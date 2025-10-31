ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ עסקת הענק מול מצרים בסכנה? שר האנרגיה האמריקאי ביטל את הביקור
אנרגיה

עסקת הענק מול מצרים בסכנה? שר האנרגיה האמריקאי ביטל את הביקור

קצת לפני חצות הודיע שר האנרגיה אלי כהן כי מקבילו האמריקאי לא יגיע ארצה בעקבות הסירוב הישראלי לאשר בינתיים את יצוא הגז למצרים • "בימים האחרונים נערך מסע לחצים גדול מאוד על ידי הממשל האמריקאי, אך אנו דורשים שהמחירים לשוק הישראלי ישארו אטקטיביים", כתב • גם ראש הממשלה נתניהו מעורב

עידן ארץ 08:36
מאגר הגז לוויתן / צילום: אלבטרוס
קצת לפני חצות שבין חמישי לשישי, פרסם שר האנרגיה אלי כהן שמקבילו, שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט, מבטל את ביקורו בישראל. זאת, בשל "סירוב שר האנרגיה אלי כהן לאשר את יצוא הגז למצרים עד אשר יובטחו האינטרסים הישראליים, ויוסכם על מחיר הוגן לשוק הישראלי". כלומר, עסקת הענק בשווי 35 מיליארד דולר, על יצוא כמויות דרמטיות של גז ממאגר לוויתן למצרים, לא תקבל בינתיים את היתר היצוא הנכסף. בינתיים, הממשל האמריקאי מפעיל לחץ גדול על ישראל לאשר את יצוא הגז למצרים, גם ראש הממשלה נתניהו מעורב.

המערב מנסה שנים לסגור לפוטין את הברז. למה הוא נכשל?
פרנקל מגדיל יצוא, תשובה מצפה להיתר: למה כולם רוצים נתח מצינור הגז למצרים

הדברים מתרחשים על רקע הקריסה של עסקת הגז הגדולה ביותר במשק הישראלי, בין מאגר תמר לבין חברת החשמל. העסקה, שהייתה אמורה לקבוע מחיר בהסכמה על השנים הקרובות ולהאריך את ההסכם בין תמר לחברת החשמל עד 2035, קרסה לאחר שרוב השותפות (מלבד המפעילה שברון והשותפה הקטנה דור אנרגיה) פרשו ממנה בשל מחלוקת על המחיר - והעדיפו ללכת לבוררות בלונדון. שם, הבורר יוכל להכריע על מחיר גז שגבוה בעד 10% מהמחיר היום - דבר משמעותי מאוד למחירי החשמל שלנו.

לאחר חתימת עסקת הענק עם מצרים, במסגרתה מאגר לוויתן ייצא למצרים 130BCM של גז (להשוואה, בכל המאגר יש 600BCM) בשווי 35 מיליארד דולר, הוסכם לבנות צינור ייצוא חדש לגמרי בניצנה, שאליו הצטרפו כל מאגרי הגז בישראל. זאת, עוד לפני שניתן היתר הייצוא הסופי, שכעת נמצא בסימן שאלה. ניו מד, המחזיקים הגדולים ביותר במאגר לוויתן שיוכלו להיות תחרות לתמר בעסקה מול חברת החשמל, אומרים שהם עדיין לא הגישו הצעה קונקרטית לחברת החשמל אך הבטיחו להשתתף במכרז כשיהיה כזה לקראת 2030. כך שנראה שעד שזה יקרה, חברת החשמל תיאלץ לשטוח את טענותיה בפני בית הדין לבוררות בלונדון כפי שסוכם בינם לבין שותפות תמר.

משרד האנרגיה, כך נראה, מעוניין להחזיק בהיתר היצוא מלוויתן כערובה להבטחת מחיר גז נוח למשק הישראלי, ולא יהיה מוכן לאשר זאת לפני כן. על פי הודעת שר האנרגיה אלי כהן: "בימים האחרונים נערך מסע לחצים גדול מאוד על ידי הממשל האמריקני על גורמים בישראל, ביניהם השר אלי כהן וראש הממשלה, על מנת לאשר את הסכם ייצוא הגז למצרים בסך 35 מיליארד דולר", אך "השר כהן דרש שהמחירים לשוק הישראלי יישארו אטרקטיביים. כיוון שהמשא ומתן טרם הושלם, סירב השר כהן לאשר את הייצוא עד אשר הסוגיה תיפתר. בד בבד, נעשתה פעילות להסדרת הסוגיות המדיניות בין ישראל למצרים".

ראש הממשלה נתניהו עוסק אישית בהסכם הגז עם מצרים בשל חשיבותו האסטרטגית, אך נראה שלפחות כרגע - ההסתבכות של עסקת תמר מול חברת החשמל לא מאפשרת לו לצאת לדרך.