זה מה שחשבנו על דפדפן ה־AI שהושק השבוע

חברת OpenAI השיקה השבוע את הדפדפן אטלס, שמבוסס בינה מלאכותית, וטרפה את הקלפים עבור רבים. לא מדובר רק בצרכנים שיקבלו את ChatGPT בכל גלישה באינטרנט, אלא גם בענקית הטכנולוגיה גוגל, שזה שנים מובילה בדומיננטיות את שוק הדפדפנים עם נתח שוק של יותר מ-70% לדפדפן כרום.

בימים האחרונים ניסינו את הדפדפן החדש, כדי להבין האם יש בו בשורה אמיתית או שמדובר בגימיק נחמד עם בינה מלאכותית. מה שבטוח, בגוגל צריכים לפעול מהר כדי להביס את היריבה החדשה בתחרות.

החידוש העיקרי: AI בכל חלון

הרעיון של OpenAI ברור: דפדפן אינטרנט שאליו מחובר ChatGPT. כשפותחים את הדפדפן, מוצאים את הצ'אטבוט המפורסם, והוא זה שמקבל את השאילתות הראשונות שלכם. אם תחפשו שאילתה מסובכת, תקבלו תשובה ארוכה. אם תחפשו בדומה לגוגל, לדוגמה את האתר של גלובס, תקבלו תוצאות חיפוש מסורתיות, כפי שאתם מכירים.

בשאלות מורכבות יותר עם תשובות ארוכות, תוכלו לראות על אילו מקורות הסתמכה התשובה ולעבור ישירות אליהם. אם החלטתם שאתם לא רוצים את ה-ChatGPT, אתם יכולים להקליד בשורת ה-URL את החיפוש שאתם רוצים - ויעמדו בפניכם שתי אפשרויות: לשאול את הצ'אט או לעבור עם הטקסט הזה ישירות לגוגל.

הדפדפן החדש מבדיל את עצמו מהאחרים בכך שבכל עמוד שבו תגלשו, כמו הכתבה הזו למשל, תוכלו ללחוץ על Ask ChatGPT ולבקש ממנו לבצע משימות על בסיס התוכן בעמוד. כך, לדוגמה, תוכלו לבקש מהמודל לסכם לכם את הכתבה, להוציא תובנות כאלו ואחרות, או לבקש תוכן משלים על בסיס הדברים שאתם רואים בעמוד.

יתרה מכך, אפשר לבקש מהצ'אט שיפתח עבורכם את הלשונית האחרונה שקראתם באתר החדשות האהוב עליכם, או לסגור את כל הלשוניות מאתרי הקניות שפתחתם. הפיצ'ר הזה עובד היטב, והדפדפן מצליח לזהות את הדברים כמו שצריך.

אחד היתרונות המרכזיים של OpenAI הוא שהדפדפן "זוכר". בעת אישור ההגדרה, אתם יכולים לאשר לדפדפן לזכור את החיפושים שלכם, וכך עם הזמן הוא יוכל להתאים עבורכם את החיפושים ואת התוצאות יותר ויותר. התאמה כזו תתרחש רק אחרי תקופה ארוכה של שימוש - משהו שבינתיים פחות אפשרי לבדוק.

היתרון הבולט: מצב סוכן

אחד הפיצ'רים המעניינים ביותר בדפדפן הוא מצב סוכן, שמאפשר לדפדפן להשלים עבורכם משימות בזמן שאתם עושים דברים אחרים. אגב, זה קיים גם אצל המתחרים של OpenAI, כמו Comet מבית Perplexity.

כך, לדוגמה, שלחנו את הסוכן של אטלס להכין להזמין לנו רשימה של מוצרי סופרמרקט שמתאימים למסיבה עבור 20 צעירים בגילאי ה-30 שלהם. הסוכן נכנס לאחד האתרים, הזמין מטבל, צ'יפס, בקבוקי שתייה, צלחות חד פעמי ועוד. על פניו, נשמע מצוין, מה גם ושבכל שלב אפשר לעצור את הסוכן ו"לקחת שליטה".

בפועל, זה עדיין לא עובד מספיק טוב. אולי זה בגלל השפה העברית, ואולי בגלל שזו ממש תחילת הדרך, אבל גם אטלס וגם המתחרים עדיין לא יודעים להתמודד עם משימות מורכבות. אם מדובר במשימה פשוטה, הדפדפן יעמוד בה בקלות וימלא טופס או מה שצריך. אבל ברגע שיש חלון שעולה או אתגר שלא היה מתוכנן בתסריט, המודל יעצור ויסתבך.

