכזי בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י שאותה ייסד, על כיסא המנכ"ל. כעת הוא מעוניין בחבילת תגמול חריגה ודמיונית שעשויה להעניק לו נתח של 5% ממניות נופר, בתנאי ששווי השוק שלה יזנק בתוך שלוש שנים ל־16 מיליארד שקל (לעומת שווי של כ־3.7 מיליארד היום). מניית החברה נסחרה כמעט ללא שינוי ביום הדיווח.

"המוסדיים לא יעכלו"

גורם בכיר בשוק ההון שעיין בהצעת התגמול של הדירקטוריון, התקשה לראות את בעלי המניות מאשרים לינאי את החבילה. "הוא מנסה לעשות מהלך סטייל אילון מאסק", אמר בהתכוון לחבילת השכר שמוצעת למנכ"ל ומייסד טסלה, והוסיף "אני לא רואה את המוסדיים מעכלים את זה".

הוא השווה כאמור בשיחה עם גלובס את המהלך בנופר עם אירוע דומה ביצרנית הרכב החשמלי טסלה. בתחילת ספטמבר הציעה החברה לשלם למנכ"ל מאסק טריליון דולר על פני עשור, ובלבד שטסלה תגיע לשווי שוק של 8.5 טריליון דולר משווי נוכחי של פחות מחצי טריליון דולר (442 מיליארד דולר). "בישראל פחות מקובל לקבל תגמול כזה. מצד אחד אם המניה תעשה פי 4, אז מה אכפת לי לתת קצת לינאי? אבל מנגד, אולי תתנפח בועה חדשה באנרגיה ירוקה שתסחוף את העולם כולו, ומניות הסקטור יקפצו במאות אחוזים, ואז מניית נופר תעלה 'ללא מגע ידו".

חבילת השכר שמבקש עופר ינאי כמנכ"ל נופר אנרג'י 1 דמי ניהול בסך 2 מיליון שקל בשנה 2 מענק שנתי בהיקף 1 מיליון שקל, מותנה ביעדי מכירות, רווח נקי וחיבור לרשת החשמל 3 אופציות ששוות על הנייר כ־2.9 מיליון שקל בשנה. אם יגיע לשווי 16 מיליארד שקל בתוך שנה, יקבל תגמול הוני של 800 מיליון שקל

כשבעלים הופך למנכ"ל

נופר אנרג'י, חברת אנרגיה מתחדשת הנסחרת בבורסה לפי שווי של 3.7 מיליארד שקל, זימנה ביום רביעי את בעלי המניות לאשר לינאי את תנאי העסקתו כמנכ"ל. עלות השכר השנתית המוצעת עומדת על כ־6 מיליון שקל, לכאורה ירידה ביחס לשכר שהוצע למועמד הקודם לתפקיד, עמי לנדאו, לפני כחודש ונדחה. ללנדאו הוצע שכר בעלות כוללת של 11 מיליון שקל, שכלל מניות חסומות שישתחררו על פני תקופה ומענק הצטרפות של 2 מיליון שקל. הגופים המוסדיים לא אישרו את התנאים, ולנדאו הסיר את מועמדותו.

ינאי מונה לממלא מקום מנכ"ל נופר ביולי האחרון, לאחר ששני המנכ"לים המשותפים, נדב טנא ושחר גרשון, פרשו מתפקידם, והפך למנכ"ל בפועל לפני כחודש. ינאי מחזיק כיום ב־27% ממניות נופר אנרג'י, נתח ששווה מעל מיליארד שקל, והופך אותו לבעל המניות הגדול בנופר ובעל השליטה בפועל. לצידו, גלריה נכבדת של מוסדיים מחזיקים במניות החברה ומהווים בה בעלי עניין: בתי ההשקעות מיטב ומור לצד חברות הביטוח הפניקס, מגדל, מנורה מבטחים והראל.

בין התנאים המוצעים לינאי - תגמול בדמות נתח של עוד 5% ממניות החברה, 1.8 מיליון מניות, בתוך שלוש שנים ובתנאי ששוויה יזנק במעל ל־320% כאמור, ל־16 מיליארד שקל. כמו כן, מעבר למניות החסומות, יגבה ינאי דמי ניהול שנתיים של כ־2 מיליון שקל. היקפו של התשלום מבוסס המניות מוערך מדי שנה בכ-2.9 מיליון שקל, והבונוס השנתי יעמוד על כמיליון שקל.

גם זה תלוי בעמידת ינאי ביעדים, בהם: מכירות שנתיות של 700 מיליון שקל, גידול של 25% בהיקף הפרויקטים המחוברים לרשת החשמל, ורווח נקי בשיעור 5% על ההון ב-2026, יעד שיטפס ל-7% בשנתיים שלאחר מכן.

ינאי יהיה זכאי לחופשה שנתית בת 24 ימים, וכן הודעה הדדית מוקדמת על סיום ההעסקה של 6 חודשים.

הדירקטוריון ציין בזימון לאסיפה כי עופר ינאי הינו "המייסד, בעל השליטה ועד לאחרונה כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. בהתאם, יש לו ידע וניסיון רב בתחומי הפעילות והיכרות מעמיקה עם הפרויקטים שהיא מבצעת ושוקי פעילותה". עוד פורט כי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו נתונים השוואתיים הנוגעים להתקשרות עם מנכ"לים בחברות בנות השוואה, ולדעתם, "בראייה רחבה של סך התגמול המוצע, בין היתר בהסתמך על הנתונים ההשוואתיים כאמור, תנאי התגמול הולמים וראויים. כן הם משקפים באופן נאות את הציפיות מתרומתו העתידית לקידום פעילות החברה והצלחתה".