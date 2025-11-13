מגמה חיובית באסיה בעקבות סיום השבתת הממשל האמריקאי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:35

הכלכלה הבריטית צמחה בקצב חלש מן המצופה ברבעון השלישי, בשיעור של 0.1%, לעומת צפי אנליסטים לצמיחה בשיעור של 0.2%. ברמה החודשית הכלכלה התכווצה בכ-0.1% בספטמבר, לאחר שבאוגוסט לא נרשמה צמיחה. לשכת הסטטיסטיקה הבריטית מסרה כי "הצמיחה המשיכה להאט ברבעון השלישי של השנה, כאשר מגזרי השירותים והבנייה נחלשו לעומת הרבעון הקודם. הייתה גם התכווצות נוספת במגזר הייצור".

9:15

סלברייט הישראלית מזנקת במעל 20% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025. החברה דיווחה כי ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) צמחו ב-19% ל-439.8 מיליון דולר; ההכנסות ברבעון צמחו ב-18% ל-126 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-20.2 מיליון דולר, הרווח הנקי בחישוב Non-GAAP הסתכם ב-36.9 מיליון דולר, ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-37.7 מיליון דולר, ושיעור רווחיות ה-EBITDA המתואם הגיע ל-29.9%.

תאת טכנולוגיות הישראלית, שנסחרת בתל אביב ובנאסד"ק, סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 46.2 מיליון דולר, רווח נקי של 4.8 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 6.8 מיליון דולר. בכך, היא רשמה גידול בשיעור דו־ספרתי בכל אחד מהפרמטרים. החברה, שמספקת מוצרים ושירותים לשיפוץ מטוסים, ייצרה מתחילת השנה תזרים חיובי של 9.4 מיליון דולר מפעילות, לעומת תזרים שלישי מפעילות בתקופה המקבילה ב-2024.

מנכ"ל החברה יגאל זמיר ציין שהחברה צומחת מהר יותר מהשוק, וכי היא פועלת היום מעמדת חוזק עם רווח בר-קיימא ומאזן חזק. זמיר הוסיף שתאת בטוחה ביכולתה להמשיך לצמוח ולהגדיל את הרווחיות ב-2026 ובהמשך.

8:50

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות, לאחר סיום השבתת הממשל האמריקאי. מדד הניקיי עלה בכ-0.4%, הקוספי מתקדם בכ-0.7%, בורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.7% וההנג סנג מטפס בכ-0.4%.

מניית בנק ההשקעות היפני סופטבנק ממשיכה במומנטום השלילי שלה מהימים האחרונים ונופלת במעל 5%, לאחר שהודיעה ביום שלישי האחרון על חיסול החזקותיה בענקית השבבים אנבידיה, בגובה 5.83 מיליארד דולר.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, על אף האופטימיות לקראת סיומה של השבתת הממשל האמריקאי, שאכן הגיעה לסיומה הלילה, המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת. נדמה כי השווקים כבר תמחרו ברובם את סיום ההשבתה, והבוקר החוזים העתידיים רושמים עליות קלות של עד 0.3%.

הדאו ג'ונס קפץ בכ-0.7% לשיא חדש של כל הזמנים, בהובלת מניות הבנקים הגדולים, ביניהם גולדמן סאקס , ג'יי. פי. מורגן , מורגן סטנלי , וולס פארגו ובנק אוף אמריקה . מנגד, הנאסד"ק ירד בכ-0.3%, בהובלת מניות הטכנולוגיה גדולות. בעוד שמניית חברת השבבים AMD זינקה בכ-9%, על רקע תחזיות אופטימיות במיוחד שהציגה המנכ"לית ליסה סו, ענקיות טכנולוגיה כמו אפל , אמזון , מטא פלטפורמס (פייסבוק) , פלנטיר , אלפאבית (גוגל) ואורקל סיימו את היום בירידות. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.1%.

כך, נמשכו המגמות המנוגדות שנרשמו כבר ביום שלישי האחרון בוול סטריט, גם אז הנאסד"ק ננעל בירידה לעומת הדאו ג'ונס - מה שעשוי לשקף מעבר של חלק מהמשקיעים ממניות הטכנולוגיה היקרות לאזורים בעלי מכפילי רווח נמוכים יותר.

ג'וש צ'סטאנט, מנהל תיקי השקעות ב-GuideStone Funds, התייחס לסנטימנט השלילי בסקטור הטכנולוגיה ואמר ל-CNBC אתמול כי "ישנם ביקושים ותרחישי שימוש אמיתיים בעבור AI. הרווחים שוב היו די חזקים בקרב מניות הטכנולוגיה, אז אנחנו לא מאוד מודאגים שזו בועה בשלב זה, ומאמינים שהמניות פשוט מוערכות באופן יקר". צ'סטאנט הוסיף: "לתפיסתנו, אין שום דבר רע בסוג של נסיגה לאחור, בלקחת מעט רווחים ובפיזור מחדש של השקעות באזורים אחרים של שוק המניות".

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אתמול ירידות לאורך העקום, אך הבוקר, בעקבות סיום השבתת הממשל בארה"ב, נרשמות עליות קלות. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 4.07%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.58%.

על אף שהשבתת הממשל האמריקאי באה, כאמור, לסיומה, דוברת הבית הלבן אמרה אתמול כי ייתכן שהנתונים הכלכליים לחודש אוקטובר, ביניהם מדד המחירים לצרכן ודוח התעסוקה, לא יפורסמו לעולם. מדובר בנתוני מפתח המסייעים לפדרל ריזרב להעריך את מצבה של הכלכלה האמריקאית ולקבוע את המדיניות המוניטרית שלו, כך שאי־הוודאות סביב החלטת הריבית הבאה עלולה להימשך.

