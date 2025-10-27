יו"ר טסלה: "אם חבילת השכר לא תאושר, מאסק עלול לעזוב"

רובין דנהולם, יו"ר טסלה , הפנתה מכתב תקיף לבעלי המניות ובו קראה להם לאשר את חבילת התגמול חסרת התקדים של המנכ"ל אילון מאסק, בשווי פוטנציאלי של כטריליון דולר. לדבריה, מהלך זה הוא קריטי לשימור מעמדו של מאסק ולמימוש החזון ארוך-הטווח של החברה.

במכתב, שפורסם היום (ב') וצוטט בין היתר ב-CNBC ובביזנס אינסיידר, טוענת דנהולם כי מאסק הוא "הכוח המניע" מאחורי עתידה של טסלה, כחברה שמבקשת לדחוף את גבולות הרכב החשמלי אל עבר בינה מלאכותית, רובוטיקה ונהיגה אוטונומית מלאה. היא אף הזהירה כי ללא אישור החבילה, "טסלה עלולה לאבד ערך משמעותי", ושוק ההון עלול שלא להמשיך לתמחר את החברה לפי הפוטנציאל העתידי שלה, אלא רק כחברת רכב חשמלי נוספת.

דנהולם הדגישה כי השאלה שתעמוד בפני בעלי המניות, באסיפה השנתית שמתקיימת ביום חמישי הבא (6 בנובמבר), היא פשוטה אך מכרעת: האם הם רוצים לשמור את מאסק כמנכ"ל ולתמרץ אותו ו"להוביל את טסלה להפוך לספקית המובילה בעולם של פתרונות אוטונומיים ולחברה בעלת הערך הגבוה ביותר בעולם".

מאסק יאקבל יותר מ-423 מיליון מניות נוספות?

הקריאה הפומבית של דנהולם מגיעה על רקע התנגדות גוברת מצד גופי השקעה מוסדיים ויועצי פרוקסי, בהם ISS (Institutional Shareholder Services), שהמליצו לאחרונה להתנגד לתוכנית בשל היקפה החריג, כמו גם הדילול הצפוי לבעלי מניות אחרים והחשש מריכוז כוח חסר תקדים בידיו של מאסק. במקביל, ארגוני עובדים וקבוצות שמרנות תאגידית השיקו את הקמפיין המקוון "Take Back Tesla", הקורא להפלת התוכנית, בטענה כי התנהלותו הציבורית של מאסק, הכוללת לטענתם עמדות פוליטיות ימניות והפצת תאוריות קונספירציה ברשתות, פגעה במותג ובמשקיעים.

לפי התוכנית שהוצגה בספטמבר, מאסק יקבל את המניות ב-12 מדרגות (tranches), בהתאם לעמידה באבני-דרך פיננסיות וטכנולוגיות, ובהן השגת יעדי שווי שוק שאפתניים. מימוש מלא של התוכנית יעניק למאסק יותר מ־423 מיליון מניות נוספות, שיגדילו את החזקתו מ־13% לכ־25% מהחברה, ויחזקו עוד יותר את כוחו בהצבעות ובמדיניות הפנים.

מאסק עצמו קשר בין התמיכה בתוכנית לבין הצורך שלו "בהשפעה מכרעת" על עתיד מערכות הבינה המלאכותית של טסלה. ​​הוא אף אמר בשיחת הדוחות הרבעונית של טסלה שנערכה בשבוע שעבר כי "אני לא מרגיש בנוח לבנות את צבא הרובוטים הזה אם אין לי השפעה משמעותית עליו".