סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

וול סטריט ננעלה בעליות חדות, על רקע האופטימיות לסיום ההשבתה המתמשכת בממשל האמריקאי. מדד הנאסד"ק זינק בכ-2.3%, ה-S&P 500 התחזק בכ-1.7% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.8%.

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים, שספגו לחצים בשבועיים האחרונים, על רקע החשש מפני הערכות שווי מנופחות בתחום ה-AI. כלל ענקיות הטכנולוגיה סיימו את היום בירוק, כאשר בלטו במיוחד אנבידיה , AMD , פלנטיר , אלפאבית ומיקרון . מיקרוסופט עלתה בכ-2% ושברה רצף ירידות של שמונה ימים - הארוך ביותר שלה מאז שנת 2011.

טים הולנד, מנהל השקעות ראשי ב-Orion, אמר ל-CNBC כי "זה היה נובמבר בעל מהמורות בעבור נכסי סיכון". הולנד ציין שלושה פקטורים שהיו אחראיים לסנטימנט השלילי בוול סטריט בימים האחרונים: חששות המשקיעים לגבי השבתת הממשל, דאגות מפני בועה פוטנציאלית בתחום ה-AI, ונתונים חלשים שחידדו את החולשה של שוק העבודה האמריקאי.

"החששות משבוע שעבר היו הגיוניות, אבל אני חושב שלפחות הוצאנו אחת מתוך שלוש הדאגות הללו מחוץ לתמונה, ואני חושב שזה עניין גדול", אמר הולנד. "אם חושבים על הפתיחה מחדש של הממשל, 'החוק הגדול והיפה', ככל הנראה צמיחה שנתית של 13% ועונתיות שלרוב מספקת רוחב גבית - אנחנו עדיין די אופטימיים לגבי הכלכלה ונכסי הסיכון לקראת סוף השנה".

מחירי הנפט רשמו עליות של עד 1%, בעקבות האופטימיות לקראת סיום השבתת הממשל האמריקאי, שלהערכתם תתמוך בביקושים לנפט. זאת, לעומת חששות מקפיצה בהיצע הנפט העולמי שנרשמו בשבועות האחרונים. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עמד על כ-60.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על כ-64.1 דולר.

גם בשוק הזהב נרשמו עליות של מעל 2%, שהושפעו בעיקר מנתונים חלשים משוק העבודה שפורסמו בארה"ב בשבוע שעבר, אשר חיזקו את ההערכות שהפדרל ריזרב יוריד ריבית בהחלטה הקרובה בדצמבר. מחיר הזהב נע הבוקר סביב 4,110 דולר.

21:55

העליות בוול סטריט מתחזקות. בשעה זו, מדד הנאסד"ק קופץ בכ-2.2%, ה-S&P 500 מתחזק בכ-1.5% והדאו ג'ונס עולה בכ-0.8%.

בבנק ההשקעות UBS מציינים כי מניות בתחום ה-AI צפויות להמשך להניע כלפי מעלה את שוקי המניות. מארק האפלה, סמנכ"ל ניהול העושר הגלובלי של הבנק, כתב כי "השבוע, משקיעים יבדקו האם השווקים יכולים להשיב בחזרה את הביטחון שלהם. בשביל התוצאות של יצרנית השבבים אנבידיה, החברה הגדולה בעולם, המשקיעים יצטרכו להמתין עד ה-19 בנובמבר. אבל עסקאות טק נוספות, כמו ההסכם בשווי 38 מיליארד דולר בין OpenAI ואמזון, צריך לשמש כתזכורת למומנטום בסקטור".

האפלה הוסיף כי "אנו נותרים משוכנעים כי מניות הקשורות ל-AI צריכות להניע את שוקי המניות, ואנו מאמינים שמשקיעים שנמצאים בהקצאת־חסר צריכים להוסיף חשיפה לתמה זו דרך גישה מפוזרת [בהקשר של פיזור סיכונים]".

