טיסות

מחירי הטיסות הקצרות ירדו, והרחוקות התייקרו: כמה עולה כרטיס טיסה בנובמבר?

עם פתיחת עונת החורף בתעופה, ולאחר תקופה ארוכה של פעילות מצומצמת, כ-50 חברות תעופה כבר חזרו לפעול מישראל • הדבר השפיע על מחירי הטיסות ליעדי ארופה, שירדו בעשרות אחוזים, אמנם ביעדים מרוחקים נרשמו עליות חדות

סתיו ליבנה 17:29
נתב''ג / צילום: Reuters, Nir Keidar
נתב''ג / צילום: Reuters, Nir Keidar

נובמבר שמסמל את פתיחת עונת החורף בתעופה הגיע, ואיתו עלייה משמעותית בהיקף הפעילות הבינלאומית בנתב״ג. לאחר תקופה שבה ענף התעופה הישראלי פעל בהיקפים מצומצמים, בשבועות האחרונים חזרו חברות תעופה זרות רבות - בהן בריטיש איירווייז, איבריה ו-SAS הסקנדינבית, שחוזרת לישראל כמעט עשור לאחר שטסה לכאן לאחרונה.

לשם השוואה, בנובמבר 2024 פעלו בישראל כ-20 חברות תעופה בלבד, על רקע ההתאוששות מהמתקפה האיראנית ומההסלמה בצפון, והמלצת סוכנות הבטיחות האירופית שלא לטוס לישראל. כיום פועלות כמעט 50 חברות, וההיצע הרחב בא לידי ביטוי גם במחירים.

לפי נתוני lastminute.co.il, נובמבר 2025 נפתח בירידות חדות במחירי הטיסות ליעדים באירופה בהיקף של עשרות אחוזים לעומת השנה שעברה. כך למשל, מחיר ממוצע לטיסה לאתונה ירד ב-55% (מ-280 ל-125 דולר), לרומא ב-26% (230 ל-170 דולר), לבטומי ב-28%, ולווינה ב-23%.

ביעדים רחוקים לעומת זאת, נרשמות עליות בשל הביקושים הגבוהים המאפיינים את העונה. טוקיו מובילה עם זינוק של 97% (מ-755 ל-1,490 דולר), אחריה זנזיבר עם עלייה של 64% ודלהי עם עלייה של 53%. גם בנגקוק עלתה ב-31%.

בארצות הברית נרשמה עלייה מתונה של כ-10%-20% במחירי הטיסות לניו יורק, מיאמי ולוס אנג’לס.

עוד עולה מהנתונים כי הביקוש ליוון ולקפריסין ירד בכ-60%, אך עלה ביעדים עירוניים כמו פראג (38%+), דובאי (24%+), אבו דאבי (60%+) וקרקוב (48%+), בעיקר לקראת עונת שווקי חג המולד

לפי המדד החודשי של lastminute.co.il, המתבסס על ניתוח ביג דאטה של מיליוני חיפושי טיסה והזמנות המתבצעות בפלטפורמת החברה, ממוצע מחירי הכרטיסים בנובמבר השנה גבוהים בכ-5% לעומת נובמבר 2024. השילוב בין העלייה בביקושים עקב סיום המלחמה, שמאפשרת יותר גמישות לחופשות ארוכות ביעדים ארוכי טווח בהם חלו התייקרויות לצד היעדים באירופה בהם ירדו המחירים מסבירים את העליה המתונה.