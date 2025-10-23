אחרי למעלה משנתיים: מחיר הביצים עולה

מחיר הביצים המפוקח עולה החל מ-1 בנובמבר ב-1%, כך שמחיר חבילת 12 ביצים בגודל L יעלה ב-15 אגורות - ממחיר של 14.09 שקל ל-14.24 שקל.

הפעם האחרונה שמחיר הביצים עלה הייתה בפברואר 2023, אז הוא זינק בשיעור של 16%. מחיר הביצים החדש לגודל M הוא 13.13 שקל, ולגודל XL הוא 15.48 שקל. מחירי הגרעינים והתערובות המיובאים מחו"ל אומנם ירדו, אך עלויות השכר, הדלק וההובלה עלו.

מחיר הביצים בישראל נחשב גבוה ביחס לעולם. גם כעת, כשאירופה וארה"ב סובלות משפעת עופות שדורשת הרג של תרנגולות רבות ובכך מעלה את מחיר הביצים, ישראל עדיין במקום ה-14 בעולם במחיר הביצים (על-פי האתר Numbeo).

תכנון ריכוזי

משק הביצים בישראל מתנהל במנגנון כמעט ייחודי במערב של תכנון ריכוזי: מועצת הלול, יחד עם משרד החקלאות, קובעת מכסות ייצור ללולנים שאסור לעבור אותן. מכסות אלה הן נכסים לכל דבר ועניין בידי הלולנים, וביכולתם להשכיר אותן הלאה ואף להעביר אותן בירושה.

כדי לגשר על מחסורים, כמו למשל בזמן המלחמה בה יישובים רבים בצפון היו תחת אש חיזבאללה, משרד החקלאות פותח מכסות יבוא ייחודיות, כאשר בימים כתיקונם אסור לייבא ביצים לישראל כלל. כדי למנוע מחיר גבוה מדי לצרכן למרות הגבלת ההיצע, מוטל גם פיקוח על המחירים לצרכן.

בעבר העלאת מחיר הביצים דרשה חתימה של שר החקלאות, אך מ-2023 מנגנון זה מתבצע בצורה אוטומטית בכל פעם שיש שינוי משמעותי מספיק (3% בחצי שנה או 1% בשנה) בנוסחה שקובעת את המחיר.

עליית המחיר כעת, על-פי משרד החקלאות, נובעת מ"השינויים שחלו בכלל רכיבי שרשרת הערך, מהמגדל, דרך המשווק והקמעונאי ועד לצרכן". ספציפית כעת, אומנם "במהלך התקופה האחרונה נרשמה ירידה בתחשיב מקטע המגדל, הכולל בין היתר את מחירי הגרעינים והתערובות למטילות", אך "במקביל חלה עלייה בתחשיב מקטעי המשווק והקמעונאי, הכוללים את כלל מרכיבי התפעול, בהם עלויות שכר, מדד המחירים לצרכן, דלק, שמנים, אריזות, לוגיסטיקה והובלה", ולכן "שילוב מכלול הגורמים הללו הביא לעדכון מתון במחיר הסופי לצרכן על-פי הנוסחה".