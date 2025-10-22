ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נתב"ג

ביקור סגן נשיא ארה”ב: אלו המשמעויות לטסים מנתב״ג

לקראת המראתו של סגן נשיא ארה"ב ואנס צפויה צפויה היערכות ביטחונית נרחבת וסגירת הצירים המובילים אל נתב"ג וממנו • ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים להגיע לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה

סתיו ליבנה 21:45
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

מחר (ה') צפויה היערכות ביטחונית נרחבת בנתב"ג לקראת המראתו של סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי. די. ואנס. בשל סידורי האבטחה, המשטרה תסגור לסירוגין את הצירים המובילים אל נמל התעופה וממנו, בין השעות 10:00 ל־14:30.

ברשות שדות התעופה מזהירים כי צפויים עומסים משמעותיים בדרכים, וממליצים לנוסעים להגיע לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את מסלול ההגעה מראש ולעקוב אחר עדכוני החברות והודעות הרשות.

כחלק מההיערכות, כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 מהשעה 13:30 יעברו לטרמינל 3. בנוסף, שירותי המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו לא יפעלו באותן שעות בשל חסימות הצירים. על כן מומלץ לנוסעים להשתמש ברכבת ישראל כאמצעי תחבורה עיקרי אל השדה וממנו.