הממונה על שוק ההון: "לא נוכל לחיות עם סיטואציות של ניגודי עניינים וחוסר שקיפות של סוכני הביטוח"

בכנס ההשקעות של גלובס התייחס עמית גל, הממונה על רשות שוק הון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לשלל המאבקים של הרשות בימים אלו ● החל מהטיפול בפרשת סלייס ("מקצים משאבים גדולים כדי לטפל בציבור הנפגעים"), דרך הרפורמות בתשלום סוכני הביטוח ("קורא לאיגוד להקיא את הגורמים השליליים") ועד חיסכון משקי הבית ("הרבה כסף שוכב בפיקדונות ובחשבונות העו"ש")