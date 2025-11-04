85% מהמטופלים בבית החולים סורוקה שהשתתפו בסקר חוויית המטופל של משרד הבריאות, דירגו את החוויה שלהם כחיובית. זהו הציון הגבוה ביותר מבין כל בתי החולים הגדולים בישראל. התוצאה מפתיעה במיוחד לאור העובדה כי סורוקה, הממוקם בבאר שבע ושייך לקבוצת כללית, נחשב לבית החולים האוניברסיטאי המאותגר ביותר מבין מרכזי העל בישראל.

סורוקה הוא בית החולים האוניברסיטאי היחיד המשרת את אוכלוסיית הנגב הגדולה, הנחשבת לבעלת המצב הסוציו-אקונומי הקשה ביותר בממוצע בארץ. בדרום כמות המיטות, הרופאים והאחיות לנפש היא הנמוכה ביותר, ובתקופת החורף - בה גם נערך הסקר - בית החולים סובל מתפוסת יתר.

לאורך השנים האחרונות היה בית החולים לא אחת בטווח הטילים - עד שביוני 2025, לאחר תקופת הסקר, טיל איראני הרס שני מגדלים של בית החולים. למרות זאת, לא ניתן לו תקציב ממשלתי למיגון עד השבוע האחרון. גם מחלקת היולדות, שבה מספר הלידות גבוה מהממוצע הארצי, פועלת בעומס מתמשך.

ובכל זאת, סורוקה זוכה לאהדה הגבוהה ביותר מבין מרכזי העל: אחריו מדורגים לפי הסדר שיבא, איכילוב ובילינסון (83%), ורמב"ם עם 80%. בקרב בתי החולים הגדולים שאינם מרכזי על, מוביל מאיר עם 84%, ובסוף הרשימה - נהריה עם 77%. זוהי הקטגוריה שבה נמדדה שביעות הרצון הנמוכה ביותר.

בקרב בתי החולים הבינוניים, כרמל מוביל עם 85% והלל יפה סוגר את הרשימה עם 75%. המנצח של הסקר כולו הוא בית החולים לניאדו, שהוביל גם את קטגוריית בתי החולים הקטנים עם שיעור שביעות רצון של 88%. בתחתית הרשימה - פוריה, עם 74%.

הפרמטר שהכריע: יחס הצוות למטופלים

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה, מסר: ״אלפי עובדות ועובדי סורוקה הם 'שחקני נשמה' שלצד טיפול רפואי מהשורה הראשונה מעניקים שירות מצוין לתושבי הנגב. הישג זה נרשם בתקופה הקשה והמורכבת ביותר בתולדות בית החולים והנגב, כשהצוותים עבדו סביב השעון, גם תחת אש, וטיפלו באלפי פצועים מהחזית ומהעורף. בכל שלב המשיכו להעניק טיפול באותה מחויבות אנושית עמוקה ובמקצועיות שאין לה תחליף".

לאחרונה, בעקבות פגיעת הטיל, קיבל בית החולים תקציב ממשלתי ותרומת ענק מסילבן אדמס, שיאפשרו לו לבנות מחדש את הבניינים שנפגעו - לראשונה באופן ממוגן.

גם בית החולים יוספטל באילת, שנחשב לעומד בפני אתגרים אף גדולים יותר מבחינת מיקום פריפריאלי ומחסור תקציבי, השיג תוצאה מרשימה עם ציון של 86%. נראה כי המטופלים מעריכים את המאמצים הנעשים עבורם בתנאים בלתי אפשריים, או שיש להם פחות למה להשוות.

פירוק הנתונים לפי סעיפים מעלה כי המרכיבים הקשורים ליחס הצוות מקבלים ציונים גבוהים יותר מאלה הנוגעים לתנאים הפיזיים כמו ניקיון או שקט במחלקה. המטופלים מרוצים יחסית משיתוף המידע איתם ומתהליך השחרור. לעומת זאת, הם העניקו ציון נמוך יחסית לשאלה האם יכלו לקבל את השירותים שמגיעים להם ללא מאמץ מיוחד - נתון שמתברר כרכיב משמעותי בתחושת שביעות הרצון מהיחס לצוות.

עוד עולה כי הרכיבים המשפיעים ביותר על שביעות הרצון הם, לפי הסדר: יחס לכאב, שיתוף במידע רפואי, שמירה על פרטיות, תנאים וניקיון, ותהליך השחרור.

הפער בין הממשלתיים לאחרים

הסקר נערך בין נובמבר 2024 למרץ 2025 בקרב 11.5 אלף משיבים, שכולם אושפזו למשך לפחות שני לילות. הציון הממוצע עמד על 82%, המעיד על שביעות רצון טובה מחוויית האשפוז. ההערכה ניתנה בעיקר לקשר עם הצוותים המטפלים: 86% מהנשאלים השיבו כי הרגישו שהם "בידיים טובות", ו-84% ציינו כי היחס שקיבלו היה טוב.

יש לציין כי הסקר הופנה ל-31.8 אלף משיבים, ושיעור המענה עמד על 36%, כך שלא ניתן לדעת כיצד היו עונים מי שבחרו שלא להשתתף.

הסקר האחרון נערך ב-2021, ולמרות שבמשרד הבריאות מציינים כי בוצעו בו שינויים המקשים על השוואה ישירה, ניכרות עליות יפות בציוני בתי החולים לניאדו וזיו, לעומת ירידות בציון הכולל בבתי החולים המשפחה החדשה, השרון, רמב"ם והדסה הר הצופים.

בממוצע, בתי החולים הממשלתיים קיבלו ציון מעט נמוך יותר (80%) לעומת בתי החולים של כללית ושל גופים אחרים (83%).