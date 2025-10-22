ביקור סגן נשיא ארה”ב: אלו המשמעויות לטסים מנתב״ג

מחר (ה') צפויה היערכות ביטחונית נרחבת בנתב"ג לקראת המראתו של סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי. די. ואנס. בשל סידורי האבטחה, המשטרה תסגור לסירוגין את הצירים המובילים אל נמל התעופה וממנו, בין השעות 10:00 ל־14:30.

● מבקר המדינה מזהיר: תשתיות התחבורה לא יספיקו בעתיד

● אחרי החגים כאן: התחרות על הנוסעים הישראלים גוברת ומחירי הטיסות בצניחה

ברשות שדות התעופה מזהירים כי צפויים עומסים משמעותיים בדרכים, וממליצים לנוסעים להגיע לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את מסלול ההגעה מראש ולעקוב אחר עדכוני החברות והודעות הרשות.

כחלק מההיערכות, כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 מהשעה 13:30 יעברו לטרמינל 3. בנוסף, שירותי המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו לא יפעלו באותן שעות בשל חסימות הצירים. על כן מומלץ לנוסעים להשתמש ברכבת ישראל כאמצעי תחבורה עיקרי אל השדה וממנו.