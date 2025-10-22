קופת חולים כללית מגיבה היום (ד') לראשונה למכתב ששלח שלשום שר הבריאות חיים כץ לקופה, ובו פירט שורה של שינויים שהוא דורש מהקופה לבצע בטווח של השבועות הקרובים. כץ דרש מהקופה להגיב עד היום באופן עקרוני האם היא מתכננת לבצע את השינויים. זו לא התגובה שהוא קיבל.

במכתב התגובה, קופת חולים כללית תוקפת את השר כץ, תוהה על חוקיות הצעדים שפירט במכתב, דורשת זמן התארגנות נוסף ומעלה את האפשרות לחידוש העתירה לבג"ץ נגד משרד הבריאות - אך בסופו של דבר היא גם לא שוללת על הסף את כל השינויים.

במכתבו של יו"ר דירקטוריון כללית יוחנן לוקר, הנכתב לדבריו בתמיכת כל הדירקטוריון, הוא קודם כול דוחה מן היסוד את דברי הפתיחה במכתבו של כץ לגבי ליקויים משמעותיים בממשל התאגידי של כללית. "כללית בנויה על יסודות ומבנה איתנים, היא מבוססת על מסמכי יסוד שאושרו בהתאם לדין... התרבות הארגונית בכללית היא איכותית ומוטמעת היטב, והיא זו שמובילה את כללית להישגים מרשימים ביותר, תוך יציבות כלכלית", כותב לוקר.

לדבריו, "העלאת טענות בדבר ליקויים וחוסר יציבות על הכתב היא חסרת אחריות ופוגעת פגיעה בלתי מוצדקת בכללית ובעובדיה. אלה דברים חסרי שחר שפוגעים ב-52 אלף עובדי כללית. האמור במכתבך מהווה עיוות המציאות ועלבון לכל אחת ואחד מעובדיה המסורים של הקופה. בכך, משרד הבריאות הוא זה שבמו פיו ומעשיו פועל לסכן את יציבותה של כללית ולערער את מעמדה בקרב מיליוני מבוטחיה ומטופליה".

"אמירות חסרות אחריות"

לוקר ממשיך וכותב כי "הדירקטוריון מוצא טעם לפגם בתהליך הפסול שהוביל לאמירות חסרות אחריות אלה, ובכלל זה האמירה במכתבך כי מסקנותיך מבוססות על 'שיחות שקיימתי עם אנשי מקצוע רבים, בכללם בעלי תפקידים בכירים במערכת הבריאות בעבר ובהווה..'. לכללית לא ידוע מי 'אנשי המקצוע' עמם שוחחת, עד כמה מדובר באנשי מקצוע, ועד כמה מדובר באנשים בעלי עמדה אובייקטיבית או מוטה.

"בנוסף, כללית תמהה כיצד גיבשת עמדה מבלי לשמוע את פרופ' יורם דנציגר (שופט בדימוס שמינתה בעבר כללית בעצמה כדי לבחון את הממשל התאגידי בה, במטרה לייתר את הבדיקה של משרד הבריאות), אשר ביקש שוב ושוב לקיים פגישה של הצוות המשותף שהקמת בהשתתפותך להצגת עמדות הצוות והמחלוקות ביניהם.

"כללית תמהה עד מאד כיצד גיבשת עמדה מבלי לתת לכללית הזדמנות לשכנע אותך לגבש עמדה אחרת, וזאת אף כי ציינת... כי תיתן לקופה להביע את עמדתה בעניין. מן הראוי היה כי שמיעת עמדתה של כללית תיעשה עוד לפני שגיבשת עמדות נחרצות, אשר פורסמו באופן מיידי בתקשורת".

לוקר כותב כי "כללית הייתה נכונה לקיים תהליך לגיבוש הסכמות, כפי שביקשת, בנפש חפצה ובאופן ענייני. ממכתבך עולה לכאורה כי ביחס למחלוקות שהתגלעו - אימצת באופן נרחב את עמדת חברי הצוות שמונו מטעם משרד הבריאות, מבלי ששמעת את עמדת כללית".

ואכן, מכתבו של כץ היה הפתעה, לאחר שבעבר נראה היה כי הוא נוטה לבוא לקראת קופת חולים כללית בסכסוך שפרץ בינה לבין משרד הבריאות טרם כניסתו לתפקיד ביולי. אולם מהמכתב נראה כי השר התייצב בסופו של דבר באופן מלא לצד הדרג המקצועי במשרדו, אל מול כללית.

