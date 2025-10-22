ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הישג ראשון לוועד של בנק הפועלים: תוכנית הקיצוצים הוקפאה
הישג ראשון לוועד של בנק הפועלים: ההנהלה מקפיאה את תוכנית הקיצוצים לצורך מו"מ

ההנהלה שתכננה לנכות משכר העובדים ששבתו, הקפיאה את המהלך לצורכי המו"מ • ההקפאה בתוקף לתקופה של כמעט חודש ימים, עד לאמצע חודש נובמבר, והיא נעשתה לדברי הוועד "לצורך משא ומתן עם העובדים"

חזי שטרנליכט 20:39
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב

הישג ראשון ומשמעותי לוועד עובדי בנק הפועלים בראשותו של רוני גרפונקל. לאחר צעדי מחאה הולכים ומתגברים בחודש החולף, החליטה הנהלת בנק הפועלים בראשותו של ידין ענתבי, להקפיא את תוכנית ההתייעלות השאפתנית שהיא מקדמת מתחילת השנה. ההנהלה מצידה שתכננה לנכות משכר העובדים ששבתו, הקפיאה את המהלך לצורכי המו"מ.

המנכ"ל החדש של ישראכרט: איתמר פורמן, מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים
"עושה אילון מאסק": המוסדיים יאשרו לעופר ינאי תגמול של 800 מיליון שקל?

מוועד העובדים נמסר כי "בהמשך למאבק, צעדי המחאה והעמידה הנחושה של עובדות ועובדי בנק הפועלים בשבועות האחרונים, הנהלת הבנק הודיעה על הקפאה זמנית של תוכנית הקיצוצים והשינויים הארגוניים". ההקפאה בתוקף לתקופה של כמעט חודש ימים, עד לאמצע חודש נובמבר, והיא נעשתה לדברי הוועד "לצורך משא ומתן עם העובדים".

בשל הקפאתה של תוכנית הקיצוצים, החליטו בוועד העובדים כי פעילות הבנק תשוב לשגרה מלאה, והשביתות והעיצומים שננקטו בתקופה האחרונה ייעצרו בשלב זה. סכסוך העבודה נותר בתוקפו ובמידה והמשא ומתן ייקלע למבוי סתום, ארגון העובדים לא יהסס לחדש את הצעדים הארגוניים החוקיים העומדים לרשותו.

עד כה נקט הוועד במגוון פעולות מחאה שכללו בין היתר השבתת סניפי הבנק, וכן עיצומים והשבתות של חלק מימי העבודה. הנהלת בנק הפועלים מקדמת תוכנית לצמצום משמעותי של 770 משרות בבנק שאמורה לחסוך לבנק מאות מיליוני שקלים.

מבנק הפועלים נמסר: "הנהלת הבנק התכוונה לנכות משכרם של העובדים ששבתו עד אלפי שקלים לעובד במשכורת הקרובה. ההנהלה והוועד הגיעו לסיכום על הפסקת העיצומים והקפאת הפחתות השכר עד ליום 15/11 למיצוי המשא ומתן".