לאחר 60 שנה כמנכ"ל חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי, המשקיע האגדי וורן באפט מעביר את השרביט למנכ"ל הנכנס גרג אייבל, ומפרסם מכתב פרידה בעיצומו של חג ההודיה, אשר צפוי להפוך למסורת שנתית. "הסיכוי שברקשייר תעבור אסון נורא נמוך יותר מכל עסק אחר שאני מכיר", כתב באפט. "בסך הכל, לעסקי ברקשייר יש פרוספקטים מעט טובים מן הממוצע, המובלים על־ידי כמה יהלומים משמעותיים לא־מתואמים. עם זאת, עשור מעכשיו, יהיו הרבה חברות שיהיו יותר טובות מברקשייר. הגודל שלנו גובה את מחירו".

באפט מסר במכתב גם עדכון נדיר לגבי בריאותו. "לשמחתי, אני מרגיש טוב באופן כללי. על אף שאני נע באיטיות ומתקשה באופן הולך וגובר בקריאה, אני במשרד חמישה ימים בשבוע, שם אני עובד עם אנשים נפלאים", כתב באפט. "איחרתי בלהפוך לזקן... אבל ברגע שזה מופיע, אין אפשרות להכחיש את זה".

20:55



המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות שערים. מדד הנאסד"ק מזנק בכ-2.1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-1.4% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.6%.

בבנק ההשקעות גולדמן סאקס משדרגים את ההמלצה על שוק המניות ההודי חזרה ל־"משקל יתר", לאחר ששנמכו את ההמלצה באוקטובר האחרון.

אנליסט הבנק, סוניל קוּל, מסר כי "שוק המניות ההודי עלה באופן צנוע (3%+ במונחים דולריים) השנה, שהפכה להיות אחת מהשנים החזקות ביותר לשווקים מתעוררים (30%+). ביצועי החסר המשמעותיים האלו - הגדולים ביותר בשני העשורים האחרונים - באו כתוצאה משילוב של הערכות שווי וצמיחה מחזורית שהיו בשיא, לצד ציפיות להאטה ברווחי החברות".

עם זאת, קוּל הצביע על מדיניויות תומכות־צמיחה כמו הורדות ריבית, על שיפור בנזילות ועל הקלה ברגולציה על הבנקים, כקטליזטורים של השווקים בהודו. האנליסט גם צופה התחזקות מחודשת בגזרת רווחי החברות. נוסף על כך, הוא ציין כי רגיעה פוטנציאלית ביחסי המסחר מול ארה"ב עשויה לספק רוח גבית לשווקים באזור, וכן כי משקיעים נותרים בחשיפה נמוכה באופן משמעותי אליהם - מה שמשאיר מקום רב לעליות.

19:35

מושל הפד סטיבן מירן קרא בראיון עם CNBC להורדת ריבית נוספת בארה"ב, כחלק מהמטרה למנוע את היחלשותה של הכלכלה האמריקאית. כפי שעשה בשתי הפגישות האחרונות של ועדת השוק הפתוח של הפד, מירן קרא שוב להורדה גדולה של מחצית האחוז, אם כי הוא ציין כי בעיניו צריכה להיות לפחות הורדה של רבע אחוז.

"שום דבר לא ודאי", אמר מירן. "אנחנו יכולים לקבל מידע שיגרום לי לשנות את דעתי עד אז [החלטת הריבית הבאה]. אבל לאור המידע הכושל החדש שגרם לי לעדכן את התחזיות שלי, במבט קדימה, כן, אני חושב שהורדה של 50 נ"ב היא ראויה, כפי שאמרתי בעבר, אך המינימום הוא 25 נ"ב".

נזכיר כי לאחר הורדת הריבית האחרונה בספטמבר, יו"ר הפד ג'רום פאוול הצהיר כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר "רחוקה מלהיות מובנת מאליה", וכן כי חברי ועדת השוק הפתוח חלוקים מאוד באשר להמשך המדיניות בדצמבר. זאת, בעוד שהשבתת הממשל האמריקאי מונעת את פרסומם של נתוני תעסוקה מרכזיים בהם נעזר הפדרל ריזרב לקביעת המדיניות המוניטרית שלו.

