המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות חדות בהובלת בורסת טוקיו שעולה ב-2.2%, מדד הניקיי 225 של יפן חצה ביום לראשונה את רף 50,000 הנקודות, כאשר המשקיעים בירכו על ההתקדמות בשיחות הסחר בין ארצות הברית לסין ועל המומנטום החזק בוול סטריט. ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ’י, צפויה להיפגש השבוע עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במהלך ביקורו ביפן. דרום קוריאה ב-2%, שנגחאי עולה ב-1%, כך גם מדד הנג סנג בהונג קונג.

עליות גם בחוזים העתידיים בוול סטריט - נאסד"ק ב-1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.6%. המסחר בניו יורק יפתח בשבוע הקרוב ב-15:30 בעקבות שעון החורף בישראל.

מדדי המניות בוול סטריט המשיכו בשבוע שעבר לשבור שיאים חדשים, לאחר שנתוני האינפלציה התקבלו בברכה בשווקים שחוגגים החודש שלוש שנים לשוק השורי - זאת למרות המתחים המחודשים מול סין, שוק עבודה חלש, השבתת הממשל, והחששות סביב שוויין הגבוה של חברות הטכנולוגיה שעוסקות בתחום הבינה המלאכותית.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מזכיר ש" ההיסטוריה מלמדת כי השוק השורי הנוכחי אינו צעיר, אך גם רחוק מלהיות זקן - למעשה, ייתכן והוא באמצע הדרך. ב-80 השנים האחרונות נרשמו 12 שווקים שוריים, שהניבו בממוצע תשואה מצטברת של כ-200% ונמשכו בממוצע כ-5 שנים. 8 מתוכם חצו את רף 3 השנים, והארוך מכולם (2009-2020) נמשך כ-11 שנים. לרוב, שוק שורי מסיים את דרכו בעקבות מיתון או מדיניות מצמצמת של הפד - שני תרחישים שלא בדיוק על הפרק כרגע, כאשר הפד כבר חזר להפחית ריבית, והכלכלה צומחת בקצב מהיר".

● לבחור מניות או להשקיע במדדים: איפה התשואה עדיפה

השבוע הקרוב צפוי אמנם להיות עמוס, עם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, והפגישה החשובה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג’ינפינג.

אבל שני ימים השבוע עשויים לקבוע את כיוון שוק המניות האמריקאי לשארית השנה - ביום רביעי וחמישי חמישה תאגידים - מיקרוסופט, אלפאבית (חברת האם של גוגל), מטא (פייסבוק), אמזון ואפל - שמהווים יחד כרבע ממדד S&P 500, יפרסמו את דוחותיהם הכספיים. מעבר להצצה המסקרנת לנתוני הרווח וההכנסות, המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיותיהם לגבי פיתוח הבינה המלאכותית (AI).

ההשקעה בבינה מלאכותית הניעה את שוק השוורים בשלוש השנים האחרונות, אך שאלות גוברות בנוגע למועד שבו החברות יתחילו לראות תשואה על ההשקעות האדירות הללו מאיימות לפגוע בהתלהבות. השבוע "עשוי לקבוע אם הראלי יימשך או שייקח הפסקה", אמר טאלי לג’ר, אסטרטג השוק הראשי בקבוצת Wealth Consulting.

עד כה עונת הדוחות נפתחה חזק: יותר מרבע מהחברות במדד S&P 500 כבר פרסמו תוצאות, וכ-85% מהן עקפו את תחזיות וול סטריט - הביצועים הטובים ביותר בארבע השנים האחרונות, לפי נתוני בלומברג.

קבוצת "שבע המופלאות" - הכוללת את חמש החברות הללו לצד אנבידיה וטסלה - אחראית לכמעט מחצית מהעלייה של 15% במדד S&P 500 מתחילת השנה. עם זאת, כדי לשמור על המומנטום, המשקיעים מבקשים הבטחות מצד ענקיות הטכנולוגיה שהזרמת עשרות מיליארדי הדולרים לתשתיות מחשוב תימשך - ושבסופו של דבר גם תניב פירות.

מיקרוסופט, אלפאבית, אמזון ומטא צפויות יחד להוציא כ-360 מיליארד דולר בהוצאות הוניות (CapEx) בשנת הכספים הנוכחית שלהן - רובן קשורות ל-AI. על פי הערכות אנליסטים שאספה בלומברג, הוצאות אלו צפויות לזנק לכמעט 420 מיליארד דולר בשנה הבאה.

