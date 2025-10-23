ממשל טראמפ ביטל איסור מהותי על השימוש של אוקראינה בכמה טילים ארוכי טווח שסופקו על ידי בעלות ברית מערביות. המהלך אפשר לקייב להגביר את התקיפות על מטרות בתוך רוסיה ולהגביר את הלחץ על הקרמלין, כך מסרו גורמים אמריקאים ביום רביעי.

אוקראינה השתמשה ביום שלישי בטיל שיוט מסוג Storm Shadow שסופק על ידי בריטניה, כדי לפגוע במפעל רוסי בבריאנסק שייצר חומרי נפץ ודלק רקטי, על פי הודעה של ​​המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה ברשתות החברתיות. התקיפה הוגדרה "פגיעה מוצלחת", שחדרה את מערך ההגנה האווירית של רוסיה.

מהלך הפתע האמריקאי המאפשר לקייב להשתמש בטיל נגד רוסיה מגיע לאחר שהסמכות לתמיכה בתקיפות כאלה הועברה לאחרונה משר ההגנה פיט הגסת' בפנטגון לגנרל האמריקאי הבכיר באירופה, הגנרל אלקסוס גרינקביץ', המשמש גם כמפקד נאט"ו.

השינוי התרחש במקביל למאמציו של הנשיא טראמפ בתחילת אוקטובר ללחוץ על הקרמלין לקיים שיחות על סיום המלחמה, שכללו את האפשרות שיאשר לשלוח לקייב טילי טומהוק מתוצרת ארה"ב, בעלי טווח של יותר מ-1,600 קילומטר. טראמפ חזר בו מאז מן ההצעה.

עם זאת, גורמים אמריקאים אמרו כי הם מצפים שאוקראינה תבצע יותר תקיפות חוצות גבול באמצעות טילי ה"סטורם שאדו", המשוגרים ממטוסים אוקראינים ויכולים להגיע למרחק של יותר מ-290 קילומטר. ארה"ב יכולה להגביל את השימוש של אוקראינה ב"סטורם שאדו" משום שהטילים עושים שימוש בנתוני מטרה אמריקאיים.

בהצהרה, אמר גורם רשמי בבית הלבן: "זוהי מלחמה שמלכתחילה לא הייתה מתרחשת אילו הנשיא טראמפ היה נשיא, דבר שהנשיא הרוסי פוטין עצמו הודה בו, והנשיא טראמפ מנסה לעצור אותה. הנשיא גם ניהל משא ומתן על הסכם היסטורי שיאפשר לבנות הברית של נאט"ו לרכוש נשק מתוצרת אמריקה."

הפנטגון לא השיב לבקשות תגובה. המטה הכללי של אוקראינה לא השיב מיד לבקשת תגובה.

טראמפ: "פייק ניוז"

לאחר פרסום המאמר, טראמפ פרסם ברשתות החברתיות כי "הטענה כי ארה"ב אישרה לאוקראינה להשתמש בטילים ארוכי טווח עמוק לתוך רוסיה היא פייק ניוז! לארה"ב אין שום קשר לטילים אלה, לא משנה מאיפה הם מגיעים, או למה שאוקראינה עושה איתם!"

"סטורם שאדו" מסתמך על המודיעין האמריקאי כדי לפגוע במטרותיו. החל מהאביב שעבר, הפנטגון התעקש לבחון את השימוש של אוקראינה בטילים ארוכי טווח, כולל "סטורם שאדו", כדי לפגוע בתוך רוסיה. לא נעשה שימוש בטילים כאלה למטרה זו עד שהסמכות לאשר תקיפות הועברה מוקדם יותר החודש לפיקוד של ארה"ב באירופה.

השימוש המחודש של אוקראינה ב"סטורם שאדו" אינו מהלך שמשנה את התמונה בשדה הקרב. יש לטילים אלה טווח קצר בהרבה מאשר לטומהוק האמריקאי, והם כבר שימשו בעבר לתקיפה של מטרות ברוסיה. אך הטילים מאפשרים לקייב להרחיב את התקפותיה בתוך רוסיה.

הנשיא לשעבר ג'ו ביידן אישר את השימוש של אוקראינה ב"סטורם שאדו" ובטילים אמריקאים המכונים ATACMS נגד מטרות בתוך רוסיה לקראת סוף כהונתו. לאחר כניסתו של טראמפ לתפקיד, הפנטגון קבע נוהל סקירה לצורך אישור תקיפות חוצות גבולות באמצעות טילים אמריקאים או טילים ממדינות אחרות, כולל "סטורם שאדו", המסתמכים על נתוני מטרה אמריקאים.

