"השוק רותח": בכמה נמכרה דירת גן עם בריכה בירושלים?

ברחוב אליעזר שילוני בירושלים נמכרה דירת גן בת 5 חדרים תמורת 5.8 מיליון שקל. הדירה בשטח בנוי של 146 מ"ר עם גינה בשטח של 195 מ"ר. היא מעוצבת ברמה אדריכלית גבוהה ונמכרה עם התכולה, שכללה ריהוט ומוצרי חשמל. הדירה כוללת שתי יחידות הורים, שלושה חדרי שירותים ומקלחת, שני מחסנים, שתי חניות, מטבח חוץ ובריכה.

הבניין בן 22 קומות, הוא נבנה לפני כ־10 שנים ויש בו חדר כושר ובית כנסת לשימוש הדיירים.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 5.95 מיליון שקל, והיא נמכרה בתוך שבועיים.

המוכרים החליטו לעבור לבית פרטי בנווה אילן והקונים הם משפחה צעירה עם ארבעה ילדים שעברו לשכונה מאזור אחר בעיר.

דירת גן עם בריכה באזור מבוקש בדרום ירושלים

"לא מרגישים האטה"

שחף אביטן, ראש צוות ברימקס שירז נדל"ן ירושלים, שתיווך בעסקה יחד עם שותפו עידו אייר, מספר כי כבר בשבוע הראשון הוגשו חמש הצעות לקניית הדירה. לדבריו, מדובר בנכס ייחודי עם נגישות מלאה לרכב ולכל המתקנים של הבניין שנמצאים באותו המפלס. "אין צורך לעלות אפילו מדרגה אחת.

"ברחוב עצמו יש רק שני בניינים והוא נמצא בין שתי שכונות מאוד מבוקשות - מלחה וגבעת משואה, שתיהן עם חתך אוכלוסייה סוציו־אקונומי גבוה. הקונים לא חשבו בכלל לעבור לאזור, אבל אחרי סיור של כמה דקות בדירה התאהבו בה והחליטו לרכוש אותה. זה אזור מאוד איכותי ומבוקש בירושלים. אם התמחור של הנכס נכון - הוא יימכר מהר מאוד. כדי לתמחר נכון צריך להבין מה נמכר באזור לאחרונה ומי המתחרים שלך כרגע בשוק.

"אני שם לב שמי שבוחר לאחרונה לעזוב את האזור הזה עובר לנווה אילן, או למבשרת ציון או לתל אביב - כחצי מהעוזבים עוברים לתל אביב. מהצד השני, יש ביקוש חזק מאוד לדירות בירושלים מצד תושבי חוץ. הדירות נחטפות מהר. השוק בירושלים ממש רותח ואני לא יכול להגיד שאני מרגיש את ההאטה בשוק".

דירת גן בדרום ירושלים / צילום: רימקס שירז מרכז ירושלים

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב אינשטיין ברמת אביב, דירת 5 חדרים, 134 מ"ר, בקומה 5 מתוך 14, נמכרה ב־8.45 מיליון שקל.

ברחוב הופיין בנווה אביבים, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־4.8 מיליון שקל.

ברחוב מח"ל בנווה אליעזר, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־1.84 מיליון שקל.

ברחוב ביצרון, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב־5 מיליון שקל.

ירוחם

ברחוב ריה"ל, דירת 5 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־1.2 מיליון שקל.

ברחוב הברק, בית בן 5 חדרים, 150 מ"ר, נמכר ב־1.3 מיליון שקל.

מגדל העמק

ברחוב הסחלב, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב־1.04 מיליון שקל.

ברחוב התאנה, דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־1.48 מיליון שקל.

ברחוב הוורד, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, נמכרה ב־690 אלף שקל.

פתח תקווה

ברחוב נס ציונה באם המושבות הוותיקה, דירת 5 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־3.35 מיליון שקל.

ברחוב שפרינצק בשכונת אחדות, דירת 3 חדרים, 52 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־1.57 מיליון שקל.

ברחוב הפלמ"ח ברמת ורבר, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.25 מיליון שקל.

ברחוב חב"ד בשערייה, דירת 3.5 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־1.8 מיליון שקל.

ראשון לציון

ברחוב האחים אוסטשינסקי במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, עם חניה, נמכרה ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב חיים חפר במזרח העיר, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 9 מתוך 23, עם חניה, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

ברחוב שולמית אלוני בנחלת יהודה, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 3 מתוך 18, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.41 מיליון שקל.

ברחוב סוקולוב, דירת 5 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־3.3 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה.