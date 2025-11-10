אחרי שלושה שבועות מאחורי סוגר ובריח, נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי צפוי להשתחרר היום (ב') מכלא במרכז פריז, ויימצא בפיקוח הרשויות כל עוד ערעור שלו נידון בערכאות שונות. כזכור, ב-21 באוקטובר נכנס סרקוזי לבית הכלא, אחרי שבית משפט מחוזי גזר עליו חמש שנות מאסר באשמה שניסה לגייס כספים למימון הקמפיין שלו מהרודן הלובי מועמר קדאפי. השופטת שגזרה על סרקוזי חמש שנות מאסר גם החליטה כי הוא ייכנס לכלא כל עוד הערעור שלו נדון, בשל "חומרת הנסיבות". לסרקוזי ניתנה האפשרות לערער על החלטה זו רק אחרי שייכנס לכלא, וזה מה שעשו פרקליטיו לפני כשלושה שבועות.

● החשוד האוקראיני, ההסגרה מאיטליה והחשש מדעת הקהל בגרמניה: פרשת נורד סטרים מסתעפת

● גרמניה משנה כיוון: "אין יותר סיבה להעניק מקלט לסורים"

הנשיא לשעבר, שכבר הורשע בכמה פרשות אחרות, הפך את המסע לכלא לקמפיין ציבורי, וביקש מתומכיו לעמוד ברחובות. הוא הפך באוקטובר לראש המדינה לשעבר הראשון באירופה שנמצא מאחורי סורג ובריח. הוא נידון בעבר לשנת מאסר על ניסיון לשחד שופט כדי שיסגיר פרטים על חקירה סמויה נגדו, אך המיר את גזר הדין בחצי שנה של מעצר בית וענידת אזיק אלקטרוני. כעת הוא צפוי להיות בפיקוח הרשויות, ייאסר עליו לעזוב את צרפת, בזמן שערעור על פרשת לוב נדון בערכאה גבוהה יותר.

סרקוזי נכלא בתא קטן בגודל תשעה מ"ר, באגף השמור למי שדורשים הגנה מיוחדת. הותר לו לצאת לחצר רק שעה אחת ביום. בעדות שמסר באמצעות וידיאו מבית הכלא בדיון על שחרורו הזמני היום אמר כי השבועות האחרונים היו "קשים, קשים מאוד, אפילו הייתי אומר מייסרים". הוא אמר כי הוא רוצה להודות לסוהרים "שהפכו את הסיוט הזה... ליותר אפשרי".

"החיים שלי הם כמו רומן"

סרקוזי הורשע בתום משפט שארך כתשעה חודשים בכך שניסה לקבל מיליוני אירו משליט לוב לשעבר מועמר קדאפי לטובת קידום קמפיין הבחירות שלו לנשיאות, בתמורה להלבנת התדמית הבינלאומית של המדינה. בית המשפט קבע כי בשל "חומרת העבירות" הוא ייכנס לכלא באופן מיידי, וגזר הדין לא הושהה עד לבירור הערעור שסרקוזי הודיע כי יגיש בעניין.

הנשיא הצרפתי לשעבר אמר לפני כניסתו כי זהו "רגע קשה בשבילי ובשביל משפחתי", אך כי יתמודד עם המאסר. "החיים שלי הם כמו רומן, ועכשיו מתחיל פרק חדש", אמר סרקוזי בראיון לעיתון "לה פיגרו" לפני שנכנס לכלא. סרקוזי טוען לחפותו ואמר כי מתנהל נגדו "ציד מכשפות", וכי מדובר בקנוניה פוליטית שנועדה לפגוע בו. בהודעה שפרסם לתומכיו אמר סרקוזי כי הוא נכנס לבית הכלא כ"אדם חף מפשע".