עוד ציין מירן בראיון עם CNBC כי לא להמשיך במהלך הורדות הריבית תהיה החלטה קצרת־ראייה. "אם אתה עושה מדיניות על בסיס המידע כעת, אתה מסתכל לאחור, מכיוון שייקח בין 12 ל-18 חודשים עד שזה יפגוש את הכלכלה. אז אתה צריך לעשות את המדיניות כעת, על בסיס איפה אתה חושב שהכלכלה הולכת להיות עוד שנה־שנה וחצי מעכשיו". מירן הוסיף כי הנתונים הזמינים מצביעים על התרככות גם באינפלציה וגם בשוק העבודה, מה שאמור כשלעצמו להפוך את הפד ליוני יותר ביחס לתחזית הקולקטיבית שהוציא בספטמבר, שצפתה שלוש הורדות בסך הכל עד סוף השנה.

לפי שעה, השווקים מתמחרים הורדת ריבית נוספת בסבירות של כ-60%, כך לפי נתוני CME Group.

18:45

בורסות אירופה, שזכו גם הן לרוח גבית מהציפיות לסיום השבתת הממשל בארה"ב, סיכמו את יום המסחר בעליות נאות: מדד הדאקס קפץ בכ-1.8%, הפוטסי הוסיף לערכו כ-1.1% והקאק התחזק בכ-1.3%.

מניית חברת השבבים הדואלית טאואר , שנסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, מזנקת כעת בוול סטריט בכ-16%, לשיא של מעל 20 שנה. זאת, בעקבות הדוחות הכספיים החיוביים שפרסמה מוקדם יותר היום.

18:30

העליות בוול סטריט מצטמצמות מעט. מדד הנאסד"ק קופץ כעת בכ-1.4%, מדד ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.8% והדאו ג'ונס נסחר ביציבות.

במהלך הלילה, הליך פרוצדורלי שמטרתו לאפשר הצבעות נוספות על ההסכם המוצע לסיום ההשבתה אושר ברוב של 60 מול 40, לאחר ששמונה סנאטורים דמוקרטיים הצביעו בניגוד למפלגה שלהם ותמכו בעסקה.

אדם קריסאפולי, מייסד חברת הפיננסים Vital Knowledge, אמר ל-CNBC כי "לאור העובדה שלהשבתת הממשל יש השפעה שלילית הולכת וגוברת על הכלכלה האמריקאית, סיומה הוא באופן ברור דבר חיובי, אך הוא גם מתרחש בתקופה עונתית חיובית של השנה, כאשר רבים מתייחסים להצבעת ה-60-40 אתמול כאור ירוק לתחילתו של ראלי סוף־שנה".

עם זאת, קריסאפולי הוסיף: "אנחנו עדיין לא מוכנים לומר שיצאנו מכלל סכנה - ההשבתה היא רק אחד משלושה פקטורים המכבידים על הסנטימנט בשווקים". בכך, הוא מתייחס לחששות מפני הערכות השווי המנופחות בוול סטריט, בפרט בתחום ה-AI, וכן נתונים מדאיגים באשר למצבו של שוק העבודה האמריקאי.

מניית מיקרוסופט עולה כעת בכ-1%, וכך נמצאת בדרך לשבירת רצף ירידות של שמונה ימים - הארוך ביותר שלה מאז 2011.

17:25

העליות בוול סטריט מתחזקות מעט, כאמור, על רקע הציפייה לסיום השבתת הממשל האמריקאי, הארוכה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. הנאסד"ק מזנק בכ-2%, ה-S&P 500 קופץ בכ-1.2% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.4%.

מניות הטכנולוגיה ממשיכות להוביל את העליות, כאשר בולטות במיוחד מניות השבבים אנבידיה , AMD ו-TSMC . גם יתר ענקיות הטכנולוגיה נסחרות בעליות שערים.

