בעלי המניות של טסלה אישרו הערב את חבילת השכר של אילון מאסק, שעשויה להגיע לשווי של כמעט טריליון דולר במניות לאורך העשור הקרוב. ההכרעה התקבלה ברוב של 75%, לאחר קמפיין של הנהלת החברה שהזהיר מפני אובדן המנהיג "הבלתי ניתן להחלפה" של טסלה, בעיצומה של תקופה שבה החברה מנסה להמר את עתידה על בינה מלאכותית, רובוטיקה ותחבורה אוטונומית.

מאסק, המנכ"ל והמייסד שהפך את טסלה לשחקנית מרכזית בתעשיית הרכב והטכנולוגיה העולמית, מוצג בידי תומכיו כאחראי ישיר ליצירת הערך של החברה וליכולת שלה לאתגר תעשיות שלמות. מניית טסלה עולה מתחילת השנה, לאחר רבעון שלישי חזק ורכישת מניות בהיקף של כמיליארד דולר מצד מאסק עצמו, מהלך שסייע לבלום את הירידות החדות מתחילת 2025. המשקיעים הגדולים שצידדו בחבילה, ובהם רון ברון, הזהירו שאי־אישורה עלול לערער את יציבות טסלה.

מנגד, גופי השקעה בולטים כמו קרן העושר הנורווגית (NBIM), וכן מומחי ניהול ממשל תאגידי, הצביעו על היקף חריג של התגמול, על הסיכון שבדילול בעלי המניות ועל התלות המוגזמת באדם אחד שמנהל במקביל אימפריית טכנולוגיה שלמה.

מבקריו מציינים כי לצד חזונו יוצא הדופן, מאסק מביא איתו גם תנודתיות תדמיתית ופוליטית שפוגעת בביקושים: מחקר כלכלי עדכני מעריך שמכירות טסלה בארה"ב יכלו להיות גבוהות ב־67% עד 83% אלמלא פעילותו הפוליטית של מאסק בשנים האחרונות, כך לפי ."אם רוצים לשלם לו טריליון דולר, צריך לדרוש שיקדיש את כל זמנו לטסלה ויפסיק לעסוק בכל השאר", אומרת המומחית לניהול תאגידי נל מינואו.

יעדים שאפתניים

חבילת השכר שהוצעה בעצם מעניקה למאסק 12 מדרגות של מניות שיוענקו בהתאם לעמידה באבני דרך שאפתניות, החל משווי שוק של שני טריליון דולר, וכלה ב־8.5 טריליון דולר, פי יותר מחמש מהשווי הנוכחי.

נוסף לכך, החבילה כוללת יעדים תפעוליים כמו 20 מיליון מסירות רכבים, מיליון רובוטים לשימוש מסחרי, מיליון רובוטקסי פעילים ו־10 מיליון מנויי FSD. עם זאת, החוזה מאפשר הענקת נתח ניכר מהמניות גם במקרה שאבני הדרך המלאות לא יושגו, וכן קובע "אירועים מכוסים" כגון מלחמות, מגפות ושינויים רגולטוריים, שיאפשרו למאסק לקבל חלק מהתגמולים גם ללא תוצאות עסקיות מלאות. בשורה משמעותית נוספת: החוזה אינו כולל התחייבות להיקף מינימלי של זמן או מחויבות מקצועית בלעדית לטסלה.

ההצבעה הנוכחית מגיעה לאחר שבית המשפט בדלאוור פסל את חבילת השכר הקודמת מ־2018 וקבע כי אושרה בצורה לא תקינה על ידי הדירקטוריון. כעת, טסלה מנסה לעגן מחדש את מעמדו של מאסק, הפעם תוך הצגת שינויי ממשל תאגידי, הבטחות לשקיפות מוגברת והצבת החזון הבוטה של מאסק, "צבא הרובוטים" שלטענתו ידרוש שליטה חזקה מצדו, כאירוע שמחייב את ריכוז הכוח בידיו.

מניית טסלה מגיבה הערב לתוצאות ההצבעה בזמן אמת, כאשר השוק מנסה להבין האם מאסק ממשיך להוביל את החברה לעבר עתיד שבו היא הופכת משחקנית רכבים יוקרתיים לענקית AI. שאלת המחויבות שלו, נוכח העומס מניהול שאר החברות שלו דוגמת ניורולינק xAI, SpaceX, ממשיכה להדאיג גם חלק מהתומכים.

עם זאת, מאסק יוצא מהאסיפה הערב מחוזק מתמיד, אך גם מחויב להוכיח לבעלי המניות שתגמול היסטורי מגיע עם ביצועים היסטוריים, ושחזונו לעתיד טסלה איננו חלום רחוק, אלא יעד אפשרי.