אבל, ההוצאות גבוהות בהרבה מההכנסות שהחברות הללו מייצרות מ-AI. עד כה, המשקיעים נתנו להן את "להנות מהספק", והעלו את מניות ענקיות הטכנולוגיה מתוך ציפייה שההשקעות הללו יאפשרו להן לשלוט ככל שהטכנולוגיה מתפשטת וככל שצצים שימושים חדשים ל-AI. "ככל שלא יופיע דבר שמעיד על סדקים בסיפור ההוצאות ההוניות על AI או בתחזית למוניטיזציה של AI, אני חושב שזה מספיק כדי לתמוך בשוק השוורים," אמר דיוויד לפקוביץ', ראש תחום מניות אמריקה ב-UBS.

בשישי שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות, והתשואה על אג"ח לעשר שנים ירדה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 3.99%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבות לרגישות יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, ירדה בשתי נקודות בסיס, לרמה של 3.48%.

מחירי הנפט זינקו במהלך סוף השבוע במעל 5%, משלימים קפיצה של כמעט 7% בשבוע אחד. הסערה הגיעה בעקבות הסנקציות שהטיל הנשיא טראמפ על שתי חברות הנפט הגדולות ברוסיה, בעקבות חוסר־מוכנותה להתקדם לעבר סיום המלחמה מול אוקראינה. המהלך מגביר את החששות מפני פגיעה בהיצע הנפט, בין היתר, על רקע דיווחים לפיהם גם מעצמות כמו סין והודו הודיעו כי יחתכו באופן דרמטי את יבוא הנפט הרוסי.

שוק הזהב געש בשבוע שעבר - לאחר השיא, נפל מחירו ב-5% ביום אחד, הנפילה הגדולה ביותר מזה 12 שנה. אבל בעוד הנפילה הזאת הייתה צפויה, רבים, לפי בלומברג, רואים בה הזדמנות.

מסינגפור ועד ארה"ב, סוחרים סיפרו לבלומברג כי ראו גל של ביקושים מצד אנשים שניסו לנצל את הירידות לקנייה. במקביל, מתרחשת "בהלת זהב" מסוג אחר בסוף השבוע בקיוטו, שם כמעט אלף סוחרי זהב, ברוקרים ומזקקים מקצועיים מתכנסים לכנס השנתי הגדול ביותר של תעשיית המתכות היקרות, שנפתח אתמול. על אף הזהירות שאפיינה את חלקם לאחרונה, גם בקרב המקצוענים ההתלהבות גבוהה הוהשתתפות בכנס שוברת שיאים.

הראלי הנוכחי מונע בעיקר על ידי גל רכישות של בנקים מרכזיים, שהתגבר לאחר הסנקציות על הבנק המרכזי הרוסי בשנת 2022, ועל ידי חששות גוברים מרמות חוב ממשלתיות בלתי־ברת־קיימא ברחבי העולם. הסיכון העיקרי האפשרות שבנקים מרכזיים יפחיתו את קצב הרכישות.

בארה"ב, סטפן גליסון מחברת Money Metals Exchange LLC ציין כי ההתעניינות מצד "קונים שמחפשים מציאות" עלתה מעבר ליכולת החברה להתמודד עם הביקוש. "אני מאמין שמחירי הזהב ימשיכו לעלות בטווח הארוך," אמר. "ראיתי בירידה הנוכחית הזדמנות."

מאקרו בארה"ב, לאחר שלושה שבועות ללא נתונים רשמיים עקב השבתת הממשל (שמרגישה כמעט כמו נצח), פורסם סוף סוף מדד המחירים לצרכן, שהפתיע מעט כלפי מטה. המדד עלה ב-0.3% (צפי של 0.4%), והאינפלציה השנתית עלתה מ-2.9% ל-3.0%. אינפלציית הליבה האטה מ-3.1% ל-3.0%.

למרות שהאינפלציה ממשיכה לנוע סביב רמת ה-3.0% (מעל היעד של ה-2.0%), בפד כבר הבהירו כי הפוקוס כעת הוא על תמיכה בשוק העבודה. השווקים מתמחרים הפחתת ריבית בהחלטה הקרובה (29/10) בהסתברות של כ-97%, הפחתה נוספת בדצמבר בהסתברות מלאה, ועוד כשלוש הפחתות במהלך 2026. בנוסף, הפד עשוי לרמוז על סיום תהליך צמצום המאזן (QT).

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, אמר כי "הורדת ריבית בארה"ב, בהתאם לציפיות, צפויה לשים אותנו על פער מעניין מול הריבית בישראל. האפשרות הזו נראית ריאלית, בהתחשב בהתבטאויות הניציות של בנק ישראל בתקשורת בעת האחרונה. ובהקשר זה, מדד המחירים הבא של הלמ"ס צפוי להיות מהותי יחסית".