המועמד הדמוקרטי זוהרן ממדאני רשם ניצחון היסטורי בבחירות לראשות עיריית ניו יורק. ממדאני, בן 34, הפך לראש העיר הצעיר ביותר בתולדותיה של ניו יורק ולמוסלמי הראשון המכהן בתפקיד, לאחר שגבר על המושל לשעבר אנדרו קואומו ועל המועמד הרפובליקני קרטיס סליווה. הוא יחליף את ראש העיר המכהן, אריק אדמס, שפרש מן המרוץ בספטמבר.

● בוול סטריט נערכים: איך יראו יחסי העבודה עם ממדאני?

● ממדאני בנאום הניצחון: "נעמוד איתנים לצד יהודי ניו יורק ולא נירתע במאבק באנטישמיות"

הניצחון של ממדאני נשען על תמיכה עממית רחבה - שמאמינה בעמדותיו הסוציאליסטיות. קמפיין הבחירות שלו התמקד בהעלאת מיסים על בעלי ההכנסות הגבוהות, בהרחבת ההשקעה בתוכניות רווחה, ובהתמודדות עם משבר יוקר המחיה המחריף בניו יורק.

על רקע חששות בקרב יהודי ניו יורק, הצהיר ממדאני בנאום הניצחון כי "נבנה עיר על גבעה שתעמוד איתנה לצד יהודי ניו יורק ולא נירתע במאבק באנטישמיות".

במהלך הקמפיין הציג ממדאני שורה של הצעות כלכליות שאפתניות, שמטרתן, לטענתו, היא להפוך את העיר לנגישה וזולה יותר. עם זאת, דוח חדש של חברת ההשקעות ג'פריס מנתח את הצעות המדיניות המרכזיות של ממדאני ומראה כי רובן חורגות מהסמכויות של ראש עיריית ניו יורק - ולכן יש סיכוי לא גבוה שהן יתממשו, לפחות לא ללא תמיכה של מושלת המדינה. הדוח אינו בוחן את איכות המדיניות עצמה או את השפעותיה הכלכליות, אלא מתמקד בשאלה מי מוסמך לממש כל יוזמה ומהם התנאים החוקיים לכך.

זוהרן ממדאני אישי: בן 34, נשוי

מקצועי: חבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק מאז 2021, פעיל למען צדק דיור וזכויות מהגרים, הביע עמדות חריפות נגד ישראל במהלך המלחמה בעזה

עוד משהו: לפני הפוליטיקה עבד כיועץ דיור וכמוזיקאי היפ-הופ

חינוך חינם

אחת מהצעות הדגל של ממדאני היא הקמת מערך עירוני חינמי לטיפול בילדים מגיל 6 שבועות ועד 5 שנים. זאת, לאחר שעלות הטיפול בילדים הגיעה לרמות משבר בניו יורק, מהערים היקרות בעולם.

לפי דוח ג'פריס, "לעירייה אין סמכות תקציבית עצמאית להקים מערכת אוניברסלית לטיפול בילדים ללא מימון ממדינת ניו יורק או מהממשלה הפדרלית". כלומר, המימוש בפועל של התוכנית ידרוש שינוי בחקיקה המדינתית ואישור תקציבי חיצוני. בנוסף, מבקריו, ובהם המועמד הרפובליקני קרטיס סליווה, טענו כי "לקופת העיר פשוט אין די משאבים לממן מהלך בקנה מידה כזה".

האם התכנית ישימה? רק באמצעות שינוי החקיקה ברמת המדינה ואישור תקציבי חיצוני.

הפגנות נגד ראש העיר החדש במערכת הבחירות / צילום: Reuters, Jeenah Moon

הקפאת שכר הדירה

אחת מהיוזמות הפופולריות ביותר של ממדאני היא הקפאת תשלום שכר הדירה למיליון דיירים בדירות מפוקחות.

לפי הדוח של ג'פריס, "מדיניות פיקוח על שכר הדירה נתונה לסמכות רשות הדיור של מדינת ניו יורק ולא לראש העיר או מועצת העיר". לכן, יישום המהלך מחייב שינוי חקיקה ברמת המדינה.

מומחים לדיור מציינים כי אף שהרעיון זוכה לתמיכה ציבורית רחבה, קיימת סכנה של פגיעה בהשקעות בדיור חדש. כך, מדיניות דומה בלוס אנג’לס הובילה לירידה של כ־12% בבנייה חדשה בתקופת ההקפאה. עם זאת, ארגוני דיירים מציינים כי המהלך יכול להוות בלם חברתי בזמן שבו משקי בית מתמודדים עם מצוקה קיומית.

