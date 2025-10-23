איך הפך הלובר לזירת הפשע המושלמת

נזר של הקיסרית אז'ני, מהפריטים שנגנבו השבוע. כל פריט הוא מסמך היסטורי טעון / צילום: Reuters, Louvre Museum

הלובר התקבע בקולנוע כזירת הפשע המושלמת, החל מהסרט "בלפגור-רוח הרפאים של הלובר" ועד סדרת הנטפליקס המצליחה "לופן" ● כעת המיתוס הקולנועי שימש השראה למציאות כאשר מאה שנה אחרי גניבת המונה ליזה שודדים הצליחו לחדור לגלריית אפולו ולגנוב מאוסף תכשיטי הכתר פריטים בשווי 100 מיליון דולר

18:20

1

הלובר עלה לכותרות השבוע, אבל התקבע כאתר השוד האולטימטיבי כבר באוגוסט 1911. וינצ'נזו פרוג'ה, עובד לשעבר בלובר, נכנס במדי עבודה, הוריד את המונה ליזה מהקיר ויצא. רק למחרת שמו לב שהציור נעלם. בין החשודים בגניבה היה אפילו הצייר פיקאסו, שנחקר. לאחר שנתיים הציור נמצא, אך גניבתו הפכה את המונה ליזה לאייקון ואת הלובר לזירת הפשע המושלמת.

● למה הוציאה אמזון פריים את האקדח מהידיים של ג'יימס בונד

● רשימת ה־100 של טיים מוכיחה: ה-AI כבר עמוק בכל תחום יצירה

מאז הרעיון של שוד בלובר שימש השראה לשלל סרטים וסדרות. בסרט "בלפגור: רוח הרפאים של הלובר", המבוסס על רומן של ארתור ברנדה, מומיה מצרית מובאת למוזיאון לתערוכה, ורוח של נסיכה מצרית בשם בלפגור משתלטת על גופה של מבקרת צעירה. מנקודה זו סופג המוזיאון גניבות, מקרי מוות ותקלות מסתוריות. הסרט הופך את הלובר גם לסמל של הלא-מודע הצרפתי - העלילה רומזת שמקור הקללה הוא בחילול קברים מצריים בתקופת האימפריאליזם, והרוח נוקמת בצרפת על הביזה. לסיפור צפוי ב-2026 עיבוד מחודש מבית HBO.

2

בלהיט של נטפליקס, "לופן", אסאן דיופ מתכנן שוד מתוחכם בלובר. הוא מציג עצמו כעובד ניקיון ומגייס שלושה עבריינים לשדוד שרשרת בזמן מכירה פומבית. הוא נעזר בתחפושות, בכרטיסי גישה מזויפים ובידע מדויק על מערך האבטחה, ומבריח את התכשיט מתחת לאפם של השומרים. כששותפיו נתפסים מתברר שאסאן כבר חמק גם מהם - עם התכשיט. השוד המדויק והאלגנטי שואב השראה מדמותו של ארסן לופן, גנב-ג'נטלמן, שיצר הסופר מוריס לאבלן בתחילת המאה ה-20 והפך לאחת הדמויות האהובות בספרות הצרפתית.

גם ב"כיצד לגנוב מיליון" משנות ה-60, אודרי הפבורן ופיטר אוטול מגלמים זוג שגונב פסל מזויף מהמוזיאון. הסרט צולם באתרים שמזכירים את הלובר ומהדהד את גניבת האמנות "האלגנטית".



שלל סרטי קולנוע העמידו במרכזם שוד, החל ב"משימה בלתי אפשרית" וכלה ב"היט". קשה לשכוח את הסצנה מ"אושן 12" שבה דמותו של פרנסואה טולור מנסה לגנוב יצירת אמנות ממוזיאון מאובטח היטב. הוא נכנס בלילה, לבד, פושט את המעיל, מפעיל מוזיקה קצבית ומתחיל לרקוד בין עשרות קרני הלייזר שנועדו להפעיל מערכת אזעקה מתוחכמת - בלי לגעת באף אחת מהן.