מאקרו בארה"ב, קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, אמרה אתמול כי ייתכן שנתוני התעסוקה ומדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר לעולם לא יפורסמו, בשל ההשבתה של הממשל האמריקאי. לוויט ציינה כי ייתכן שחלק מהבעיות שגרמה ההשבתה עלולות לכלול נזק מתמשך ליכולת איסוף המידע של הממשל. "ייתכן שהדמוקרטים גרמו לנזק תמידי במערכת הסטטיסטיקה הפדרלית, כאשר מדד המחירים לאוקטובר ודוח התעסוקה כנראה לעולם לא ישוחררו", אמרה לוויט. "כל המידע הכלכלי הזה שיפורסם יהיה חסר באופן תמידי, מה שישאיר את קובעי המדיניות בפד 'נוסעים על עיוור' בתקופה קריטית'". ב-CNBC ציינו כי מרבית הכלכלנים בוול סטריט ציפו שכל הנתונים שפרסומם עוכב עד כה ישוחררו, אך כעת לא ברור האם הדבר אכן יקרה. נתוני התעסוקה והאינפלציה הם נתוני מפתח בהם נעזר הפדרל ריזרב בשביל לקבוע את המדיניות המוניטרית שלו, כאשר בתקופה הנוכחית, במהלכה הבנק המרכזי חווה לחצים משני צידי המנדט - עלייה באינפלציה מצד אחד, וחולשה בשוק העבודה מנגד - היעדרם מהווה מכשלה משמעותית. זאת, בעוד שחברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב חלוקים מאוד באשר להחלטת הריבית הקרובה בדצמבר, כפי שציין הנגיד פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה בחודש שעבר - מחלוקת אותה הנתונים החסרים היו יכולים לסייע ליישב.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו אתמול בעד 4%, כאשר מכבידות על השוק חששות מפני עודף היצע, לאחר שארגון אופ"ק מסר כי אספקת הנפט העולמית תתאם לביקושים ב-2026 - מה שמסמן שינוי ביחס להערכות הקודמות לגבי מחסור בהיצע בשנה הבאה. הבוקר, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.4 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-62.6 דולר.

מחיר הזהב קפצו בקרוב ל-2% והמשיכו את המומנטום החיובי שנרשם במהלך השבוע, על רקע הציפיות ההולכות וגוברות לסיום השבתת הממשל בארה"ב. הבוקר, מחיר הזהב ממשיך לעלות ונע הבוקר סביב 4,210 דולר.

מחיר הכסף זינק אתמול במעל 5% לשיא חדש של כל הזמנים, ועומד על על 53.3 דולר לאונקיה. כך, המתכת היקרה עקפה את שיא כל הזמנים שנרשם בחודש שעבר - שיא של 45 שנים רצופות. גם הבוקר מחיר הכסף עולה וכבר עומד על כ-54 דולר לאונקיה. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו אתמול כי ביקושים חזקים מיצרניות לוחות סולאריים ומכשירים רפואיים, כמו גם מצד משקיעים החוששים מפני חולשה של הדולר האמריקאי והערכות השווי הגבוהות בשוק המניות, תמכו בעליות של הכסף. מחיר המתכת עלה במעל 84% מאז תחילת השנה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צנח אתמול ומחירו נע סביב 101 אלף דולר, אך מאז התאושש מעט והבוקר הוא נסחר סביב 103 אלף דולר. זאת, לאחר שבשבוע שעבר, המטבע צנח מתחת לרף ה-100 אלף דולר בשתי הזדמנויות, בפעם הראשונה מאז יוני.

תחזית

בבנק ההשקעות גולדמן סאקס מעריכים כי ה-S&P 500 יגיע לרמה של 7,600 נקודות עד סוף 2026 - אפסייד של כ-11% לעומת מחירו הנוכחי. בטווח הארוך יותר, צוות כלכלנים שהוביל אסטרטג השווקים הגלובלי הראשי של הבנק, פיטר אופנהיימר, חוזה כי מדד הדגל יניב תשואה חיובית ממוצעת של 6.5% לאורך עשר השנים הבאות - מעט מתחת לתחזית שלהם לשוקי המניות הגלובליים, אשר עומדת על תשואה של 7.7%.

בגולדמן סאקס מציינים כי הרווח הנקי של מדד ה-S&P 500 נמצא בסמוך לשיא של כל הזמנים, ועומד על 13%, לעומת שיעור של 5% שנרשם ב-1990. כלכלני הבנק מייחסים את העלייה לאינטרגרציה של שרשראות אספקה עולמיות ולירידה ברמות הריבית ובמיסוי של עסקים. עם זאת, הם לא צופים שהקטליזטורים האלו ימשיכו להניע את הרווחים כלפי מעלה באותה מידה כפי שנראה עד כה.

באתר הכלכלי מרקטוואץ' צוין כי נקודה מרכזית של אי־ודאות בתחזית של גולדמן סאקס נוגעת לריכוזים "קיצוניים" של החברות הגדולות ביותר בארה"ב, שתוצאותיהן הכספיות "היוצאות־דופן" והערכות השווי שלהן דחפו כלפי מעלה את מכפילי הרווח ואת התשואות של שוק המניות בשנים האחרונות. בבנק מציינים כי "אם החברות הללו ישמרו על הדומיננטיות שלהן, סביר להניח שהתשואות של שוק המניות יעקבו את מרבית התחזיות, כפי שקרה בעשור האחרון. לעומת זאת, במקרה בו הרווחיות ו/או הערכות השווי של החברות הגדולות ביותר ידשדשו, אם לא תופיע קבוצה חדשה של 'סופרסטאריות', התשואות של השוק הרחב כנראה יאטו".