הבוחרים בניו יורק לא מחכים: נתון שיא בשלב ההצבעה המוקדמת

מערכת הבחירות לראשות העיר הכלכלית החשובה בעולם, ניו יורק, השנה, היא הדרמטית והמשמעותית ביותר בעשורים האחרונים. מה שהחל כמרוץ שגרתי בין פוליטיקאים ותיקים וחדשים הפך למאבק על דמותה של העיר - בין זרם פרוגרסיבי רדיקלי לבין גישה ממסדית מתונה של הדור הישן.

● רגע האמת של ניו יורק מגיע: המועמד שבלב הסערה וזה שזוכה לתמיכה מביל אקמן

● ממדני עומד לנצח בבחירות בניו יורק, והקבלנים בעיר רוצים כעת לעבוד איתו

ראש העיר המכהן, אריק אדמס, הודיע על פרישתו מהמרוץ כבר בסוף ספטמבר, בעקבות חקירות שחיתות והיחלשות התמיכה הציבורית בו. כעת לאחר פרישתו נותרו שלושה מועמדים מובילים: זוהראן ממדאני, חבר בית המחוקקים ממדינת ניו יורק, המזוהה עם השמאל הרדיקלי ועם תנועת ה־DSA - הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה. מולו ניצב אנדרו קואומו, מושל ניו יורק לשעבר, המתמודד כעצמאי ומציג עצמו כאלטרנטיבה מתונה ומנוסה, וכן קרטיס סליווה, מועמד הרפובליקאים ומייסד ארגון ה־Guardian Angel, שהוקם בשנות ה־70 במטרה להגן על אזרחי העיר באזורים שהמשטרה לא יכלה להגיע אליהם.

העימותים הפומביים בין המועמדים היו בין הרותחים שידעה העיר ניו יורק. ממדאני הציג חזון סוציאליסטי מובהק: העלאת מסים על עשירים, הרחבת שירותים ציבוריים, רפורמות בדיור ובבריאות, וצמצום תקציב המשטרה. קואומו, מנגד, הזהיר שהצעותיו של ממדאני "יחנקו את הכלכלה העירונית ויבריחו עסקים".

במהלך אחד העימותים בין המועמדים, ממדאני, האנטי־ישראלי, כאמור, סירב לגנות את הקריאה "Globalize the Intifada" (להפוך את האינתיפאדה לגלובלית) - סיסמה המזוהה עם הפגנות אנטי־ישראליות קיצוניות ואלימות. דבריו עוררו סערה בתקשורת ובקרב הקהילה היהודית בעיר, שרואה בכך עידוד סמוי לאלימות נגד יהודים.

המועמדים לראשות עיריית ניו יורק, מימין לשמאל: ממדאני, סליווה וקואומו / צילום: Reuters, Angelina Katsanis/Pool

השתתף באירועים עם פרו־פלסטנים

מעבר לעמדותיו הרדיקליות שכוללות בין היתר: ביטול חלק מסמכויות המשטרה, חלוקת הטבות רבות לאזרחים ושנאת עשירים עד כדי הבטחה להעלות מסים דרמטית והשתלטות על חלק מהתעשיות בעיר, במרכז המחלוקת סביב ממדאני עומדות טענות על עמדותיו כלפי ישראל והקהילה היהודית. הוא כינה את פעולותיה של ישראל בעזה "פשעי מלחמה" ו"אפרטהייד", וטען כי "הציבור האמריקאי מממן את הדיכוי". הוא גם הבטיח לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו ברגע שיגיע לעיר, אם ייבחר.

כמו כן, הוא תועד משתף פעולה עם קבוצות המזוהות עם תנועת החרם על ישראל (BDS) והשתתף באירועים עם פעילים פרו־פלסטינים קיצוניים. בעת שלמד באוניברסיטה ייסד סניף של SJP ארגון אנטי־ישראלי קיצוני.

במהלל הקמפיין גם עלה כי לינדה סרסור, פעילה מוסלמית אמריקאית הידועה באמירותיה האנטי־ישראליות, שימשה יועצת בלתי רשמית לקמפיין ממדאני. הוא גם ניהל קשרים עם דמויות קיצוניות כגון עם מי שהשתתף בתכנון הנסיון לפיגוע בבנייני התאומים בשנת 1993 ואף סירב לומר שעל חמאס להניח את נשקו.

