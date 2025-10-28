מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים: "מי שחושב לקנות דירה - זה הזמן"

"לאורך השנים שוק הנדל"ן בישראל הלך בכיוון אחד. היום נוצרה הזדמנות שלא הייתה כאן הרבה מאד זמן. ראינו את התחזית לפיה מחירי הדירות יחזרו לעלות במחצית השנייה של 2026. יש כאן צומת, ומי שחושב לקנות דירה זה הזמן כי אפשר יותר להתמקח על תנאים וההיצע גדול יותר". כך אמרה רונית אשד לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים, בשיחה עם עיתונאית גלובס, הילה וייסברג, בכנס "מנצחים על העתיד הפיננסי".

אשד לוי התייחסה לנתונים, ולפיהם בשנה החולפת עלו מחירי הדירות בקרוב לאחוז - למעט במחוזות המרכז ותל אביב. "ראינו לאורך השנים שבהן עלו מחירי הדיור איך תל אביב מתנתקת מהשוק בגלל שילוב של כמה גורמים שהגיעו בנקודת זמן אחת. אלה כללו הרבה פרויקטים של תמ"א שהבשבילו בעת ובעונה אחת ברובעים 3 ו-4. בנוסף, רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) עשתה משהו שלא ראינו עד היום כשהיצפה את שדה דב במגרשים שהוציא לשוק. זה יצר הצפה גדולה".

גורמים נוספים שעליהם הצביעה אשד לוי היו המלחמה והיעדר דירות ממוגנות. לדבריה, "הכל ביחד גרם לזה שבת"א את רואה שונות גדולה בין פרויקטים שלא מוכרים לבין פרויקטי תמ"א, שם יש תחרות אינסופית ומאד אגרסיבית". פרויקטים כאלה משתרעים, לפי אשד לוי, על פני רחובות שלמים בת"א ועשרות אתרים. סוג נוסף של פרויקטים הוא שדה דב, "שם היו מאות מכירות בחודשים בודדים".

אשד לוי אף תיארה את פעילותה של אפריקה ישראל מגורים בת"א. "ש לנו פרויקטי תמ"א ברובע 3 ו־4 ובאזור כיכר המדינה. באזור אבן גבירול-ארלוזורוב (ליד מגדל המאה) יש לנו שני מגדלים של 54 קומות, שבהם המחיר הממוצע הוא בגדול 74 אלף שקל ובקטן 63-64 אלף שקל. בפועל, הפרויקט היקר יותר הוא דווקא זה שמוכר יותר. נמכרו 75% מהפרויקט הזה. בדו"ח החברה לרבעון השני דיווחנו שמכרנו באותו רבעון את כל מה שמכרנו בשנה שעברה. זה אומר שיש קצב אחר".

לדברי אשד לוי, הביקוש נובע מכך שמדובר ב"מוצר ייחודי, אין רבים כמוהו כי המדיניות היא לא לבנות מגדלים במרכז ת"א. אז יש כאן שכבה שלמה שמנצלת הזדמנות כי זו הנקודה שבה אפשר לנהל מו"מ, אולי לקבל צ'ופר לדיירים. כשהתחלנו לשווק את הפרויקט הזה הגבלנו את מספר היחידות שיכול כל רוכש לקנות. היום המצב הפוך, אנחנו שמחים על כל רוכש. אין מי שמגיע לשולחני ולא מקבל פתרון. זה פרויקט שמוכר, בניגוד לאחרים בת"א. אני רואה היום מחירים בעיר החל מ-56,900 שקל בכיכר המדינה - לא הייתי מדמיינת את זה".

"השקעה בנדל"ן תניב תשואה משמעותית"

עוד תיארה אשד לוי כיצד החברה מובילה בימים אלה פרויקטים ברחבי הארץ, ובהם בקריית אתא, נשר, רחובות, פתח תקווה, נתניה וחיפה. "לכל פרויקט יש מעגל חיים מסוים. כשאנחנו פותחים פרויקט לפריסייל (מכירה מוקדמת), הפריסיילים עובדים כמו תמיד. יש הרבה לידים והתעניינות. מדינת ישראל ממשיכה ללדת, להתחתן, להתגרש ולצמצם דיור. אז יש ביקוש ויש הזדמנויות".

תחום נוסף שבו פועלת כעת החברה נוגע למשפרי דיור, אותם תיארה כ"אזור ביקוש חזק". כך, לדבריה, "בנשר פתחנו פרויקט גדול שאנחנו שותפים לו עם 2,500 יחידות ו-125 דירות לבני המקום. יש לנו פרויקט באולפני הרצליה, שם אני יודעת שנמכור. יש פרויקטים עם באזז, שמשפרי דיור מחכים להם".

