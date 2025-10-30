ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה חברת משחקי השש-בש מרעננה מפטרת 10% מהעובדים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ביץ' בם (Beach Bum)

חברת משחקי השש-בש מרעננה מפטרת 10% מהעובדים

חברת ביצ' באם שנמכרה לפני ארבע שנים לחברת וודו הצרפתית, מפטרת 10% מכוח האדם שלה בישראל • לגלובס נודע כי הסיבה לכך היא חוסר ההצלחה של אחד מהמשחקים שפיתחה לאחרונה

אסף גלעד 18:04
''לורד אוף דה בורד'' של ביץ' באם / צילום: צילום מסך
''לורד אוף דה בורד'' של ביץ' באם / צילום: צילום מסך

חברת הגיימינג הישראלית ביצ' באם (Beach Bum) שנמכרה לפני ארבע שנים לוודו הצרפתית (Voodoo) מפטרת 10% מכוח האדם שלה בישראל, כמעט 20 עובדים מתוך 180, בשל חוסר ההצלחה של אחד מהמשחקים שפיתחה לאחרונה, כך נודע לגלובס. החברה רווחית כמעט מאז הקמתה בזכות מותגי גיימינג חזקים בנישות כמו שש-בש, רמי וספיידס. המשחק שפעילותו צומצמה בשל חוסר רווחיות הוא משחק קלפים משפחתי שלא זכה לפופולריות דומה לזו של המותגים הגדולים של ביצ' באם, בהם Backgammon - Loard of the Board, Spades ו-Gin Rummy Stars. הצוות המקורי שלו כלל כ-30 עובדים, וכעת, כאמור, חלקם פוטרו מהחברה.

אמזון לא לבד: גל פיטורים חדש בהייטק. זו הסיבה
לייטריקס מפטרת 85 עובדים ומגייסת 30 עובדים חדשים למשרות AI

ביצ' באם נמכרה לוודו הצרפתית ב-2021 תמורת כ-300 מיליון דולר, כשהיא מנתה אז 140 עובדים. כיום, לאחר סבב הקיצוצים היא תעסיק מעל ל-160 עובדים. החברה נוסדה לפני עשור על ידי גיגי לוי ואורי שחק, ממייסדי פלייטיקה, שעזבו את החברה שנים בודדות לאחר היווסדה - והיא מנוהלת כיום על ידי שחר שצלקה. סבב הפיטורים בחברה מרעננה מצטרף לגל פיטורים עולמי - שחלקו נגרם בשל כניסת הבינה המלאכותית למחלקות הפיתוח, או בשל הצורך להסיט יותר השקעות בתחום החדש. בימים האחרונים פוטרו בישראל מאות עובדים בחברות כמו לייטריקס, אפלייד מטריאלס, HP, אינטל ופייבר. אמזון הודיעה כי תפטר 14,000 עובדים, ובכלל זה גם תסגור את סטודיו המשחקים שלה, שהיה אחראי על כמה מהמשחקים מרובי המשתתפים הפופולרים כמו New World וביטלה את יציאתו לאור של משחק המבוסס על שר הטבעות.