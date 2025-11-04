הבחירות בניו יורק: טראמפ חוצה את הקווים ותומך באנדרו קואומו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אתמול (ב') כי הוא תומך במושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, והזהיר כי אם המועמד הדמוקרטי סוציאליסטי זוהרן ממדאני ינצח, הוא "ישקול למנוע תקציבים פדרליים מהעיר", כלשונו.

טראמפ הרפובליקאי חצה למעשה את הקווים המפלגתיים ותמך בקואומו, יריבו לשעבר מהמפלגה הדמוקרטית, על פני המועמד הרפובליקאי קרטיס סליווה שמפגר בסקרים. טראמפ אמר לתוכנית "60 דקות" כי "אם הבחירה היא בין קומוניסט לדמוקרט רגיל, אני אעדיף את הדמוקרט".

קואומו, שנבחר שלוש פעמים למושל מדינת ניו יורק, מתמודד הפעם כעצמאי, לאחר שהפסיד לממדאני בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית.

מבחן לאומי משמעותי

הבחירות שייערכו היום (ג') בניו יורק נחשבות למבחן לאומי משמעותי, שעשוי להשפיע על דמותה העתידית של המפלגה הדמוקרטית והעיר ניו יורק. ממדאני, בן 34, יליד אוגנדה וחבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק, מוביל בסקרים ומייצג את הדור הצעיר והפרוגרסיבי, אך גם מעורר חרדה עמוקה בקרב דמוקרטים מתונים החוששים מהסטת המפלגה שמאלה מדי.

הרפובליקאים תקפו את ממדאני לאורך כל הקמפיין. טראמפ כינה אותו "קומוניסט" וכתב ברשת Truth Social שלו כי "בין אם אתם אוהבים את אנדרו קואומו ובין אם לא, אין לכם ברירה. עליכם להצביע לו ולקוות שיעשה עבודה מצוינת. הוא מסוגל לכך, ממדאני לא!". טראמפ הוסיף כי הצבעה למועמד הרפובליקאי סליווה "רק תסייע לממדאני".

"אם המועמד הקומוניסטי זוהרן ממדאני ייבחר לראשות העיר ניו יורק, סביר מאוד שלא אעביר לעיר תקציבים פדרליים, מעבר למינימום הנדרש בחוק, לעיר הולדתי האהובה", כתב טראמפ, יליד קווינס.

לפי דוח מבקר מדינת ניו יורק, הממשלה הפדרלית מעניקה לעיר כ-7.4 מיליארד דולר לשנה התקציבית 2026 - כ-6.4% מתקציב העיר הכולל.

אתגר כפול למפלגה הדמוקרטית

ממדאני הדהים את הצופים הפוליטיים ביוני האחרון, כשניצח את קואמו בפריימריז הדמוקרטיים. הוא ביסס את קמפיין הבחירות שלו על קריאה להתקוממות נגד "מועמדי הממסד", ובראשם קואומו, שנאלץ להתפטר מתפקידו כמושל בשנת 2021 בעקבות דוח התובעת הכללית של ניו יורק שקבע כי הטריד מינית 11 נשים.

חקירת משרד המשפטים האמריקאי קבעה מאוחר יותר כי לפחות 13 עובדות חוו מצדו "סביבת עבודה עוינת מבחינה מינית".

לאחר הודעת התמיכה של טראמפ, אמר ממדאני בעצרת בחירות כי "החיבוק של תנועת MAGA כלפי אנדרו קואומו משקף את ההבנה של טראמפ שזה ראש העיר שיהיה לו הכי נוח איתו. לשניהם אותם תורמים, אותה ראיית עולם צרה ואותה תחושת חסינות".

ממדאני מציע תוכנית מדינית־חברתית נועזת הכוללת העלאת מסים על העשירים, העלאת מס החברות, הקפאת שכר הדירות המפוקחים והרחבת הדיור הציבורי המסובסד.

עלייתו הפוליטית מהווה אתגר כפול למפלגה הדמוקרטית הארצית. מצד אחד, הוא מצליח לעורר התלהבות בקרב צעירים; מצד שני, הוא חושף את המפלגה למתקפות רפובליקאיות על רקע עמדותיו החריפות נגד ישראל ועל רקע תפיסתו הסוציאליסטית, שמדאיגה את המגזר הפיננסי של ניו יורק.

לחצים מבית

במפתיע, הנשיא לשעבר ברק אובמה סירב לתמוך בממדאני, על אף שדיבר עמו בטלפון ימים ספורים קודם לכן ושיבח את קמפיין הבחירות שלו. על-פי דיווחים, אובמה הציע "להיות לו לאוזן קשבת בעתיד", אך בחר לא להעניק לו תמיכה רשמית.

במקביל, הפעילה הפלסטינית אמריקאית לינדה סרסור, מהבולטות בקואליציית התמיכה של ממדאני, הזהירה אותו כי תפקידה יהיה "להחזיק אותו אחראי" לקיום הבטחותיו, כולל פירוק יחידת משטרת ניו יורק שאחראית למעקב אחר טרור והפגנות.

"רק שתדעו, אני לא אעבוד בעירייה תחת ממשל זוהרן", אמרה. "אנשים כמוני צריכים להישאר בחוץ כדי לפקח על מה שקורה בפנים. החברים שלנו שם צריכים לדעת שאנחנו רואים אותם, שאנחנו עוקבים".

דבריה מדגישים את הלחצים מבית שבהם ממדאני נתון. מצד אחד, מחנה פרוגרסיבי הדורש רפורמות מרחיקות לכת; מצד שני, מפלגה לאומית החוששת שהקצנה כזו תרחיק בוחרים מתונים.

מרוץ צמוד מהצפוי?

סקר חדש של AtlasIntel, שפורסם בערב הבחירות, מצביע על מרוץ צמוד מהצפוי. ממדאני מוביל עם 43.9% מהקולות, בעוד שקואומו משיג 39.4% בלבד, פער של כארבע נקודות בלבד.

בתרחיש של התמודדות ראש בראש, לפי הסקר, קואומו היה מנצח את ממדאני ביחס של 49.7% לעומת 44.1%. עם זאת, ממדאני שומר על יתרון הודות לנתח התמיכה במועמד הרפובליקאי סליווה, 15.5%, אף שתמיכתו צנחה מסקר קודם שבו עמד על 24%.

הבחירות הקרובות לראשות העיר ניו יורק הן הרבה מעבר לקרב מקומי: הן מבחן למעמד השמאל הפרוגרסיבי בתוך המפלגה הדמוקרטית ולמידת השפעתו של טראמפ על המערכת הפוליטית כולה.

הבחירות האלה מעוררות עניין רב בארה"ב ובעולם כולו. הסיה פשוטה: אם ממדאני ינצח, הדבר יסמל את תחילת השתלטותה של התנועה הפרורגסיבית על הממסד המפלגתי. אם יפסיד, הדבר יידחה רק במעט. הבייס הדמוקרטי הצעיר דוחף שמאלה עם זוהראן, בעוד שהמבוגרים הוותיקים מנסים לשמר את הקיים עם קואוומו.