מניית חברת כריית המתכות הנדירות אם. פי. מטיריאלס קופצת בכ-7%, לאחר שדויטשה בנק שדרג את המלצתו עליה מ-'החזק' ל-'קנה'. הבנק ציין את המניה כהזדמנות קנייה בעבור משקיעים שמחפשים חשיפה לתחום המתכות הנדירות, שהיה במוקד מתיחות הסחר בין ארה"ב וסין בשבועות האחרונים.

נזכיר כי המתיחות בין שתי המעצמות הוצתה על־ידי הטלת מגבלות יצוא בתחום המתכות הנדירות מצד סין, מהלך שטראמפ תיאר כ"התנהגות עוינת מאוד". ההתפתחות הזו שלחה את מניות כריית המתכות הנדירות בוול סטריט לעליות חדות, אם כי מאז ההגבלות הוסרו במסגרת הסכמות אליהן הגיעו ארה"ב וסין, מרביתן נמחקו. ובכל זאת, מניית אם. פי. הציגה מתחילת השנה תשואה מרשימה של כ-280%.

16:55

המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות שערים. הנאסד"ק קופץ בכ-1.8%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-1.1% והדאו ג'ונס עולה בכ-0.4%.

מניית סיוה נסחרת במגמה חיובית, לאחר שהחברה פרסמה דוחות לרבעון השלישי, בהם הציגה תוצאות מעט גבוהות יותר מתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה צמחו ב-11% ל-28.4 מיליון דולר, נרשם הפסד נקי של 2.5 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 2.7 מיליון דולר, שהם 11 סנט למניה. החברה ציינה שרישוי למעבדי AI תרם כשליש מהכנסות הרישוי ברבעון (שהסתכמו ב-16 מיליון דולר). בסיוה צופים המשך מומנטום חיובי ברבעון הרביעי.

מניית פאגאיה קופצת, לאחר שחברת הפינטק העלתה את התחזית השנתית שלה. פאגאיה פיתחה פתרון טכנולוגי לסייע לגופים פיננסיים להקצות אשראי באופן מדויק יותר. החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של כ-340 מיליון דולר, רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 22.5 מיליון דולר ו- EBITDA של 107 מיליון דולר.

פאגאיה מצפה לרשום השנה הכנסות של 1.3-1.325 מיליארד דולר, EBITDA של 372-382 מיליון דולר ורווח נקי לפי כללי GAAP בסך 72-82 מיליון דולר. בכך החברה העלתה את הרף התחתון של ההכנסות, הגדילה את תחזית ה- EBITDA שהייתה קודם ל-345-370 מיליון דולר, וכן הגדילה את תחזית הרווח שהייתה ל-55-75 מיליון דולר.

16:35

פתיחה חיובית בוול סטריט, לאחר שהושלם צעד משמעותי בדרך להעברת חקיקה שתסיים את ההשבתה המתמשכת של הממשל האמריקאי. הנאסד"ק קופץ בכ-1.7%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-1% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.5%.

מניות הטכנולוגיה והשבבים מובילות את העליות. בין המניות שרושמות עליות, ניתן למצוא את אנבידיה , ברודקום , אורקל , AMD , אלפאבית , מטא , פלנטיר ורבות נוספות.

ב-CNBC מדווחים כי מניות חברות התעופה האמריקאיות, שהתמודדו עם הפרעות משמעותיות שנגרמו בעקבות השבתת הממשל, רושמות כעת עליות גם הן. בין העולות: יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , אמריקן איירליינס ואלאסקה אייר .

16:00

החוזים העתידיים על וול סטריט מזנקים, על רקע אופטימיות כי המחוקקים בארה"ב מתקרבים להסכם שיסיים את השבתת הממשלה הארוכה ביותר בהיסטוריה, מה שמעורר מחדש את הביקוש לנכסים מסוכנים. הנאסד"ק קופץ בכ-1.5%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-1% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.4%.

15:11

שתיים מהחברות הישראליות הנסחרות בוול סטריט פרסמו היום את הדוחות הרבעוניים, המניות שלהן מגיבות באופן שונה.