שער תרבות

3

השבוע המיתוס הקולנועי היה למציאות. ב-9:30 בבוקר יום ראשון הגיעו ארבעה שודדים ללובר במשאית עם מנוף, עלו על סולם למרפסת גלריית אפולו שנבנתה בימי לואי ה-14. באמצעות משחזות הם פרצו פנימה ובתוך שבע דקות גנבו שמונה פריטים מאוסף תכשיטי המלוכה, בהם נזר, עגילים ושרשרת ספיר. שווי התכשיטים מוערך ביותר מ-100 מיליון דולר. כשהאזעקות החלו, הם נמלטו על אופנועים.

בדרכם החוצה הם שמטו כתר יקר ערך וגם פספסו את יהלום ה־Regent, שסותבי'ס העריך ביותר מ-60 מיליון דולר.

השוד זעזע את צרפת וגלש לפוליטיקה. הממשלה הואשמה שלא אבטחה כראוי את אוסף המוזיאון היקר. חבר פרלמנט ימני אף כתב ברשת: "הממשלה, בסמל עליון לקריסתה, איפשרה לגנוב את תכשיטי הכתר! כאשר המדינה כבר אינה מבטיחה את ביטחון אוצרותיה, האומה כולה מאוימת".

הלובר הוא רק אחד מבין המוזיאונים הצרפתיים שנפגעו לאחרונה. בחודש שעבר פרצו גנבים למוזיאון היסטוריה של הטבע בפריז וגנבו 6 ק"ג זהב בשווי 700 אלף דולר. לפי המשרד המרכזי למאבק בסחר בנכסי תרבות (OCBC), ב־2015 נרשם שיא פריצות למוזיאונים עם 31 מקרים; ב־2023 דווחו 9 מקרים וב־2024 חלו 21 מקרים.

רבים סבורים שיהיה בלתי אפשרי למכור את התכשיטים במצבם. ונאתלי גולה מוועדת הכספים בסנאט הצרפתי אמרה ל-BBC כי "לא מדובר בחובבנים אלא בפשע מאורגן. הם לא מעריכים תכשיטים כפריט היסטורי, רק כאמצעי לניקוי כסף מלוכלך".

4

יערה קידר, אוצרת והיסטוריונית אופנה, מסבירה כי "הפריטים שנגנבו הם חלק מאוסף נדיר ששרד את כל המהפכות, המכירות הפומביות וההרס של המאות האחרונות. הלובר שומר אותם לא רק כי הם עשויים זהב ויהלומים, אלא כי הם מסמלים משהו עמוק הרבה יותר: את הסיפור של צרפת דרך הנשים שנשאו אותם. חלק מהתכשיטים שנגנבו היו של מארי-לואיז, נסיכה אוסטרית שנישאה לנפוליאון; אז'ני הקיסרית הזוהרת ואייקון האופנה של המאה ה-19; ומארי-אמלי, אשתו של המלך האחרון בצרפת. כל אחת מהן מייצגת רגע מכריע בהיסטוריה הצרפתית. התכשיטים שלהן הם כמו עדות נוצצת וחיה לסיפור של עלייה, זוהר ונפילה של מוסד המלוכה בצרפת".

יערה קידר / צילום: מאיר כהן

קידר מבהירה כי תכשיטי הכתר הם "עדות מוחשית לדרמה הפוליטית של צרפת: נפוליאון, הרסטורציה, הקיסרות השנייה והמעבר לרפובליקה. כשאופנה ונראות היתה חלק בלתי נפרד מהכוח של האומה ולכן כל פריט הוא גם מסמך היסטורי טעון".

לגבי האפשרות של פירוק התכשיטים, קידר מדגישה: "הערך של התכשיטים לא טמון רק בגודל היהלום או במשקל הזהב, אלא בעבודת הצורפות, בעיצוב ובייחודיות של כל חפץ. ומעל לכל - בסיפור שלהם. אם עליי לנחש, הגנב עומד להחביא אותם באיזה מרתף קטן כדי לרדת בלילה ולהסתכל עליהם".

קידר, שאחראית לכמה מהתערוכות הגדולות בארץ שנתנו במה לאופנה, מוצאת באירוע גם נקודת אור: "מתוך משבר כזה יכולה לצמוח מודעות מחודשת. כשנגנבה המונה ליזה היא הפכה בן לילה לאייקון עולמי. אולי גם במקרה הזה הציבור יפנה את תשומת הלב לתכשיטי הכתר ויבין עד כמה הם יקרים, תרבותית והיסטורית. מה שבטוח, השוד רק יגביר את מספר המבקרים בלובר, בטח בגלריה הספציפית הזו".