בצבא ממשיכים בחיפושים נרחבים גם הבוקר (רביעי) אחרי כ-50 מתנחלים קיצוניים שהגיעו אמש לפאתי הכפרים בית ליד ודיר שרף, שם תקפו פלסטינים והבעירו רכוש רב. המתפרעים הגיעו רעולי פנים, הכו את הפלסטינים, הציתו מבנה של מפעל פלסטיק ושרפו כ-10 רכבים ומשאיות. אמש דווח ב-N12 כי לפחות שישה חשודים נעצרו, אולם הבוקר (רביעי) פורסם לראשונה כי 2 מהם הצליחו לחמוק מהכוחות ולברוח ממעצר ברגע האחרון.

במערכת הביטחון מבינים כי הבריחה ממעצר היא אירוע חריג וחמור, וטוענים שזהותם של החשודים ידועה ובשעה זו הם פועלים להביאם שוב למעצר. סדר הגודל אומנם יוצא דופן בהיקפו, אך אירועי אלימות כאלה קורים כמעט על בסיס יומי בגזרה הנפיצה. ומה מבחינת הפוליטיקאים? נשיא המדינה אומנם גינה את האירוע, אך שר הביטחון כ"ץ בחר עד כה לשמור על שתיקה.

תקפו חיילים - והשחיתו רכב צבאי

נדגיש כי אותם מתנחלים קיצוניים לא הסתפקו בתקיפת הפלסטינים ורכושם, ותקפו גם את כוחות צה"ל שהוקפצו למקום כדי לפזר את האירוע ואף השחיתו רכב צבאי. בסופו של דבר הצליחו הלוחמים לבצע מעצרים, והחשודים הועברו לחקירה במשטרה.

בחודש וחצי האחרונים, וביתר שאת מאז תחילת עונת מסיק הזיתים, ניכרת עלייה משמעותית באירועי הפשיעה לאומניים נגד פלסטינים ופעילים יהודים, שכוללות ידויי אבנים, תקיפות והצתות. באוגדת יו"ש ובפיקוד מרכז מנסים להתמודד עם התופעה בית שאת, אך מתקשים מאוד מכיוון שמדובר לרוב בהתארגנויות פתאומיות.

מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט שוחח עם המפקדים בגזרה ואמר כי "המציאות שבה נוער שוליים אנרכיסטי פועל באלימות נגד חפים מפשע ונגד כוחות הביטחון היא מציאות בלתי נסבלת וחמורה ביותר, שיש לטפל בה ביד קשה. הטיפול בתופעה מחייב שילוב של כלל המערכות של מדינת ישראל - חינוך, רווחה, אכיפה וענישה".

עוד הוא הדגיש כי אירועי האלימות החמורים, שבמזל היו עד כה ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית: "ההנחייה לחיילי צה״ל ברורה: לא לעמוד מנגד, ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע כל פעולה של פשיעה לאומנית. נעשה זאת בשילוב זרועות עם עמיתנו במשטרה ובשב״כ - רק כך נגדע את התופעה".

על הלוחמים בשטח, שמתמודדים עם המציאות הבלתי אפשרית אמר: "הם נתקלים במצב בלתי ניתן להכלה בו קשב רב ומשאבים מוקצים לטיפול באותם אנרכיסטים שלוקחים את החוק לידיים, במקום להמשיך בהגנה בצירים, ביישובים ובפעולות התקפיות לסיכול טרור". עוד הבהיר בשיחה עם המפקדים: "לא נקבל מצב שבו פורעי חוק פוגעים ברכוש ובחפים מפשע, מערערים את היציבות ביהודה ושומרון, ומסיטים את הקשב של צה"ל ממשימת ההגנה וסיכול הטרור".

מצה"ל נמסר ל-N12 כי בשעות הערב המאוחרות על "התקהלות בסמוך לאיזור התעשייה בראון, לשם ברחו אזרחים ישראלים רעולי פנים אשר תקפו פלסטינים והציתו רכוש במרחב הכפרים דיר שרף ובית ליד". בצה"ל אישרו כי במקביל לתקיפת הכוחות והרכב הצבאי, עשרות אזרחים ישראלים הקיפו רכב צבאי נוסף שהיה במקום, תקפו את הכוחות, ובעקבות כך שניים מתוך שלושת המעוכבים נמלטו מהמקום.

הפשיעה הלאומנית - במספרים

- ב-19 לאוקטובר החלה תקופת המסיק, מאז היו 50 אירועי פשיעה לאומנית, בשלושה שבועות בלבד.

- ב-2024 היו בסך הכול 675 אירועי פשיעה לאומנית.

- ב-2025 היו בסך הכול 704 אירועי פשיעה לאומנית, עד סוף חודש אוקטובר.

מדובר על ממוצע של מעל ל-70 אירועים בחודש החל מתחילת 2025. לעומת זאת בשנת 2024 היו בממוצע 56.25 אירועי פשיעה לאומנית בממוצע בחודש, עלייה של קרוב ל-14 אירועים בחודש. המשך המגמה בהיקף הפשיעה בחודשים נובמבר-דצמבר צפוי להוביל עלייה של בין 20%-25% בהיקף הפשיעה הלאומנית השנה ביחס לשנת 2024.

פורסם לראשונה ב-N12