מניית טאואר סמיקונדקטור מזנקת בעקבות פרסום הדוח הרבעוני שלה. המכירות ברבעון השלישי של 2025 הסתכמו ב-396 מיליון דולר ומייצגות צמיחה של 6% בהשוואה לרבעון השני של 2025. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2025 הסתכם ב-93 מיליון דולר, בהשוואה ל-80 מיליון דולר ברבעון השני של 2025.

מניית קמטק נופלת בכ-8% בעקבות הדוח הרבעוני - החברה דיווחה על הכנסות שיא של 126 מיליון דולר, עלייה של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; שיעור רווח גולמי (GAAP) של 50.0% ושיעור רווח גולמי Non-GAAP של 51.5%; הרווח תפעולי (GAAP) היה 31.8 מיליון דולר (עלייה של 8% משנה לשנה) ורווח תפעולי Non-GAAP של 37.6 מיליון דולר (עלייה של 10%), המשקפים שיעורי רווח תפעולי של 25.3% ו29.9% בהתאמה.

13:14

החוזים בוול סטריט בעלייה על רקע אופטימיות כי המחוקקים בארה"ב מתקרבים להסכם שיסיים את השבתת הממשלה הארוכה ביותר בהיסטוריה, מה שמעורר מחדש את הביקוש לנכסים מסוכנים.

החוזים העתידיים על S&P 500 עולים ב-1%, לאחר שקבוצת סנאטורים דמוקרטים פרשה משורות מפלגתה בהצבעה טכנית שסייעה לרפובליקנים לקדם את הצעת חוק המימון. נאסד"ק עולה ב-1.5%, לאחר שהמדד רשם את השבוע הגרוע ביותר מאז אפריל.

מניית אנבידיה מובילה את העליות, מעל 3%. בשבוע שעבר, השילה כ-7% או כ-400 מיליארד דולר מאז עקפה את רף 5 טריליון הדולר בשווי שוק. למרות זאת המנכ"ל שלה אופטימי. ג'נסן הואנג, אמר בשבת כי חברת השבבים חווה "ביקוש חזק מאוד" לשבבי Blackwell המתקדמים שלה, "אנבידיה לא רק מייצרת את ה־GPU (מעבדי גרפיקה), אלא גם את ה־CPU (מעבדים מרכזיים), את רכיבי הרשת ואת המתגים - כך שיש לא מעט שבבים הקשורים ל־Blackwell," אמר הואנג לעיתונאים באירוע שקיימה שותפתה הוותיקה של נבידיה, TSMC, בעיר שִׂינְגְ'וּ שבטאיוואן.

הטון האופטימי ביום שני סיפק הקלה לאחר שבוע תנודתי, שבו חששות לגבי הערכות שווי מנופחות גררו גל ירידות חד בשוק הטכנולוגיה. סיום ההשבתה עשוי להעניק למשקיעים בהירות רבה יותר בנוגע לנתוני מפתח כמו תעסוקה ואינפלציה , ובכך להפיג את חוסר הוודאות סביב תחזית הריבית.



12:23

המניות באירופה מזנקות בפתיחת שבוע המסחר החדש, על רקע התקרבות להסכם מימון שעשוי לסיים את השבתת הממשלה האמריקאית.לפי דיווחים, ההסכם הדו-מפלגתי שנדון בסנאט יאפשר פתיחה מחודשת של הממשל עד ינואר וישיב לעבודה חלק מהעובדים שפוטרו. מקורות מסרו ל-CNBC כי מספיק סנאטורים דמוקרטים הסכימו לתמוך בהצעה כדי לעבור את רף ה-60 קולות הנדרש.

ההשבתה הובילה את מדד אמון הצרכנים לרמתו הנמוכה ביותר זה יותר משלוש שנים, לפי סקר אוניברסיטת מישיגן שפורסם ביום שישי, ורק מעט דוחות כלכליים מרכזיים פורסמו במהלך התקופה.

