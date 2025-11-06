על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1בניו יורק מתעניינים למה הניצחון של ממדאני כה מפחיד את הישראלים

"נאום הניצחון של זוהרן ממדאני שודר חי בטלוויזיה הישראלית... פרשנים בישראל הכריזו ש'ניו יורק נפלה'"; כך מדווח כתב הניו יורק טיימס מירושלים, בידיעה שהוקדשה הבוקר לניצחון של המועמד הדמוקרטי האנטי-ישראלי בבחירות לראשות העיר, ול"חשש העמוק במדינה היהודית לגבי המנהיג הבא של העיר שבה גרים הכי הרבה יהודים בעולם".

העיתון דיווח על הקריאה של חבר הכנסת אביגדור ליברמן ליהודי ניו יורק להגר לישראל באופן מיידי "אם הם רוצים לשרוד". העיתון גם ציין כי בקרב פלסטינים הניצחון נראה כהישג משמעותי, וכי פוליטיקאים ואנשי ציבור ברשות הפלסטינית חגגו אותו כחלק מ"מהפכה עולמית המובלת על ידי צעירים". "הניצחון שלו עורר דיון אמוציונלי וסוער בישראל... בשאלה עד כמה הרסנית תהיה כהונה של מבקר חריף של ישראל בראשות העיר ניו יורק", נכתב.

מאת דייוויד הלבפינגר. מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2"ביג דיל": האם לסעודיה יש סיכוי לקבל עשרות מטוסי F-35?

"אם האמריקאים יאשרו מכירת F-35 לסעודיה זה יהיה ביג דיל"; כך כותב אתר החדשות הצבאיות TWZ בדיווח על עסקה אפשרית בין המדינות, המעוררת חשש בנוגע להמשך היתרון הצבאי האיכותי של ישראל באזור. מנהיג סעודיה אמור לדון בעסקה הזו במסגרת ביקורו בוושינגטון בעוד כשבועיים, וריאד אינה מסתירה את רצונה לרכוש 48 יחידות מהמטוס המתקדם, שכרגע נמכר במזרח התיכון אך ורק לישראל.

כבר כעת, מציין האתר, סעודיה מפעילה את הגרסה החדשה ביותר של ה-F-15, והמדינה חתמה על חוזה רכש בשווי 142 מיליארד דולר עם ארה"ב בשנה שעברה, במה שהבית הלבן כינה "עסקת הנשק הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב". האתר מזכיר כי סעודיה מנסה כבר שנים לרכוש במקביל מטוסי יורפייטר טייפון אירופיים חדשים, המיוצרים על ידי קונסרוציום גרמני-איטלקי-בריטי-ספרדי. חיל האוויר הסעודי כבר מפעיל כ-80 מטוסים כאלה, מדגם ישן יותר, אך נתקל בהתנגדות גרמנית למכירה בשנים הקודמות, על רקע מצב זכויות האדם בממלכה.

אנליסט שהתראיין לאתר אמר כי הוא סבור שגם עסקה זו "תתרחש בסבירות גבוהה", משום שחיל האוויר הסעודי "מרוצה מאוד לפי כל הסימנים מצי מטוסי הטייפון שלו".

מאת תומאס נוודיק. מתוך TheWarZone. לקריאת הכתבה המלאה.

3קונצרט החנוכה השנתי בהולנד בוטל משום שהחזן "מופיע באירועי צה"ל"

אולם הקונצרטים הגדול Concertgebouw שבאמסטרדם הודיע כי הוא מסרב לארח את אירוע חנוכה השנתי של הקהילה היהודית של הולנד ב-14 בדצמבר השנה, בשל "קשרים משמעותיים" של אחד מהחזנים לצבא ההגנה לישראל; כך מדווח הבוקר אתר החדשות היהודיות בגרמנית Juedische Allgemeine.

הביטול הוכרז בתחילת השבוע, ומעורר מאז סערה בהולנד. לפי הודעת אולם הקונצרטים, השתתפותו של החזן שי אברמסון, שמכהן גם כחזן הראשי של צה"ל ו"מספק שירותים מוזיקליים לאירועים של צה"ל", היא בלתי אפשרית משום ש"חשוב לציין שצה"ל מעורב כעת במלחמה שנויה במחלוקת". מנהל אולם הקונצרטים אמר כי מדובר ב"נסיבות מיוחדות" וכי זו הסיבה לבטל את ההופעה כולה. אברמסון הופיע בעבר באותו אולם קונצרטים, ב-2022 וב-2023.

ארגונים פרו-פלסטיניים החלו בקמפיין כבר בקיץ למנוע את ההופעה, והנהלת אולם הקונצרטים אמרה כי ביקשה בשל כך מהקהילה היהודית להחליף חזן. "אם אברמסון לא ייכלל בקרב המופיעים, אפשר יהיה לקיים את הקונצרט ב-14 בדצמבר", נכתב בהצהרה.

ההחלטה מעוררת סערה בקהילה היהודית, דרישות לפנות למלך הולנד לגיבוי והאשמות של בית הקונצרטים באנטישמיות, המזכירה את החרם על יהודים במהלך השלטון הנאצי. הקהילה היהודית הודיעה כי תעתור נגד ההחלטה, וכי בכל מקרה אברמסון מופיע כחזן, ולא כקצין בצה"ל. אברמסון פרש לפני כעשור משירות קבע, וממשיך לשמש בתפקיד החזן הראשי כאזרח עובד צה"ל.

מאת מיכאל תיידיגסמן. מתוך ה-Juedische Allgemeine. לקריאת הכתבה המלאה.