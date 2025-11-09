משרד האוצר תוקע הסכם תחבורה לבית שמש במאות מיליוני שקלים

במשרד האוצר תוקעים הסכם תחבורה לבית שמש במאות מיליוני שקלים. לדברי מקורות בענף, הסיבה הרשמית לכך היא עיכובים משפטיים, אבל מאחורי הקלעים מרוץ העברת הכספים בעיצומו - משום שככל שמתקרבים לבחירות 2026 הסיכוי שהפרויקטים יאושרו נמוך יותר.

ואולם, אותם מקורות טענו בשיחות עם גלובס כי בדיונים משותפים למשרדי התחבורה והאוצר התגלה שהשר בצלאל סמוטריץ' בעצמו עצר את החתימה על ההסכם ואת הקצאת התקציבים; זאת, לדבריהם, על רקע העובדה שנציג מפלגתו במועצת העיר לא הוכנס לקואליציה והוא חבר באופוזיציה העירונית.

ההסכם מול עיריית בית שמש נדחה מספר פעמים. עוד בתקופת הממשלה הקודמת הוצע לעירייה לחתום על ההסכם, אך היא גררה רגליים בנושא.

ההערכות במשרד התחבורה בהנהלתו הקודמת היו שהעירייה העדיפה לחכות לממשלה הנוכחית בתקווה שזו תהיה רגישה יותר לצרכיה ותתקצבה בסכומים גדולים יותר. לאחר מכן, בתחקיר "המקור" נטען שרגב היא שעצרה את החתימה. בכל אופן, ההסכם עדיין לא נחתם מאז, למרות שמשרד התחבורה הגיש אותו לאישור משרד האוצר.

ההסכם כולל בניית נתיבי תחבורה ציבורית ברחובות מרכזיים כמו נהר הירדן, נחל הקישון, נחל צאלים וישעיהו הנביא. התקציב כולל כ־250 מיליון שקל לתכנון ולביצוע של הנתיבים הללו וכן לרכישת אוטובוסים מפרקיים וארוכים יותר לשירות. זאת משום שהאוכלוסייה בבית שמש נסמכת בחלקה הגדול על תחבורה ציבורית.

ההחלטה על חיזוק העיר בית שמש

בינואר 2022 קיבלה הממשלה הקודמת החלטה על חיזוק העיר בית שמש. בין הדרכים לחיזוקה הכלכלי־חברתי של העיר נמנו פעולות שעל משרד התחבורה לבצע. כך הוטל על המשרד לקדם תכנון ובנייה של נתיבי תחבורה ציבורית, תכנון מסופים, הסדרת רחובות והתאמתם לנסיעת אוטובוסים מפרקיים, פיתוח רשת אופניים וכן הגדלת היצע האוטובוסים.

לפני שנה פרסם המרכז להעצמת האזרח דוח על התקדמות ההחלטה ומצא שבכל הנוגע לתחבורה היא לא מתקדמת כמתוכנן. בעיקר בשל תקציב חלקי שהועבר, היעדר שיתוף פעולה של הנהלת העיר הקודמת באשר לסלילת נתיבי אופניים, ובנוסף נמצא כי תוכנית המאי"ץ שמכוחה נבנה ההסכם שמתעכב - עדיין בדיונים.

בחודש יוני בשנה שעברה ביקרה צמרת משרד התחבורה בעיר, ואז ציינו שם כי "במהלך הישיבה, הנחתה השרה רגב לקדם פגישות של צוות המאי"ץ עם הנהלת העיר החדשה, על מנת לגבש הסכם לטובת העיר שייחתם בקרוב. במסגרת ההסכם, ייסללו 31 ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית, מסלולי אופניים, יחודשו תשתיות התחבורה העירוניות, תשופר הבטיחות בדרכים ויורחבו הכבישים בעיר לטובת אוטובוסים רבי קיבולת. זאת במקביל להאצת העבודות ברחוב נהר הירדן, הרחוב הראשי של העיר, שכבר יצאו למכרז. ההסכם יביא להגדלת השימוש בתחב"צ, קיצור זמני נסיעה והורדת כמות האוטובוסים בצירים המרכזיים". ואולם חרף החלטות ממשלה ותוכניות שצוברות אבק - ההסכם ותיקצובו, כאמור, נתקעו.

הסכמי התחבורה הכלליים אושרו על ידי משרדי התחבורה והאוצר לקראת תקציב 2022, אז הוקצו 6 מיליארד שקל לסלילת נתיבי תחבורה ציבורית במשך 5 שנים וכן 2 מיליארד שקל לסלילת שבילי אופניים. גורמי המקצוע במשרד התחבורה והאוצר גיבשו בשעתו תבחינים מקובלים לבחינת ההקצאות. ואולם בפועל, רבות מהתוכניות מתעכבות, חלקן בשל מחלוקות פוליטיות.

מלשכת השר סמוטריץ' לא התקבלה תגובה.