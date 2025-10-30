רונן אגסי: "בתפיסה שלי נדל"ן בישראל רק קונים, לא מוכרים"

מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים בכנס ההשקעות של גלובס: "אי-הוודאות זו הוודאות החדשה, לכן צריך לחשוב על הטווח הארוך" ● לדברי אגסי, "יש בארץ הרבה מודעות לחיסכון, אנחנו עם חוסך; שוק ההון המקומי לא מספיק גדול כדי להכיל את שיעור החיסכון בישראל" ● וגם: למה מגדל לא משתתפת במשחק הקריפטו?