עם זאת, אשד לוי גם מזהה האטה בשוק. "אפשר לראות אותה רוחבית. יש מקומות שמוכרים יותר, כמו נתניה וגבעת שמואל. אלה קהלים סקטוריאליים. אבל באופן גורף יש האטה דרמטית שאני מקווה שתסתיים".

ולמרות הכול, היא אופטימית לגבי עתיד שוק הנדל"ן - וגם לגבי תשואה אפשרית של השקעה בו לעומת השקעה בשוק ההון. "אם אשאל מהו הסקטור שימשוך את המדינה אחרי המלחמה, רבים יגידו נדל"ן. הנדל"ן ותשתיות הוא הסקטור המשפיע באופן מסורתי על ישראל. השקעה בדירה היא עדיין נכונה. זה יכול להיות השקעה ב-6-7 מיליון שקל, ב-2 מיליון שקל, בדירה שמיועדת לפינוי-בינוי מיידי, בהשקעות מגוונות. הביקוש לא נעלם, הוא קיים. הצמיחה היא אמנם בסקטורים מסוימים אבל גם בסקטורים החילוניים שם יש היום יותר ילדים. הדמוגרפיה משתנה אבל המדינה בצמיחה מתמדת. ולכן השקעה בנדל"ן, כשמשווים תפוחים לתפוחים, תניב תשואה משמעותית".

"תושבי חוץ מדברים על הורדת מזוזות ממשקופים"

אשד לוי גם הביעה התלהבות מתחום ההתחדשות העירונית. "בעיניי זה דבר מרתק. גם המוביליות החברתית שהוא מאפשר למשפחות קשות יום - זה משהו שצריך לגרום שיצליח. ברמת המשקיע זו הזדמנות פנומנלית לרכוש דירה ישנה בפטור מס ולהפוך אותה לחדשה. נראה הזרמה של הון ממשלתי ופרטי להתחדשות עירונית דווקא במקומות שנפגעו במלחמה באופן דרמטי כמו שדרות ואשקלון - שם יש הרבה הזדמנויות, כמו בצפון. אנחנו בוחנים כל הזמן פרויקטים באזורים האלה".

קהל נוסף שאשד לוי מזהה כפוטנציאל הוא תושבי חוץ, השוקלים לעלות לישראל סביב המלחמה. אפריקה ישראל מגורים ערכה קמפיינים בצרפת ובאנגליה, ואלה הניבו לדבריה לידים רבים. לצד זאת, היא קוראת למדינה לקחת אחריות. "יש גבול למה שהשוק הפרטי יכול לעשות כדי לעודד גלי עלייה. המדינה חייבת שזה יהיה לה חשוב. אנחנו בקשר עם רוכשים פוטנציאליים שחווים אנטישמיות ומדברים על הורדת מזוזות ממשקופים. הם מנסים להבין דברים פשוטים לגבי ישראל - איך רושמים ילדים לבי"ס, מה הסיפור עם קופת חולים".

בהמשך לכך, אשד לוי סבורה שיש למדינה כעת "הזדמנות לחזק את ההון האנושי, להילחם בבריחת המוחות, לייצר תנועה בכיוון אחד אלינו שתקזז את ההגירה השלילית. זה מתפספס ברמת הניהול, וחבל. לקחנו על עצמנו לתווך לאנשים את מדינת ישראל אבל המדינה צריכה לעשות את זה בצורה מתודית. כמו שאנחנו מתאימים את השפה שלנו לקהלים ספציפיים, כמו למשל בפרויקטים לדירות להשכרה, כך צריך לדבר עם קהלים בחו"ל".

לשאלת הסיכום מה מניע את האופטימיות שלה השיבה אשד לוי: "אני מאמינה גדולה במדינת ישראל. אחד המשקיעים הגדולים אומר שאם ישראל הייתה מניה הוא היה משקיע בה. החוזק של המדינה הוא משהו שאי אפשר להתחרות בו. ראינו ב-8 באוקטובר איך כל הסקטור העסקי נכנס לאירוע. אני רואה קדימה. עם ישראל הוא עם מדהים, יחיד ומיוחד. אני פוגשת מאות רבות של אנשים. כשאתה מוצא את המכנה המשותף, כולם מתגייסים ודברים מתחילים לרוץ. כשנבין שהמכנה המשותף שלנו הרבה יותר רחב ממה שמפלג אותנו נמצא את הדרך והמדינה תשעט קדימה".

***גילוי מלא: הכנס בחסות קבוצת מגדל, בנק ירושלים, קבוצת הפיננסים פרופיט וחברת ישראכרט