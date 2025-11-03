הקרב על הפקדונות: ביט תיתן ריבית 4%, אבל יש כוכבית חשובה

הריבית האפסית על הכספים ששוכבים בחשבונות העובר ושב, מגבירה את הלחץ הציבורי וגם מצד הרגולטורים, והיום מודיע בנק הפועלים כי אפליקציית ביט תאפשר להפקיד פקדונות שיציעו ריבית אטרקטיבית יחסית.

מדובר בריבית של 4%, למי שיפקיד כסף למשך שלושה חודשים, ללא אפשרות משיכה, אולם יש עוד משהו חשוב: זו ריבית שתוצע עד לסכום הפקדה של 20,000 שקל. כלומר עד 800 שקל ריבית בשנה (לפני מס).

מדובר בהתגברות של התחרות על כספים שהציבור מפקיד בפקדונות. כך למשל חברת כרטיסי האשראי מקס מציעה ריבית של 3% למי שיפקיד אצלה כסף בחשבון שהוא דמוי עובר ושב (עו"ש). לפני כשבועיים השיקה אפשרות לחשבון שאותו כינתה "צובר ושב". במקרה של מקס ניתן יהיה להפקיד סכום משמעותי הרבה יותר של עד חצי מיליון שקל, אך הריבית כאמור פחות אטרקטיבית.

הכסף סגור ללא אפשרות משיכה

בבנק הפועלים ציינו כי מזה מספר שבועות, הושקה בישומון (אפליקציה) ביט האפשרות ליצור "כיסים" שניתן לקבל ולהעביר אליהם כסף בנפרד מהיתרה. כך אפשר להתנהל בביט ולפתוח את אותם כיסים לעסק, לחיסכון לחופשה או לאירוע משפחתי וכיוב'. כמו כן, נוספה יכולת חדשה המאפשרת להוסיף כסף לאפליקציה באמצעות כרטיס אשראי.

הישומון (ביט) מציע ללקוחות להפקיד כסף באותם כיסי חיסכון כך שיצבור ריבית בפיקדונות ייעודיים. בשלב הזה, ניתן יהיה להפקיד כסף לפיקדון בריבית קבועה שנתית בשיעור של 4% למשך שלושה חודשים ללא אפשרות משיכה. הסכום המינימלי להפקדה הינו 10 שקל, והסכום המקסימלי להפקדה הינו 20,000 שקל (המהווה סכום היתרה המקסימלית בישומון). לאחר שלושה חודשים, הקרן והריבית ייפרעו אוטומטית ויועברו ליתרה באפליקציה, או לחשבון הבנק שהזין המשתמש בביט, אם הסכום עולה על מגבלת היתרה בישומון. בבנק מסרו עוד כי השינויים צפויים להתעדכן בגרסה חדשה של האפליקציה שתושק במהלך השבועות הקרובים.

יש לציין שהישומון המתחרה פייבוקס (PayBox) של בנק דיסקונט מעניק מזה תקופה ארוכה ריבית (שנתית) של 2.5% על יתרות הכספים שנצברו אצלו, אך יש צורך להנפיק כרטיס אשראי לשם כך (ללא דמי ניהול). בפייבוקס, אין צורך בנעילה של הכסף לפקדון קצוב בזמן, כאשר הריבית יכולה להגיע ל-5% למי שמבצע עסקאות מעל ל-2,000 שקל בחודש. הריבית מוענקת מדי חודש ישירות ליתרה ביישומון.