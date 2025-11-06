פיטנגו גייסה 300 מיליון דולר לשתי קרנות המשקיעות בשלבים מוקדמים

פיטנגו, אחת מקרנות ההון סיכון הוותיקות בישראל, מודיעה היום על גיוס של 300 מיליון דולר לשתי קרנות המשקיעות בחברות בשלבי סיד והון מוקדם - Pitango First ו-Pitango HealthTech. הגיוס מגיע על רקע שורה של מהלכים עדכניים בחברות הפורטפוליו, בהן ההנפקה של חברת ויה, גיוס הון משמעותי שביצעה PsiQuantum, כמו גם מכירת Vertos.

Pitango First מתמקדת בהשקעות בתחומי טכנולוגיה כגון בינה מלאכותית, קוואנטום, תשתיות, סייבר וענן. הקרן, אותה מובילים אייל ניב, ד״ר איל איצקוביץ, גד חולדאי ויאיר קסוטו, החלה לאחרונה לבצע השקעות בקרב חברות כמו AAI ,Gamma Time ו-Apprentice.AI, עם דגש על יזמים בתחילת דרכם. ״אנחנו רואים שינוי מהותי בשוק הטכנולוגיה, בעיקר בתחומי AI וקוואנטום״, אמר ניב. ״נמשיך לחפש חברות עם פוטנציאל לצמיחה משמעותית״.

Pitango HealthTech, המנוהלת על ידי איתי הראל, הילה קארח וד״ר יהונתן גלזר, משקיעה בחברות מדעי החיים - רפואה דיגיטלית, מכשור רפואי ותרופות - ושמה דגש על שילוב יכולות מבוססות בינה מלאכותית. הקרן כבר השקיעה בחברות כמו QuantHealth, Somite, Leafix ו-Guardoc. ״בתחום הבריאות עולה הביקוש ליישומי AI״, ציין הראל. ״אנחנו פועלים להרחיב את ההשקעות ולהאיץ את פיתוח החברות״.

מאז הקמתה השקיעה פיטנגו ביותר מ-300 חברות, ובהן AI21 Labs, Optibus, ריסקיפייד וטאבולה, וביצעה כ-100 אקזיטים. פיטנגו הוקמה לפני 30 שנה ומנהלת כיום נכסים בהיקף של יותר מ-3 מיליארד דולר. המשקיעים בקרנות שלה כוללים מוסדות פיננסיים מישראל ומהעולם. לפי פיטנגו, בנוסף לקרנות First ו-HealthTech, מתוכנן גם גיוס קרן צמיחה חדשה בתקופה הקרובה.