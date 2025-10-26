ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם שבוע אחרי השוד הגדול - שניים נעצרו בחשד לפריצה ללובר
שבוע אחרי השוד הגדול - שניים נעצרו בחשד לפריצה ללובר

בצרפת מדווחים כי אחד החשודים בפריצה ללובר נעצר בנמל התעופה שארל דה גול בפריז, רגע לפני שהמריא על טיסה לאלג'יריה • כעת נבדק אם הוא לקח חלק פעיל בפריצה עצמה, או שהעניק לפורצים סיוע בדרך אחרת • עוד דווח כי שני החשודים שנעצרו הם מפרוור סן-דני בצפון פריז

אסף רוזנצוייג, N12 11:43
מבקרים ממשיכים לזרום ללובר לאחר הפריצה / צילום: Reuters, Ameer Alhalbi
מבקרים ממשיכים לזרום ללובר לאחר הפריצה / צילום: Reuters, Ameer Alhalbi

שבוע לאחר שוד התכשיטים הגדול בפריז, שני גברים נעצרו בחשד לפריצה למוזיאון הלובר ומעורבות בגניבה הגדולה - כך דווח היום (א') בכלי תקשורת בצרפת. על-פי הדיווחים, אחד הגברים נעצר אתמול רגע לפני שהמריא על מטוס מפריז.

איך הפך הלובר לזירת הפשע המושלמת
שבע דקות באור יום, גניבה ב"שווי עצום": הפריצה למוזיאון הלובר מסעירה את צרפת

על-פי הדיווחים, אתמול בשעה 22:00 נעצר אחד החשודים בנמל התעופה שארל דה גול על טיסה לאלג'יריה. לפי שעה עדיין לא ברור אם הוא היה מעורב ישירות בפריצה, או רק העניק לפורצים סיוע. עוד דווח כי שני החשודים נעצרו אתמול בערב, ושניהם מגיעים מפרוור סן-דני בצפון פריז.

השוד, שהתרחש ביום ראשון בשבוע שעבר, נחשב לאחד הנועזים בתולדות צרפת. ארבעה פורצים חמושים בכלי חיתוך פרצו באור יום אל המוזיאון המפורסם בעולם וגנבו פריטים יקרי-ערך מתכשיטי הכתר בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. שר המשפטים של צרפת הודה לאחר מכן כי "נהלי האבטחה כשלו", וכי המקרה הותיר למדינה "תדמית נוראה".

כנופיית הגנבים הגיעה למקום בסביבות השעה 9:30 בבוקר, זמן קצר לאחר פתיחת המוזיאון לקהל. הם השתמשו במנוף מכני שהורכב על רכב כדי להגיע אל מרפסת סמוכה לנהר הסן, המובילה אל גלריית אפולון (Galerie d’Apollon), שבה מוצגים תכשיטי הכתר.

תמונות מזירת האירוע הראו סולם המוביל אל חלון בקומה הראשונה. שניים מן השודדים חתכו את החלון באמצעות כלי חיתוך חשמליים, נכנסו פנימה, איימו על המאבטחים, שנטשו את המקום, ולאחר מכן ניסרו את הזכוכית של שתי תיבות תצוגה שבהן הוצגו התכשיטים.

על-פי דיווחים בתקשורת הצרפתית, דוח ראשוני העלה כי בשליש מהחדרים באזור הגלריה שנפרצה לא היו מצלמות אבטחה כלל. המשטרה מסרה כי ארבעת השודדים שהו במוזיאון במשך ארבע דקות בלבד, ונמלטו בשעה 9:38 על גבי שני קטנועים שחיכו להם מחוץ לבניין.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12