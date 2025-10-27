בנק HSBC הבריטי הודיע הבוקר כי ירשום הפרשה של 1.1 מיליארד דולר בדוחות הרבעון השלישי שלו, בעקבות פסיקת בית משפט בלוקסמבורג הקשורה לפרשת ההונאה של ברנרד מיידוף.

תחילת הפרשה היא אי שם ב-2009 אז הגישה קרן הרלד תביעה נגד היחידה הלוקסמבורגית של HSBC, בדרישה להשבת ניירות ערך ומזומנים שלטענתה אבדו במסגרת ההונאה. בית המשפט דחה את ערעורה של יחידת HSBC בנוגע להשבת ניירות הערך של קרן הרלד, אך קיבל את ערעורה בנוגע להשבת המזומנים. הבנק הודיע כי יגיש ערעור נוסף בפני בית המשפט לערעורים של לוקסמבורג, והוסיף שאם הערעור יידחה, בכוונתו לערער גם על סכום התשלום בהליכים הבאים.

כזכור, ברנרד מיידוף הוא ה"מוח" מאחורי תרמית ההשקעות הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה״ב, שהונתה לקוחות בהיקף של עד 65 מיליארד דולר. הוא הודה באשמה בשנת 2009 במרמה שהחלה כבר בתחילת שנות ה־70, ובמהלכה הונה יותר מ־40 אלף אנשים ב־125 מדינות במשך ארבעה עשורים, עד שנעצר ב־11 בדצמבר 2008. בין קורבנותיו נמנו הבמאי סטיבן ספילברג והשחקן קווין בייקון. מיידוף נידון ל־150 שנות מאסר ונפטר בשנת 2021.

בדוח הביניים של HSBC למחצית הראשונה של 2025, שפורסם ביולי, נכתב כי קרן הרלד דרשה מהבנק השבה של ניירות ערך ומזומנים בהיקף של 2.5 מיליארד דולר בתוספת ריבית, או לחלופין פיצויים בסך 5.6 מיליארד דולר בתוספת ריבית.

הבנק, שהוא המלווה הגדול ביותר באירופה, ציין כי חברות שונות בקבוצת HSBC מחוץ לארה״ב סיפקו שירותי משמורת וניהול למספר קרנות שהשקיעו את נכסיהן דרך החברה של מיידוף.

פגיעה קלה באיתנות הפיננסית

החדשות פורסמו יום לפני פרסום תוצאות הרבעון של הבנק. HSBC ציין כי ההפרשה של 1.1 מיליארד דולר תפחית את יחס ההון העצמי לנכסים המסוכנים. תחזיות אנליסטים שנאספו על ידי הבנק ב־17 באוקטובר צפו כי היחס הזה לרבעון השלישי יעמוד על 14.5%, לעומת 14.6% ברבעון השני.

לוריין טאן, מנהלת מחקר מניות לאסיה בחברת Morningstar , אמרה ל־CNBC כי אינה סבורה שהחיוב של 1.1 מיליארד דולר ישפיע על פעילות הבנק, אך הוא עשוי להשפיע על תחושת המשקיעים, משום ש־HSBC קיווה ש״המחיקות החד־פעמיות טופלו כבר לאחר דוח הביניים״.

על פי דוח הביניים, ההפרשה של HSBC להפסדי אשראי צפויים עלתה ב־500 מיליון דולר נכון ליוני, בהשוואה לסוף דצמבר, וכללה השפעות שליליות משערי חליפין בהיקף 400 מיליון דולר מחיקות של 2 מיליארד דולר .

ב־Morningstar מעריכים כי יחס CET1 של HSBC יעמוד על כ־ 14.4% ברבעון השלישי, ויישאר סביב 14% בעשור הקרוב. HSBC הוסיף כי ההשפעה הסופית של פסק הדין עשויה להיות "שונה באופן מהותי", בהתאם לתוצאות הערעורים. במקביל, הבנק עובר תהליך ארגון מחדש תחת מנכ״ל הקבוצה ז'ורז' אלהדרי , שבמסגרתו יחולק לפעילות בארבע חטיבות עיקריות.