האם התכנית ישימה? רק באמצעות שינוי חקיקה ברמת המדינה.

תחבורה ציבורית חינם

ממדאני הציע להפוך את מערך האוטובוסים של ניו יורק לחינמי, ולזרז את השירות באמצעות נתיבים ייעודיים נוספים.

בדוח של ג'פריס נכתב כי "לראש העיר יש סמכות להמליץ על מדיניות תעריפים בתחבורה הציבורית, אך ההחלטות בפועל נתונות לרשות התחבורה המטרופולינית (MTA), הפועלת תחת פיקוח משותף של המדינה והעיר".

אנליסטים בתחום התחבורה מציינים כי ביטול גביית התשלום ידרוש מקורות מימון חיצוניים בהיקף של מיליארדים. לפי נתוני MTA לשנת 2024, ההכנסות מכרטיסי אוטובוס בלבד עומדות על כ־1.3 מיליארד דולר בשנה. בלי סיוע מדינתי לא ניתן יהיה לקיים מערכת חינמית מבלי לפגוע בשירות או בהשקעות בתחזוקה.

המושל לשעבר אנדרו קואומו, שהתמודד הפעם כמועמד עצמאי, תקף את התוכנית וכינה אותה "בזבוז משאבים מיותר על ניו יורקרים עשירים שגם כך יכולים לשלם על נסיעה באוטובוס".

האם התכנית ישימה? כן - עם מקורות מימון חיצוניים בהיקף של מיליארדים.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Lev Radin/Si

סופרמרקטים מסובסדים

ממדאני מציע להקים חמישה סופרמרקטים עירוניים מסובסדים, אחד בכל רובע של ניו יורק.

על פי דוח ג'פריס, "לעיריית ניו יורק קיימת הסמכות להפעיל יוזמות מסחריות בקרקע עירונית, כל עוד הפעילות תואמת את חוקי התחרות ואינה פוגעת בשוק הפרטי." עם זאת, כל סבסוד ישיר של מחירים ידרוש אישור מועצת העיר ובקרה של מבקר המדינה.

ניסיונות דומים בפריז ובמדריד הביאו לשיפור זמני ביוקר המחיה אך כשלו לטווח ארוך בשל בירוקרטיה ועלויות תפעול.

מומחים מזהירים כי המהלך עלול להכביד על תקציב העיר וליצור עיוות בשוק המזון, אך תומכיו טוענים שהוא נחוץ כדי להתמודד עם "מדבר המזון" המתפשט בשכונות העניות של העיר.

האם התכנית ישימה? רק באישור מועצת העיר ובקרה של מבקר המדינה.

מס עשירים

בנוסף, ממדני הציע להטיל מס חדש על תושבי העיר העשירים ביותר ולהעלות את שיעור המס על תאגידים כדי לממן את יוזמותיו.

לפי ג'פריס, "אין לראש עיריית ניו יורק סמכות עצמאית להטיל מסים חדשים על הכנסות, עושר או רווחי חברות". הדוח מציין כי סמכויות המיסוי "שייכות למחוקק המדינתי בלבד".

משמעות הדבר היא שכל יוזמה למימון התוכניות באמצעות מסי עושר או מס חברות "דורשת חקיקה והסכמה של בית המחוקקים באלבני, בירת מדינת ניו יורק".

במידה והעלאות המס יתממשו לחקיקה, כלכלנים מזהירים כי העלאות מס חריגות עלולות להביא לעזיבה של בעלי הכנסה גבוהה.

יחד עם זאת, ארגוני עובדים בניו יורק טוענים כי "חלוקה מחודשת של העושר היא תנאי לצדק חברתי אמיתי בעיר שסובלת מפערים הולכים ומתרחבים.

האם התכנית ישימה? רק עם חקיקה - בהסכמה של בית המחוקקים.

לסיכום, כמעט כל היוזמות וההבטחות של ממדאני מחייבות אישור חקיקתי או תקציבי חיצוני. בעוד תומכיו רואים בכך קריאה לשינוי עומק במדיניות של ניו יורק, מבקריו מזהירים מפני פער מסוכן בין חזון זוהר - למציאות משפטית ופוליטית בשטח.