ממדאני עצמו דוחה את הטענות נגדו וטוען כי הן חלק מ"מסע הפחדה פוליטי" ולאחרונה סיפק הסבר נוסף לטענות נגדו - המבקרים הם איסלאמופובים.

שיעור גבוה ביותר של הצבעה מוקדמת

קואומו נהנה מתמיכה ניכרת של הקהילה היהודית והרבה מאוד דמוקרטים מתונים שאינם מסוגלים להכיל את הרדיקליות של ממדאני, וכן של הממסד העסקי והפיננסי. כך למשל, לפי דיווח ב־Financial Times, המשקיע ביל אקמן תרם מיליון דולר לקמפיין "Stop Mamdani", שמטרתו "למנוע השתלטות סוציאליסטית על העיר". התרומה ממומנת דרך ועדת פעולה פוליטית (PAC) שמפעילה קמפיינים שליליים נרחבים ברשתות החברתיות נגד ממדאני.

שני סקרים עדכניים שהתפרסמו ב־30 באוקטובר מציגים תמונה מורכבת ולא ברורה: סקר של אוניברסיטת אמרסון מראה כי ממדאני מוביל עם 50% לעומת 25% לקואומו ו־20% לסליווה. אלה חדשות מעולות לממדאני. מאידך, סקר של חדשות CBS הדגים מגמה שונה במקצת. ממדאני עם 40%, קואומו 34%, סליווה 24%. הפער כאן מצומצם בהרבה, ומעיד על מגמת התקרבות. הפערים בין הסקרים משקפים את הקיטוב החריף בעיר ואת חוסר הוודאות הגבוה בשבוע הבחירות.

לפי רשת CBS News New York, יותר מ־584 אלף מצביעים השתתפו בהצבעה מוקדמת השנה עד כה, עלייה של כ־38% בהשוואה למערכת הבחירות הקודמת לראשות העיר בשנת 2021 (אז הצביעו מוקדם כ־423,000 תושבים בשלב זה). מדובר באחוז ההצבעה המוקדמת הגבוה ביותר מאז שהמדינה אפשרה הצבעה מוקדמת לראשות העיר בשנת 2019.

העלייה הדרמטית במספר המצביעים המוקדמים משקפת את העניין הציבורי העצום בבחירות האלה, שבהן נושאים של זהות, ביטחון, כלכלה ואנטישמיות משתלבים לכדי ויכוח על עתיד העיר.

הדור החדש בפוליטיקה הרדיקלית ינצח?

ניצחון של ממדאני, וכאמור זו המגמה המסתמנת, יסמל תפנית אידאולוגית חסרת תקדים בניו יורק. תחת הנהגתו צפויות רפורמות נרחבות בתחומי הדיור הציבורי, התחבורה, הבריאות והמיסוי, וכן צמצום תקציבי המשטרה. כל המהלכים הללו מסמלים פנייה חדה לעבר השמאל בעיר שעד כה הייתה מזוהה עם הקפיטליזם האמריקאי. בד בבד, גורמים עסקיים רבים מזהירים מפני "בריחת עסקים" וירידה בהשקעות בעיר.

ברמה החברתית, השאלה הגדולה תהיה כיצד יאזן ממאדני בין גישתו הפרו־פלסטינית לבין הצורך לשמור על יחסים טובים עם הקהילה היהודית, אחת המשפיעות והגדולות בעיר. נדמה שממדאני לא ממש מוטרד מהעניין וממשיך להבליט את עמדותיו בתחום ללא שום התחשבות בתושבים היהודיים.

בשורה התחתונה, אם זוהראן ממדאני ינצח, ובשלב זה, כמה ימים לפני הבחירות, הוא הפייבוריט, יהיה זה ניצחון של הדור החדש של הפוליטיקה הרדיקלית בארה"ב. הדבר יאפשר גם לרפובליקאים לצייר את המפלגה הדמוקרטית כולה כקיצונית בבחירות לקונגרס בשנה הבאה.