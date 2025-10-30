חברת משחקי השש-בש מרעננה מפטרת 10% מהעובדים

חברת הגיימינג הישראלית ביצ' באם (Beach Bum) שנמכרה לפני ארבע שנים לוודו הצרפתית (Voodoo) מפטרת 10% מכוח האדם שלה בישראל, כמעט 20 עובדים מתוך 180, בשל חוסר ההצלחה של אחד מהמשחקים שפיתחה לאחרונה, כך נודע לגלובס. החברה רווחית כמעט מאז הקמתה בזכות מותגי גיימינג חזקים בנישות כמו שש-בש, רמי וספיידס. המשחק שפעילותו צומצמה בשל חוסר רווחיות הוא משחק קלפים משפחתי שלא זכה לפופולריות דומה לזו של המותגים הגדולים של ביצ' באם, בהם Backgammon - Loard of the Board, Spades ו-Gin Rummy Stars. הצוות המקורי שלו כלל כ-30 עובדים, וכעת, כאמור, חלקם פוטרו מהחברה.

ביצ' באם נמכרה לוודו הצרפתית ב-2021 תמורת כ-300 מיליון דולר, כשהיא מנתה אז 140 עובדים. כיום, לאחר סבב הקיצוצים היא תעסיק מעל ל-160 עובדים. החברה נוסדה לפני עשור על ידי גיגי לוי ואורי שחק, ממייסדי פלייטיקה, שעזבו את החברה שנים בודדות לאחר היווסדה - והיא מנוהלת כיום על ידי שחר שצלקה. סבב הפיטורים בחברה מרעננה מצטרף לגל פיטורים עולמי - שחלקו נגרם בשל כניסת הבינה המלאכותית למחלקות הפיתוח, או בשל הצורך להסיט יותר השקעות בתחום החדש. בימים האחרונים פוטרו בישראל מאות עובדים בחברות כמו לייטריקס, אפלייד מטריאלס, HP, אינטל ופייבר. אמזון הודיעה כי תפטר 14,000 עובדים, ובכלל זה גם תסגור את סטודיו המשחקים שלה, שהיה אחראי על כמה מהמשחקים מרובי המשתתפים הפופולרים כמו New World וביטלה את יציאתו לאור של משחק המבוסס על שר הטבעות.