לעתים היו תקלות מביכות יותר, כמו "בעיית גלילה". לדוגמה, בעת בקשה להזמנת מקום במסעדה בשעה 20:00 בערב, מכיוון שהדפדפן גלל את העמוד עד הסוף, הוא פספס את השעה 20:00 ולא ראה שזו אפשרות קיימת. הסוכן גלל את כל העמוד, ואז את הרשימה שוב, במשך מספר דקות, עד שמצא אפשרות ב-20:00. זה בעיקר מלמד עד כמה הוא עדיין חייב פיקוח.

ב-OpenAI החליטו שעל כל "הפתעה" שכזו נדרשת מעורבות של הגולשים, ולכן חשוב לוודא שלסוכן יש את כל ההנחיות שהוא צריך. כך, למשל, אם אתם רוצים שהוא יבחר מוצרים שכבר קניתם בעבר, מומלץ לכתוב לו "להסתמך על רכישות קודמות".

צריך לומר שכאשר מפעילים את מצב הסוכן, המודל מזהיר שאם תאפשרו לו להתחבר לאתרים שבהם יש לכם חשבונות, המשמעות היא שהוא יוכל לבצע משימות בצורה מהירה יותר. לדוגמה, כדי להזמין אוכל מהסופר, צריך את שם המשתמש והסיסמה באתר. אם לא תאשרו באופן גורף, תיאלצו לאשר למודל בכל פעם להתחבר או לפעול.

האזהרה של OpenAI נוגעת לאיומי סייבר: "ChatGPT בנוי כדי להגן עליך, אך תמיד קיים סיכון מסוים שתוקפים יוכלו לפרוץ בהצלחה את אמצעי ההגנה שלנו כדי לגשת לנתונים שלך, או לנקוט בפעולות כמוך באתרים מחוברים", נכתב.

זהו חשש אמיתי, ולא רק בגלל היבטי סייבר או אבטחת מידע. נכון שגוגל אוספת מידע על המשתמשים בהתבסס על מודל דומה, אבל האם כל המשתמשים ירגישו בנוח שכל המידע שלהם יזרום ל-OpenAI בשביל אימוני המודלים? זו עדיין משוכה של אמון שהחברה תצטרך לעבור. בכל אופן, אין ספק שיהיה מדובר בפיצ'ר מרכזי. ככל שהמודלים והדפדפנים ישתפרו, הסוכנים יהפכו טובים והכרחיים יותר.

העיצוב: מינימליסטי ופשוט

אטלס מתאפיין בעיצוב מאוד נקי ופשוט. המסך חלק לגמרי, וכולל תפריט בחלק העליון ולשוניות. באופן כללי, אין פה בשורה אמיתית שנראית שונה משאר הדפדפנים הרגילים. יש מי שיאהב את העיצוב כי הוא לא צעקני, ויש מי שיחשוב שהוא מעט משעמם וחסר טוויסט.

זמינות ומחיר: רק מחשבי MAC

נכון לעכשיו, הדפדפן החדש זמין רק למחשבי Mac של אפל, אך לפי הצהרת החברה, בזמן הקרוב גם אנדרואיד, iOS ומחשבי ווינדוס יקבלו גרסת שימוש. מה שמעלה את השאלה, מיהם האנשים שצריכים את הדפדפן הזה? ברמת העיקרון, כל מי שעושה שימוש נרחב ב-ChatGPT ומוכן לשינויים בהרגלי השימוש הבסיסיים ביותר, זה יהיה עבורו מעבר בטוח.

הדפדפן עצמו חינמי, מתוך תפיסה שכל מי שרוצה להשתמש, יוכל לעשות את זה. עם זאת, יש מסלולי תשלום המאפשרים ליהנות ממצב סוכן ומפיצ'רים נוספים. בסוף, המטרה של OpenAI היא לגרום לכם לעבור לאקוסיסטם שלה, ולא להישאר בזה של גוגל. השקת דפדפן היא ללא ספק אחד השלבים המרכזיים בתהליך.

המתחרה העיקרי: כרום של גוגל

שוק הדפדפנים העולמי מובל על ידי גוגל, עם נתח שוק של יותר מ־70% ל-Chrome. בחודשים האחרונים הושקו מספר דפדפנים מבוססי בינה מלאכותית, כמו Comet של Perplexity. עם זאת, ההשקה של OpenAI לוקחת את אחד הכלים הפופולריים בעולם, ChatGPT, והופכת אותו לדפדפן.

המומחים מסבירים שעדיין מוקדם להספיד את גוגל, אבל יש לה עבודה רבה. ג'מיני משולב היום בכרום בכל מיני היבטים, בין אם זה בשירותי ה-Workplace של גוגל (דוקס, סליידס ועוד) ובין אם זה במסגרת מנוע החיפוש. הדפדפן החדש אטלס מלמד את גוגל שעליה להטמיע את הבינה המלאכותית בכל חיפוש ובכל הקלקה, אם היא לא רוצה לאבד נתח שוק חשוב.