דורש 60 יום

לוקר ממשיך בבקשת פרק זמן של 60 יום לדון בדברים. "על האורגנים המוסמכים בכללית לקיים דיון מעמיק בכל הנושאים שפורטו במכתב, ולתת לכך פרק זמן סביר", הוא מוסיף, ומציין כי הממשל התאגידי מחייב זאת.

לדבריו, "השינויים המוצעים במכתבך הם נרחבים, והם עתידים להשפיע על כללית לאורך שנים רבות לעתיד לבוא. האורגנים המוסמכים בכללית חייבים לבחון את משמעותם של השינויים לעומקם ואת מלוא השלכותיהם, וזאת בין היתר בראי מאפייניה של כללית. עוד יובהר כי חלק נכבד מהשינויים המוצעים במכתבך הם על פניהם כאלה שאמורים לחול באופן רוחבי על כלל קופות החולים בישראל. גם עובדה זו מחייבת תהליך סדור ורציני".

כללית דורשת כי משרד הבריאות לא יפעל בתקופה זו, למשל על-ידי חידוש ועדת הבדיקה שהקים לבחינת הממשל התאגידי בכללית. קיים הליך בג"ץ שיזמה כללית נגד ועדת הבדיקה, אשר הוקפא כאשר כץ נכנס לתפקידו וביקש מן הצדדים לדון בדברים ולהגיע לפשרה.

סכסוך מתמשך

המתח בין משרד הבריאות לקופת חולים כללית החל ביוני השנה, עת התפטר מנכ"ל הקופה אלי כהן. משרד הבריאות טען כי התפטרותו של כהן - האחרונה בשורה של חילופי מנכ"לים וסמנכ"לים תדירים בכללית - מעידה על חוסר יציבות בכללית וקשורה לדומיננטיות יתר של דירקטוריון הקופה בראשות היו"ר יוחנן לוקר.

המשרד הקים ועדת בדיקה לנושא, לה התנגד דירקטוריון הקופה. כללית עתרה לבג"ץ נגד ועדת הבדיקה ופתחה תהליך בדיקה משלה, בראשות דנציגר. היום אומר לוקר במכתבו כי "פרופ' דנציגר מצא כי אין הצדקה להתערבות שתשנה מהיסוד את הממשל התאגידי".

ועד קופת חולים כללית לקח בסכסוך את הצד של הדירקטוריון, הזהיר מפני השתלטות של משרד הבריאות על הקופה ואף יצא בשביתת אזהרה.

משרד הבריאות פעל בנושא בגיבוי מלא של השר דאז אוריאל בוסי מש"ס, אולם חילופי השרים לאחר פרישת שרי ש"ס מהממשלה טרפה את הקלפים. כץ נכנס לתפקיד, השעה את ועדת הבדיקה, ביקש מהצדדים להידבר, וחיבר בין שתי ועדות הבדיקה. אך במכתבו שלשום הוא נסוג כאמור מהגישה הפשרנית.

במקביל לכל האירועים הללו, נערך תהליך האיתור של מנכ"ל חדש לקופה. אורנית בר-טל מונתה לממלאת-מקום ואף הגישה מועמדות לתפקיד מנכ"ל הקופה, אך משרד הבריאות התנגד למינויה והעביר מסר לכללית כי יראה בכך סדין אדום.

בסופו של דבר בחרה הקופה במנכ"ל המקובל על משרד הבריאות, ד"ר איתן וירטהיים, ונראה כי הרוחות נרגעות, אך כעת המתחים מתחדשים. עם גיבוי של השר החדש לדרג המקצועי במשרד הבריאות, יהיה הרבה יותר קשה לקופה להתמודד מולו.

במקרה שאחרי או בהיעדר הארכת הזמן המבוקשת, כללית לא תבצע את השינויים, משרד הבריאות יכול לנקוט כמה צעדים - ביניהם חידוש ועדת הבדיקה, הגבלת תקציבים או אפילו במקרה קיצון למנות מנהל מורשה. במקרה של חידוש ועדת הבדיקה, כללית צפויה לפעול לחדש את הבג"ץ שלה נגד הוועדה.