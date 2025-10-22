הישג ראשון ומשמעותי לוועד עובדי בנק הפועלים בראשותו של רוני גרפונקל. לאחר צעדי מחאה הולכים ומתגברים בחודש החולף, החליטה הנהלת בנק הפועלים בראשותו של ידין ענתבי, להקפיא את תוכנית ההתייעלות השאפתנית שהיא מקדמת מתחילת השנה. ההנהלה מצידה שתכננה לנכות משכר העובדים ששבתו, הקפיאה את המהלך לצורכי המו"מ.

מוועד העובדים נמסר כי "בהמשך למאבק, צעדי המחאה והעמידה הנחושה של עובדות ועובדי בנק הפועלים בשבועות האחרונים, הנהלת הבנק הודיעה על הקפאה זמנית של תוכנית הקיצוצים והשינויים הארגוניים". ההקפאה בתוקף לתקופה של כמעט חודש ימים, עד לאמצע חודש נובמבר, והיא נעשתה לדברי הוועד "לצורך משא ומתן עם העובדים".

בשל הקפאתה של תוכנית הקיצוצים, החליטו בוועד העובדים כי פעילות הבנק תשוב לשגרה מלאה, והשביתות והעיצומים שננקטו בתקופה האחרונה ייעצרו בשלב זה. סכסוך העבודה נותר בתוקפו ובמידה והמשא ומתן ייקלע למבוי סתום, ארגון העובדים לא יהסס לחדש את הצעדים הארגוניים החוקיים העומדים לרשותו.

עד כה נקט הוועד במגוון פעולות מחאה שכללו בין היתר השבתת סניפי הבנק, וכן עיצומים והשבתות של חלק מימי העבודה. הנהלת בנק הפועלים מקדמת תוכנית לצמצום משמעותי של 770 משרות בבנק שאמורה לחסוך לבנק מאות מיליוני שקלים.

מבנק הפועלים נמסר: "הנהלת הבנק התכוונה לנכות משכרם של העובדים ששבתו עד אלפי שקלים לעובד במשכורת הקרובה. ההנהלה והוועד הגיעו לסיכום על הפסקת העיצומים והקפאת הפחתות השכר עד ליום 15/11 למיצוי המשא ומתן".