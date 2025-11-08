נועם שזיר, ממייסדי Character.AI ואחת הדמויות הבולטות בעולם הבינה המלאכותית, ומי שקיבל את אחת מחבילות השכר הגבוהות בתולדות גוגל - כחלק מעסקת הענק לרכישת הסטארט־אפ שלו תמורת 2.7 מיליארד דולר, נמצא בחודשים האחרונים במוקד של אחת הסערות הפנימיות הסוערות בגוגל, כך לפי דה אינפורמיישן. הסערה כוללת בין היתר עימותים פומביים עם עובדי חטיבת הבינה המלאכותית DeepMind סביב עמדותיו על המלחמה בעזה ועל סוגיית הזהות המגדרית.

לפי דה אינפורמיישן, העימות החל בקיץ האחרון, לאחר שגוגל שינתה את מדיניות השימוש שלה בבינה מלאכותית והסירה את ההתחייבות שלא לפתח טכנולוגיות שניתן להשתמש בהן לנשק או למעקב. השינוי עורר זעם בקרב מאות עובדי DeepMind, שחששו כי הטכנולוגיה תשמש גם בלחימה בעזה. שזיר, יהודי שומר מצוות וידוע בגישתו הישירה, לא היסס להביע את דעתו. הוא השתתף בדיונים בערוץ פנימי שנקרא " GDM AI Principles" ותקף עובדים שהביעו ביקורת על ישראל. "אתם מסתתרים מאחורי מסווה של דאגה לזכויות אדם, אבל זו אנטישמיות", כתב באחת ההתכתבויות. כאשר עובדים תכננו מפגש בלונדון כדי לדון ביוזמה למנוע שימוש צבאי ב-AI, כתב בציניות: "נחמד שמצאתם דרך לקחת את מועדון האנטישמיות שלכם מחוץ לרשת, איפה שאני לא יכול לקרוא לכם על זה". בעקבות תלונות חוזרות, שזיר הוסר מהערוץ - ובהמשך גוגל עצמה סגרה אותו, מהלך שעובדים ראו כניסיון להשתיק ביקורת פנימית.

היה שותף לפריצת דרך משמעותית במודל ג'ימני של החברה

שבועות לאחר מכן, שזיר עורר סערה נוספת, הפעם סביב נושא המגדר. ביום הנראות הטרנסג’נדרית הבינלאומי פרסמה גוגל פוסט פנימי לעובדים, שבו עודדה להביע תמיכה בעמיתים טרנסג’נדרים. שזיר השיב: "אני לא מאמין שלבני אדם יש תכונה שנקראת מגדר. אני לא מאמין שאלוהים שם אנשים בגוף הלא נכון. אני לא מאמין שמותר לסרס ילדים". דבריו עוררו זעם בקרב מנהלים בכירים, בהם ג’ף דין, ראש תחום הבינה המלאכותית של גוגל, שכתב לו: "מנהיגים צריכים לתמוך בכל הקהילה שלנו, לא ליצור סביבה שמדירה חלק ממנה". גם דיוויד סילבר מ-DeepMind הצטרף לביקורת והזכיר כי "מנהיגות היא פריבילגיה, והמילים שלנו חשובות". הפוסט של שזיר נמחק בידי אחד ממנהלי הקהילה הפנימיים של גוגל, ככל הנראה בשל הפרת מדיניות האי־הפליה.

למרות הסערות, מעמדו של שזיר בצמרת גוגל נותר איתן. הוא נחשב לאחד מאבות האלגוריתם "טרנספורמר", הבסיס לכל מהפכת ה-AI הנוכחית, והיה שותף לפריצת דרך משמעותית במודל ג'ימני של החברה. עובדים תיארו את תרומתו ככזו ש"הצדיקה לבדה את כל רכישת Character".