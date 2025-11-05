אחת מהרפורמות הגדולות שתוכנס לטיוטת חוק ההסדרים מהווה את תחילת ההפרטה של רכבת ישראל, כך נודע לגלובס. במשרד התחבורה צפויים להתנגד בתוקף.

במסגרת הרפורמה, מוצע לערוך שינוי מבני עמוק באחת החברות הממשלתיות הגדולות ביותר בישראל, שכוללת 4,000 עובדים ויחסי עבודה מתוחים ורעועים במשך שנים. כעת מוצע לפרסם מכרזי הפעלה לקווי הרכבת לגופים פרטיים תחת הרגולציה של הרכבת, זאת בדומה להפעלת קווי אוטובוס וקווי רכבת קלה.

למעשה, הרכבת חולשת היום על תחומים רבים - תחומים שמפוצלים בין חברות שונות במקומות אחרים בעולם. הרכבת לא אחראית רק על הסעת נוסעים ותחזוקת הקרונות, היא אחראית על פרויקטים בעלות של כ־50 מיליארד שקל לפיתוח הרכבות.

כך היא אמורה לא רק להתמודד עם נוסעים, איחורים ותקלות אלא גם עם הקמת פרויקטי ענק. חלק מהפרויקטים הללו נמצאים בביצוע כמו חשמול הרכבת, הקמת מסילה לאורך כביש 431, הקמת מסילה נוספת בציר איילון והקמת מסילה לאורך כביש 6 בין חדרה ללוד. בנוסף לכך, היא אחראית גם על פיתוח מתחמי נדל"ן על תשתיות הרכבת ועל הסעת מטענים בין נמלי הים של ישראל.

פרסום מכרזים עבור גופים פרטיים

כעת, במסגרת הרפורמה מוצע להפריד את מגזר הנוסעים מיתר פעילות הרכבת ולמעשה לפרסם מכרזים שיתמודדו בו גופים שמתמחים בתחבורה ציבורית להפעלה של הקווים.

הרציונל ברור: על אף שברכבת נעשו תהליכי התמקצעות בשנים האחרונות, היא לא מצליחה לספק שירות הולם לציבור מחד ולעמוד ביעדי הפרויקטים מאידך; בין היתר בשל גודלה והקשב הניהולי הנדרש לטיפול בכל אחד מהם.

נוסף על כך, הרכבת משמשת גם כרגולטור וגם כמפעילה עצמה של הרכבות. ולכן היא למעשה מודדת את עצמה. בשנים האחרונות מדד דיוק הרכבות שופר בעיקר משום שמרווחי הזמן בין הרכבות גדלו, כך שאיחור רכבת אחת משפיע פחות על הרכבת הבאה אחריה. וכאשר יש מרווח זמן גדול יותר בין הרכבות אפשר לדייק את פעילותן יותר.

הנפגעים העיקריים מכך הם הנוסעים, שכן תדירות הרכבות יכולה להיות גבוהה משהיא היום, בעוד שהרכבת מציגה תמונה חלקית שלפיה היא מנצלת את כל התשתית הקיימת.

בשנת 2024 התקיימו ברכבת 65.4 מיליון נסיעות רכבת שבהן הייתה עלייה וירידה של נוסעים. מדובר במספר נמוך מזה שהיה בשנת 2019 ולכאורה הרכבת לא התאוששה מהקורונה, זאת בשעה שמספר הנוסעים באוטובוסים חזר לקדמותו.

בעוד שבאוטובוסים הקהל נחשב שבוי, ברכבת יש לו אמצעים נוספים להגיע ליעדיו. הציבור מצביע ברגליים ולא מגיע לרכבת וזאת בשעה שהאוכלוסייה גדלה וקווים נוספים התווספו לרשת.

המתח התמידי בין פיתוח להסעת נוסעים

עניין נוסף הוא המתח התמידי שקיים בין הפיתוח ובין הסעת נוסעים; זאת משום שהעבודות מבוצעות על מסילות פעילות המחייבות את הורדת התדירות או ביטולם הזמני של קווים שלמים. במצב הנוכחי המטוטלת זזה לפי המנכ"ל והעדפותיו, יצירת הפרדה יכול לסייע לאיזון בין פיתוח לשירות.

ולבסוף, ברור שמהלך כזה יגרור צמצום בקרב עובדי הרכבת והעסקת עובדים על ידי גופים פרטיים. הדבר ישפיע בהכרח על מערכת יחסי הכוחות בין ועד העובדים הדומיננטי, שבתחילת השבוע נעצר יושב הראש שלו במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות, ובין ההנהלה. למעשה הרפורמה תוציא את השאלטר מידי העובדים שכבר לא יוכלו להשפיע על השירות.

התנגדות משרד התחבורה לרפורמה

במשרד התחבורה מתנגדים בתוקף לרפורמה ברכבת - שהיא אולי שנייה בגודלה רק לרפורמה בנמלים, שיצאה לדרך בעשור הקודם. יצוין שגם רפורמות קודמות להפרטה נתקלו בהתנגדות שרת התחבורה מירי רגב והן ירדו מהפרק - כך למשל ההצעה שהופיעה בחוק ההסדרים הקודם להביא להפרטתו המלאה של נמל אשדוד, הנמל הממשלתי האחרון בישראל.

מלבד ההתנגדות להפרטה, במשרד התחבורה סבורים שמדובר בשירות שצריך להינתן על ידי חברה ממשלתית בפיקוח משרד התחבורה ולא לשרשר את השירות מטה לחברות פרטיות. מוצגת שם תמונה מורכבת הכוללת דוגמאות מהעולם - שבחלקן מהלכים דומים לא צלחו.

בכל אופן, יהיה זה מבחנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. האם יצליח להוביל רפורמה כל כך משמעותית בעת דמדומי הממשלה, כשהבחירות קבועות לעוד שנה וייתכן שיוקדמו? זאת גם אל מול התנגדות שרת התחבורה, שהרי בין השניים נרשמו עימותים רבים על רקע התנגדות כל אחד מהם למהלך עמיתו לשולחן הממשלה: הרפורמה במחירי התחב"צ, המטרו, הפרטת נמל אשדוד, הרכבת לאילת ועוד דוגמאות רבות.

אף שוועד העובדים ברכבת חטף מכה קשה השבוע עם מעצרו של היו"ר, הוא עדיין נטוע היטב בליכוד וכוחו ביחס לשרים הממונים - רגב והשר האחראי על רשות החברות דוד אמסלם עדיין גדול. לצד העימות הפוליטי שהמהלך יגבה, מתקיים גם דיון מקצועי בנוגע לאופן ההפעלה הרצוי של רכבת ישראל.