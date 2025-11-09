הכותבים הם השותפים המייסדים במשרד עורכי הדין "הופמן & פרידנברג" המתמחה בענייני משפחה וירושה

הורים שהתירו לבנם ולכלתם להתגורר ביחידת הדיור העליונה בביתם הפרטי נקלעו לסכסוך אלים שבעטיו דרשו מהבן והכלה להתפנות, בעוד שאלה מצדם תבעו פיצוי בגין אובדן ההסתמכות והשבת ההוצאות ששילמו להשלמת הבנייה של היחידה. פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה מדגיש את מגמת הפסיקה בדבר פיצוי שכזה ומעורר מסקנות בדבר הצורך לערוך הסכמים בתוך המשפחה.

● 3 פסקי דין בשבוע | הם הפסיקו לשלם שכר דירה בגלל ליקויים. מה הכריע ביהמ"ש?

● היזמים מרוצים, אך הרחבת הממ"דים עלולה לעכב פרויקטים חדשים

עובדות המקרה: הורים איפשרו לבנם וכלתם להתגורר בקומה העליונה של בית מגורים שבנו באמצעות משכנתא שנטלו שנים רבות לפני נישואי הבן, בזמן שההורים התגוררו בקומת הקרקע שלא הייתה ראויה למגורים. בעקבות סכסוך שכלל גילויי אלימות, דרשו ההורים מן הבן והכלה להתפנות מן הנכס, בעוד שהאחרונים (הנתבעים) טענו לקיומה של הסכמה בעל פה לפיה הדירה שבקומה העליונה תהיה שלהם לעד, והם אף הסתמכו על כך ושילמו מכספם את עבודות הגמר של יחידת הדיור בקומה העליונה. לפיכך טענו הנתבעים כי גם אם תתקבל התביעה, יהא על ההורים לפצות אותם בגובה עלות בניית בית דומה.

החוק: בהיעדר רישום חוקי ומסודר בדבר הבעלות, מערכת היחסים של בעל הזכות הקניינית ובעל זכות השימוש היא מערכת יחסית של נותן ומקבל רשות, משאיל ושואל. כמי שמעניק את זכות השימוש, בעל הזכות הקניינית רשאי לקבוע את תנאי השימוש. כמו כן, ברירת המחדל של זכות שימוש היא זמנית, וכדי שהיא תיחשב בלתי ניתנת לביטול יש צורך בהסכמה מפורשת מצד בעל הזכות הקניינית - מה שנקבע ע"י בית המשפט העליון כמקרים חריגים ויוצאי דופן.

זכות בלתי קבועה

ההחלטה: השופטת גלית מרגלית ביטון מבית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל (נצרת) קבעה שזכות השימוש הייתה בלתי קבועה ועל כן קיבלה את התביעה והורתה על סילוק ידם של הנתבעים בתוך 60 יום מיום שהתובעים ישלמו לנתבעים את היקף ההשקעות שביצעו בדירת המגורים בהתאם להערכת שמאי מטעם בית המשפט.

המשמעות: פסק הדין עומד בהלימה עם ההלכה המשפטית לפיה ברירת המחדל של זכות השימוש במקרקעין היא זמנית ואיננה מכרסמת בזכות הבעלות הקניינית. לצד זאת, פסק הדין מדגים את המגמה המתפתחת בפסיקה בשנים האחרונות: בעוד שבעבר צידדה הפסיקה בפסיקת פיצויים בגין אובדן הסתמכות על זכות שימוש גם ללא הוכחת נזק, כיום ישנו צורך להוכיח השקעה ישירה בשיפוץ, בבנייה או בהשבחה של הנכס שבו ניתנה זכות השימוש. פסק הדין מציף שוב את הצורך להיצמד לדרישות חוק המקרקעין ולערוך הסכמים מסודרים בכל הקשור למקרקעין גם (ואולי: בפרט) כאשר מדובר ביחסים פנים משפחתיים.

תמ"ש (נצרת) 60825-05-24