באירופה, סקטור הטכנולוגיה הוביל את העליות המוקדמות, כאשר מדד Stoxx 600 Technology עלה ב-2.2%. מניית Diageo מזנקת ב-6.4% לאחר שיצרנית המשקאות החריפים הודיעה כי דייב לואיס מונה למנכ"ל החדש שלה ביום שני בבוקר. העלייה מגיעה ימים ספורים אחרי שהחברה הורידה את תחזית השנה כולה בשל חולשה בשווקים האמריקאי והסיני.

מניית Novo Nordisk עולה ב-2.8% לאחר שהענקית הדנית בתחום התרופות הודיעה על שותפות עם חברת Emcure Pharmaceuticals ההודית לשיווק תרופת ההרזיה Wegovy תחת מותג חדש בהסכם בלעדי. במקביל, החברה הפסידה ל- Pfizer במאבק על רכישת חברת הביוטק Metsera , המתמחה בטיפולים להשמנת יתר, בעסקה בשווי של כ-10 מיליארד דולר.

במגזר הפארמה הרחב יותר, מניית Camurus השבדית מזנקת ב-12.1% לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות לטיפול החדש שלה בהשמנת יתר (CAM2056 שהציג תוצאות דומות ואף טובות יותר מ-Wegovy. מניית Zealand Pharma עלתה גם היא ב-3%.

10:44

המסחר באירופה נפתח בעליות בהתאם למגמה העולמית, פרנקפורט עולה ב-1.3%, פריז ב-1% ולונדון ב-0.5%.

08:48

באסיה נפתח השבוע בעליות בהובלת בורסת טוקיו שעולה בכ-1%, דרום קוריאה ב-3.5% בהובלת מניות הטכנולוגיה - יצרנית השבבים SK Hynix, שמשתפת פעולה עם אנבידיה בתחום הבינה המלאכותית, מזנקת ב-5.5%. היריבה הגדולה שלה, Samsung Electronics , עולה ב-2.4%., הונג קונג עולה ב-0.6%, שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בהודו עולה ב-0.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות בפתיחת המסחר אחר הצהריים, לאחר ששחברי הסנאט עשו מאוחר ביום ראשון צעד משמעותי לקראת הסכם אפשרי שיסיים את השבתת הממשל ההיסטורית בארה״ב. נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 ב-0.7%.

הסנאט הצביע אתמול ברוב של 60 מול 40 בעד קידום הצעת החוק, אך טרם נקבע מועד להצבעה על האישור הסופי. בית הנבחרים יצטרך לאשר את ההצעה לפני שתגיע לשולחנו של הנשיא דונלד טראמפ לחתימה.

עם זאת, עדיין לא ברור כמה מהר ניתן יהיה לסיים את ההשבתה. כדי לסיים אותה במהירות, הסנאט יידרש להסכמת כל החברים - שכן כל סנאטור בודד יכול לעכב את ההליך בכמה ימי דיונים. יושב ראש בית הנבחרים, מייק ג'ונסון, ציין גם כי יעניק לחברי הבית התראה של יומיים לפני שיקרא להם לחזור לוושינגטון.

נובמבר נפתח בירידות במדדי המניות בוול סטריט, שקטעו רצף עליות של שלושה שבועות, בהובלת סקטור השבבים. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.6%, נאסד"ק ב-3.0%, והדאו-ג'ונס ב-1.2%.

בין הגורמים שהכבידו על סנטימנט המשקיעים - אי נוחות גוברת סביב ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית (AI), סימנים להיחלשות שוק העבודה, השבתת הממשל הארוכה בתולדות ארה"ב שמעכבת את פרסום נתונים כלכליים מרכזיים, וכן רטוריקה ניצית יחסית מצד חברי הפד.