במסגרת המנגנון, שר ההגנה היה בעל הסמכות לקבוע אם אוקראינה יכולה להשתמש בנשק מערבי ארוך טווח כדי לפגוע ברוסיה. תקיפות כאלה לא אושרו עד לאחרונה, כאשר הסמכות לאישורן הוחזרה לפיקוד באירופה, לדברי שני גורמים אמריקאים.

המזל"טים האוקראינים

אוקראינה מבצעת תקיפות רבות בתוך רוסיה גם באמצעות רחפנים מתוצרת מקומית ומספר קטן של טילים מתוצרת מקומית. רבות מן התקיפות כוונו נגד בתי זיקוק לנפט ותשתיות אנרגיה רוסיות. הוול סטריט ג'ורנל דיווח בספטמבר, כי טראמפ אישר לשתף את נתוני המטרה, הכוללים בעיקר בתי זיקוק לנפט.

"כפי שאוקראינה הוכיחה, היא מסוגלת בהחלט לתקוף בעצמה בעומק רוסיה מטרות צבאיות לגיטימיות המאפשרות את מלחמתו חסרת ההיגיון של הקרמלין, אשר פוגעת בכלכלת רוסיה והרגה או פצעה יותר ממיליון רוסים", אמר קולונל מרטין אודונל, דובר נאט"ו. "היא לא זקוקה לאישורנו".

טראמפ הביע בשבוע שעבר עניין בקיום פסגה שנייה עם פוטין בבודפשט, כדי לדון בסיום המלחמה, אך המגעים בין שתי הממשלות דעכו ​​במהרה. טראמפ אמר ביום שלישי כי פגישה כזו תהיה "בזבוז זמן". מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, נפגש עם טראמפ בבית הלבן ביום רביעי.

הסנאטור אנגוס קינג (עצמאי מטעם מדינת מיין), שנפגש עם רוטה במשך שעה בבוקר יום רביעי, אמר כי בעוד ששליחת טילי טומהוק תחזק את כוחה של אוקראינה נגד פוטין, ארה"ב צריכה להיות מסוגלת להביע את דעתה לגבי המטרות שקייב תוקפת.

"אם נוכל לשלוט במידה מסוימת במטרות, ולוודא שהן מכוונות רק למתקנים צבאיים ורק למתקנים התומכים בתקיפה על אוקראינה, אני חושב שזה יהיה חלק יעיל בשכנועו של פוטין שהוא לא הולך לנצח במלחמה הזו", אמר קינג לכתבים ביום רביעי.

ההחלטה להסיר את ההגבלה על "סטורם שאדו" התקבלה לפני שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי נפגש עם טראמפ בבית הלבן בשבוע שעבר, על פי מקור המכיר את הדיונים. זלנסקי ביקש טילי טומהוק, אשר ירחיבו מאוד את כוח הפגיעה ארוך הטווח של קייב אם יסופקו במספרים מספיקים. סירובו של טראמפ להיענות לבקשה הגבילה את היתרון של המערב במשא ומתן עם מוסקבה, אמרו אנליסטים.

ארה"ב אישרה לאחרונה למכור לאוקראינה 3,350 טילי ERAM - (Extended Range Attack Munition) המשוגרים מהאוויר, שיכולים להגיע למרחק שבין 240 ל-450 קילומטרים. ממשל ביידן סיפק גם טילי קרקע-קרקע מסוג Atacms, בעלי טווח של כמעט 320 קילומטרים, אך הם לא שימשו נגד מטרות בתוך רוסיה מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן.

לאוקראינה נותר מלאי קטן של Atacms, ראשי תיבות של Army Tactical Missile Systems. ממשל טראמפ לא אמר האם הוא מוכן לשלוח טילים נוספים, או האם הפיקוד של ארה"ב באירופה יאשר את השימוש בהם.

בהצהרה משותפת של מנהיגי אירופה וזלנסקי ביום שלישי, הם נשבעו "להגביר את הלחץ על הכלכלה הרוסית ועל תעשיית הביטחון שלה", עד שפוטין, "יהיה מוכן לעשות שלום".