כל אלה הותירו את המשקיעים אדישים לנוכח העובדה שחברות אמריקאיות מדווחות על אחד הרבעונים הטובים ביותר שלהן בשנים האחרונות. מבין 446 חברות ב-S&P 500 שדיווחו על תוצאות הרבעון השלישי עד כה, יותר מ-80% עקפו את תחזיות האנליסטים. מדובר בקצב הגבוה ביותר של חבירות שהצליחו לעקוף תחזיות מאז אביב 2021. עם זאת, לא משנה כמה פעמים האנליסטים אמרו בשבועות האחרונים "רבעון מעולה, חברים", המסר לא הגיע למשקיעי המניות. ככל שהמניות הגיעו לשיאים, הציפיות לתוצאות החברות גם הן עלו. כריס גריזנטי , אסטרטג שוק ראשי ב-MAI Capital Management, מסביר: "השוק היה במומנטום של 'רולינג סטון' במשך ארבעה חודשים, אז זה לא מפתיע שגם רווחים מפתיעים מתקבלים עם מעט עייפות."

לפי הניתוח מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, "מיום ליום, התחום הלוהט של הבינה המלאכותית (AI) נראה קצת פחות כמו כלכלה, וקצת יותר כמו סיפור שאנשים פשוט רוצים להאמין בו. בין ההשקעות להכנסות קיים פער גדול, כשמאות מיליארדי דולרים מוזרמים לפיתוח תשתיות, שבבים וענן, בעוד ההכנסות עדיין רחוקות מלהדביק את הקצב".

הנפגעת הגדולה השבוע היתה מניית אנבידיה שהשילה כ-7% או כ-400 מיליארד דולר מאז עקפה את רף 5 טריליון הדולר בשווי שוק. למרות זאת המנכ"ל שלה אופטימי. ג'נסן הואנג, אמר בשבת כי חברת השבבים חווה "ביקוש חזק מאוד" לשבבי Blackwell המתקדמים שלה, "אנבידיה לא רק מייצרת את ה־GPU (מעבדי גרפיקה), אלא גם את ה־CPU (מעבדים מרכזיים), את רכיבי הרשת ואת המתגים - כך שיש לא מעט שבבים הקשורים ל־Blackwell," אמר הואנג לעיתונאים באירוע שקיימה שותפתה הוותיקה של נבידיה, TSMC, בעיר שִׂינְגְ'וּ שבטאיוואן.

מעט מתחת לרדאר - מניית ברקשייר האת'ווי עלו השבוע ב־4.5% לאחר דו״ח רבעוני חזק שפורסם בסוף השבוע שעבר - העליות צמצמו את הפער בין ביצועי מניית ברקשייר למדד S&P 500 ל־4.3 נקודות אחוז, לעומת פער של 12.2% בסוף באוקטובר. לפי CNBC, וורן באפט שיפרד בסוף השנה מכסא המנכ"ל, יפרסם היום מכתב שצפוי לשמש כפרידתו הרשמית של המשקיע בן ה־95, לאחר יותר משישה עשורים בראש הקונגלומרט, שהחל את דרכו כחברת טקסטיל כושלת בניו אינגלנד.

בבלומבג מנתחים את מניות חברות המחשוב הקוונטי לאחר ששתיים מהן, ריגטי ודי-ווייב קוואנטום זינקו ביותר מ- 1,900% במהלך השנה האחרונה, על רקע הימורים שהטכנולוגיה שהן מפתחות תהיה ה"מהפכה הגדולה הבאה". השתיים, כותבים בבלומברג, מפתחות מוצרים שבשלב זה כמעט שאין להם שימושים מעשיים בעולם האמיתי. הן שורפות מזומנים בקצב מהיר, ולא צפויות להניב הכנסות משמעותיות עוד שנים רבות - ובכל זאת, המשקיעים פשוט לא מצליחים לעמוד בפיתוי.

למרות שההכנסות של שתיהן זניחות - פחות מאחוז מהיקף המכירות של יצרנית המרקים Campbell’s - שווי השוק של כל אחת כבר עבר את 10 מיליארד הדולר.

עבור המשקיעים האופטימיים, זה רק עניין של זמן עד שההתקדמות בתחום המחשוב הקוונטי תאפשר יכולות אדירות שישנו את העולם. הספקנים רואים בעניין תופעת בועה מונעת מחוש העדר, המבוססת על תקוות וחלומות, שתתפוצץ כאשר תשומת הלב תחזור בליסודות הכלכליים. טראי ג'נסן , אנליסט ב-Cantor Fitzgerald, שמסקר מספר מניות מחשוב קוונטי, "אם זה יצליח, זה יהיה עצום ופורץ דרך. אם לא, זה יכול לרדת לאפס".

חיים ישראל , ראש צוות המחקר התמאטי הגלובלי בבנק אוף אמריקה השווה את מה שקורה בתעשייה היום לימים הראשונים של OpenAI: "מחשוב קוונטי הולך לעקוף הכל. שוקי ההון לא רוצים לפספס את הרגע הזה".

אבל עליות עצומות של מניות ללא הכנסות תומכות הן אות בולט לבועה, לפי ברוס קוקס , מנהל קרן Harrington Alpha, שמסקר את מניות Rigetti: "אין הכנסות, אין שום בסיס. הקצף מטורף". דיוויד ויליאמס , אנליסט ב-Benchmark, סיפר שכשהעלה את מחיר היעד של Rigetti מ-20 דולר ל-50 בחודש שעבר, קיבל יותר "מכתבי שנאה" מאשר בכל 14 שנותיו בוול סטריט.

אם בועה קיימת, ייתכן שהיא כבר מתחילה להתפוצץ. מניות Rigetti ו- D-Wave ירדו יותר מ-34% מאז השיאים של חודש שעבר, ומחקו כ-12 מיליארד דולר משווי השוק המשותף שלהן.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרו ביום שישי האחרון ביציבות, בעוד המשקיעים ממשיכים לנווט ללא נתונים כלכליים רשמיים, בשל ההשבתה הארוכה בתולדות הממשל האמריקאי. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עמדה על 4.09%, בעוד התשואה לשנתיים על 3.55%.

סוחרי האג"ח יתמקדו השבוע בביקוש למכירות חדשות של אג"ח אוצר אמריקאיות. המבחן לביקוש לחוב חדש מגיע בזמן שבו תשואות האג"ח לטווח ארוך התאוששו מהשפל השנתי האחרון , כאשר התשואה על האג"ח ל־10 שנים נעה לאחרונה בטווח צר של 4.05% עד 4.16%. משרד האוצר האמריקאי יציע למכירה סדרות חדשות של אג"ח ל־ 3, 10 ו־30 שנה , במסגרת מימון מחודש (refunding) בהיקף כולל של 125 מיליארד דולר - סכום זהה לזה שנרשם במאי אשתקד.

בשווקים בעולם, רוב הסחורות רשמו עליות: נפט מסוג ברנט טיפס מעל 64 דולר לחבית, מחיר הכסף זינק בכמעט 2%, והנחושת עלתה ב-0.8% בלונדון. מחיר הזהב התחזק ב-0.8%, ומדד הדולר מוסיף 0.1%.

מטבעות הקריפטו מזנקים הבוקר במעל 6%, הביטקוין נסחר במעל 106 אלף דולר והאתריום ב-3,621 דולר.

● פרשנות | החוב הממשלתי תופח, והפד מאבד שליטה בדרכו להפוך לכלי פוליטי

בארה"ב, שני נתונים שפורסמו בסוף השבוע הציתו שוב חששות מפני האטה של הכלכלה האמריקאית. חברת ההשמה Challenger,Gray & Christmas דיווחה כי חברות בארה"ב הודיעו על כ־153 אלף פיטורים, כמעט פי שלושה מאוקטובר אשתקד ושיא של שני עשורים לחודש זה. במקביל, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה כי סנטימנט הצרכנים ירד לרמה של 50.3 נקודות - הרמה הנמוכה מאז יוני 2022. זאת, כאשר רכיב הציפיות לעלייה באבטלה הגיע לרמות שנרשמו בשיא המשבר הפיננסי ב־2008.